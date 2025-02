Concurrents OM : Latour dézingue Luis Enrique

Ancien chroniqueur sur la Chaîne L’Equipe et désormais sur Canal +, Bertrand Latour n’est pas tendre avec Luis Enrique, le coach du PSG.

Malgré du mieux après un début de saison compliqué dans le jeu, Luis Enrique n’a pas convaincu tout le monde en France. En effet, le journaliste Bertrand Latour a partagé son analyse sur le plateau de Canal + et n’a pas été tendre avec l’entraîneur espagnol.

« Les résultats ont changé, mais la personne est la même. J’essaie d’avoir un peu de constance dans mes analyses, donc je n’ai pas changé la vision que j’avais de lui. Lui ne le reconnaîtra jamais, mais il a évolué dans ses choix tactiques. Et surtout, ils ont battu qui ? », questionne Bertrand Latour qui en attend plus des Parisiens.

Le PSG met 75M€ sur la table pour Greenwood ?

En effet, selon le média fichajes.net le club parisien aurait même présenté une offre officielle de 75 millions d’euros à l’Olympique de Marseille afin de s’attacher les services de ce jeune talent prometteur. Âgé de 23 ans, Greenwood a rejoint l’OM cet été après avoir quitté Manchester United. Son arrivée dans le championnat français, notamment en Ligue 1, a permis de révéler toute l’étendue de son potentiel. Ses performances sur le terrain ont rapidement attiré l’attention, et les dirigeants parisiens voient en lui un atout majeur pour dynamiser leur attaque.

Un aspect particulier de cette opération renforce son intérêt. Manchester United a négocié une clause stipulant une participation de 50 % sur toute revente future de l’attaquant. « Si l’OM accepte l’offre, le club anglais percevra 37,5 millions d’euros, » précise le journaliste Raúl Cabrera Jiménez. Cette condition rend le transfert d’autant plus attractif pour l’ancien club, assurant une rentrée financière conséquente même après son départ.

De plus, le PSG ambitionne de construire une ligne offensive redoutable. Envisageant un duo explosif aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia, l’équipe de la capitale compte également sur des talents comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé au sein de son attaque. L’ensemble de ces éléments pourrait permettre au club de se positionner parmi les plus grands en Europe dans les années à venir.

En définitive, si la signature se concrétise, le PSG fera un pas déterminant dans l’optimisation de son dispositif offensif, tandis que Manchester United profitera d’une opération financière avantageuse. L’avenir de Mason Greenwood et son impact sur la scène européenne resteront ainsi à suivre de près. Reste à savoir si l’OM laissera filer son meilleur buteur alors que l’objectif est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et de disposer d’un effectif compétitif la saison prochaine !