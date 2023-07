De gros clubs pistent Wahi ! Les détails troublants sur Sanchez et Taremi, Longoria est toujours dans la course ! Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : De gros clubs pistent Wahi ! Les détails troublants sur Sanchez et Taremi, Longoria est toujours dans la course !

Mercato OM : Un très gros club anglais veut aussi Wahi ?

Selon les informations de l’Equipe, Chelsea serait entré dans la course pour l’attaquant français de Montpellier Elye Wahi. Le président Laurent Nicollin avait révélé il y a peu qu’ « un club anglais et un club allemand » se disputaient la signature de sa pépite.

Après une saison où il a crevé l’écran, Elye Wahi bénéficie d’un bon de sortie qui devrait surement rapporter à Montpellier la plus grosse entrée d’argent de son histoire. Il y a quelques jours dans les colonnes du Midi Libre le président pailladin Laurent Nicollin assurait que son attaquant star était convoité par « un club anglais et un club allemand ».

Si l’on savait que l’Eintracht Francfort était sur le coup, on apprend désormais via l’Equipe que Chelsea est entré en contact également.

30M€ pour Wahi ?

Le joueur a déjà été approché par Bournemouth, l’Union Berlin et la Lazio mais les a rejetés. Francfort comme Chelsea devraient passer à l’action avec des premières offres concrètes très prochainement. Le club allemand est sur le dossier depuis plusieurs semaines mais doit régler la situation de sa vedette Kolo Muani qu’ils souhaiteraient remplacer par Wahi.

Le MHSC réclame 30M€ pour son avant-centre de 20 ans qui a inscrit 19 buts en Ligue 1 la saison dernière. L’Olympique de Marseille qui était selon le Parisien également toujours sur le coup il y a peu, va faire face à une très rude concurrence.

Mercato OM : Les petits détails troublants autour d’Alexis Sanchez

Sans club depuis 10 jours, l’attaquant chilien Alexis Sanchez passe du bon temps au pays. Sur ses réseaux sociaux c’est un choix de musique, en français, qui intrigue certains.

Si Javier Ribalta comme Pablo Longoria ne se sont pas montrés fatalistes sur le cas Alexis Sanchez ces derniers jours, le chilien est lui tranquille au pays, profitant de ses vacances et de sa famille.

Pour le moment, bien malin celui qui peut prédire où jouera le meilleur buteur de l’OM la saison passée à la rentrée. En tout cas son agent s’occupe lui des négociations et d’étudier les offres, pendant qu’Alexis profite d’activités extra sportives au Chili. Dans une story publiée sur son compte Instagram ce lundi il se montre dans les locaux de son vignoble avec en fond musical un titre de Charles Aznavour qui n’a pas manqué de faire réagir.

Un message codé de Sanchez ?

« J’ai fait tant de projets qui sont restés en l’air. J’ai fondé tant d’espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu, ne sachant où aller », c’est une partie de l’extrait choisi par Sanchez pour illustrer la visite de sa fabrique viticole, tout droit tiré du célèbre titre Hier Encore de Charles Aznavour de 1964. Il sera évidemment difficile pour beaucoup de ne pas voir dans ce choix d’un classique de la chanson française et de ses paroles précises un message subliminal sur sa situation actuelle.

Alors ? Message codé à l’OM ou simple choix de mélomane averti ? En tout cas si cela s’avérait révéler la position réelle d’Alexis Sanchez, ça n’aurait rien de très rassurant de savoir le joueur encore dans un tel flou 10 jours après la reprise à Marseille.

Notons toutefois que l’attaquant de 34 ans figure toujours dans la liste de l’effectif sur le site officiel aux côtés des nouveaux Kondogbia et Marcelino…

Mercato : L’OM toujours dans le coup pour Taremi ?

Malgré l’énorme concurrence, l’OM serait toujours dans la course pour tenter de s’attacher les services de Mehdi Taremi. Le club phocéen aurait cependant une longueur de retard et Pablo Longoria devra se montrer plus convaincant que jamais, s’il veut attirer l’Iranien à Marseille.

Mehdi Taremi est l’un des joueurs les plus suivis sur le marché des transferts et malgré la concurrence de nombreux grands clubs européens, l’OM ne lâcherait pas l’affaire pour le buteur iranien. Auteur de 31 buts et 14 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues, la saison dernière, Taremi aurait cependant fait de l’AC Milan, sa priorité absolue.

Plusieurs géants de Premier League pourraient aussi s’immiscer dans la course pour le buteur du FC Porto, Manchester United, Arsenal et Tottenham seraient notamment très intéressés. En France, l’OM n’est pas seul non plus, le LOSC qui pourrait perdre Jonathan David, cet été, pourrait lui aussi venir jouer les trouble-fêtes dans le dossier. La concurrence sera rude pour Pablo Longoria, s’il souhaite vraiment s’attacher les services du meilleur buteur de la Liga Portugal.

💥 L’OM entre dans la danse pour Mehdi Taremi, l’avant-centre du FC Porto !

L’OM dépassé ?

À côté de noms comme Tottenham, Arsenal ou encore le Milan AC, l’OM semble faire pâle figure. Toujours dans l’incertitude concernant son accession en Ligue des Champions, ou non, l’OM pourrait devoir se tourner vers une autre cible que l’Iranien. Les dirigeants marseillais semblent cependant toujours croire en leurs chances, selon BeIN Sports, Pablo Longoria essaierait de trouver une solution pour prendre la main dans ce dossier.

Avec les énormes échéances du mois d’août, l’OM devrait accélérer son mercato dans les semaines à venir. Toujours dans l’attente de la décision finale d’Alexis Sánchez, le poste d’attaquant est à l’instant T, l’un des gros points noirs de l’effectif olympien. Aujourd’hui, seul le portugais Vitinha représente une solution viable à ce poste. L’Olympique de Marseille pourrait donc mettre les bouchées doubles pour l’Iranien et tenter d’arracher Taremi aux cadors européens.