Un crack danois, décision prise pour Bailly, des offres pour Balerdi? L’avenir de Tudor… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato OM de la semaine. Ce dimanche au programme : Décision prise pour Bailly, des offres pour Balerdi? L’avenir de Tudor…

Mercato OM : Longoria cible un jeune crack de serie A ?

En quête d’un nouvel attaquant, Pablo Longoria aurait coché le nom de Rasmus Hojlund. Le jeune attaquant de l’Atalanta Bergame serait également suivi de près par deux poids lourds de Série A.

Pablo Longoria prépare déjà le prochain mercato estival. Désireux de renforcer l’effectif marseillais en attaque, le président espagnol de l’OM serait attentif à la situation du jeune attaquant danois, Rasmus Hojlund. Auteur d’une bonne saison avec l’Atalanta Bergame, le joueur a vu sa côte grimper en flèche sur le marché des transferts. L’avenir d’Alexis Sanchez est toujours incertain et Longoria souhaite anticiper un éventuel départ du buteur chilien. Recruté lors l’été dernier contre 17 millions d’euros, Hojlund est aujourd’hui estimé à 35 millions d’euros selon Transfermarkt. Pour l’attirer, l’OM devra faire face à une forte concurrence …

La Juventus et Naples entrent dans la course

La bonne saison de l’attaquant de 20 ans a attiré l’attention de plusieurs grosses écuries européennes. Selon les informations de 90min, la Juventus Turin et Naples auraient eux aussi manifesté leurs intérêts pour le joueur. Les deux cadors de Série A seraient attentifs à la situation du joueur de l’Atalanta en cas de départ de Dušan Vlahović et Victor Osimhen. Plusieurs équipes de Première League seraient également intéressées par le joueur. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Leicester, Crystal Palace et West Ham surveilleraient tous avec attention l’évolution du dossier. La concurrence risque d’être rude pour l’OM…

A host of clubs checking on Danish striker Rasmus Hojlund and he could very well be staying in Italy if he leaves this summer – despite Premier League interest.@90min_Football https://t.co/y4fp1Y0DT8 — Graeme Bailey (@GraemeBailey) April 6, 2023

Longoria prépare déjà la saison prochaine

« En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? Actuellement Tudor a besoin de joueurs qui s’adaptent aux besoins du club et qui risquent de ne jouer que des bouts de matchs jusqu’à la fin de la saison. On sait que lors du prochain mercato, il va y avoir du mouvement. On parle beaucoup du départ de Guendouzi, il y a aussi des rumeurs sur Alexis Sanchez. Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine ? Il y a peut être une volonté de Longoria d’anticiper, de préparer la saison prochaine et de permettre à de jeunes joueurs comme Ounahi et Vitinha de s’acclimater à partir de la trêve hivernale. L’équipe tourne bien et on prépare déjà la suite. » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (14/03/2022)

Mercato OM : La décision a été prise par Manchester United pour Bailly?

L’Olympique de Marseille a récupérer Eric Bailly en prêt au mercato d’été. L’arrivée du défenseur ivoirien vire tout doucement au flop…

Lors du mercato d’été, l’Olympique de Marseille pensait se renforcer en allant récupérer Eric Bailly qui était au placard à Manchester United. Seulement, le défenseur ivoirien n’a jamais montré son plein potentiel sous le maillot olympien. Soit trop juste physiquement, soit suspendu soit en dedans, l’ancien joueur de Villarreal n’a convaincu personne à l’OM.

Si bien que Manchester United ne songe à rien d’autre qu’un transfert cet été. Si l’OM ne valide pas le nombre de matchs joués par l’Ivoirien pour le faire signer définitivement à l’issu de son prêt, il devrait figurer sur la liste des transferts d’après le journaliste anglais Samuel Luckhurst.

« Harry Maguire, Brandon Williams, Alex Telles et Anthony Martial seront tous disponibles sur le marché des transferts, tout comme Eric Bailly s’il ne parvient pas à franchir le cap des apparences pour déclencher l’obligation de Marseille de rendre son prêt permanent » Samuel Luckhurst – Source : Manchester Evening News (03/04/23)

Updates on planned outgoings, impatience with Sancho, McTominay’s future and De Gea’s #mufc contract: https://t.co/5B41XuT1b2 — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 3, 2023

Bailly, c’est un échec industriel

« L’OM à amortit beaucoup de mauvaises dépenses donc ils peuvent se permettre d’offrir ces salaires. Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez. Au regard de la carrière du joueur et du fait qu’il arrive de l’Inter Milan, je m’attendais à ce qu’il soit le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est là qu’on voit que Bailly est un échec industriel. Sortir autant d’argent pour un joueur qui joue une fois tous les six mois, c’est une erreur. Je ne suis pas extrêmement choqué quand je regarde les salaires des autres joueurs de l’OM. Under et Malinovskyi viennent de Série A, ça se paye bien. Mbemba arrive du Portugal avec toute son expérience, il faut bien le payer aussi. Vitinha est peut-être un peu haut mais il était courtisé sur le marché. » Jérémy Attali-Pietri – Football Club de Marseille (30/03/2023)

Mercato OM : Des offres à venir pour Balerdi ?

Malgré certains intérêts au mercato hivernal, l’Olympique de Marseille n’a pas cédé Leonardo Balerdi. Pour mieux le vendre cet été ?

En effet, selon RMC Sport, dans les bureaux de la Commanderie on s’attend à recevoir quelques offres pour l’Argentin dans quelques mois. Cet hiver, il y avait un véritable intérêt de l’Ajax mais le joueur lui-même avait expliqué ne pas vouloir quitter l’OM à ce moment-là.

Par respect pour mes coéquipiers, je dois rester ici

« Le mercato? Oui c’est vrai qu’il y a eu des contacts mais je veux rester ici. Je remercie l’Ajax d’avoir taper à la porte parce que c’est un grand club mais je suis aussi dans un grand club. Par respect pour mes coéquipiers, je dois rester ici ». Leonardo Balerdi – source : Conférence de presse (19/01/2023)

#Balerdi : « Le mercato? Oui c’est vrai qu’il y a eu des contacts mais je veux rester ici. Je remercie l’Ajax d’avoir taper à la porte parce que c’est un grand club mais je suis aussi dans un grand club. Par respect pour mes coéquipiers, je dois rester ici » #OMSRFC #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2023

Depuis ses performances n’ont pas toujours été régulières et son statut de tête de turc lui a valu des démonstrations exagérées de colère. À l’image ce supporter posté devant la Commanderie prétendant faire une grève de la faim anti-Balerdi. Une démarche qui n’avait pas plus du tout à Mattéo Guendouzi.

Tout le monde fait des erreurs ! Respecte juste — Guendouzi

« Soyez respectueux des joueurs. Faire ça à Balerdi, ce n’est pas juste », a répondu le Jean-Pierre Papin au supporter en question. « Respecte les gens. Balerdi c’est un très bon joueur. Ce n’est pas parce qu’il a fait une erreur que… Tout le monde fait des erreurs ! Respecte juste », a repris Mattéo Guendouzi dans une vidéo publiée par le compte snapchat « Tienslacreme ».

Mercato OM : La tendance semble se confirmer pour Igor Tudor

L’Olympique de Marseille ne devrait pas avoir d’inquiétude concernant l’avenir d’Igor Tudor… La Juventus ferait confiance à Allegri pour le poste d’entraîneur.

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a été la cible de la Juventus pour plusieurs de ses éléments. Javier Ribalta, Pablo Longoria ou encore Igor Tudor seraient observés par le club italien pour la saison prochaine. Ce dimanche, le média Tuttosport affirme que Massimiano Allergi devrait être conservé par la Juventus.

La Vieille Dame aurait effectué une feuille de route pour la saison prochaine et aurait décidé de s’appuyer sur le coach italien. Le club devrait donc laisser Igor Tudor. Pablo Longoria a évoqué la possibilité d’un départ de son entraîneur dans l’entretien accordé au Figaro.

« J’aimerais que Tudor reste, mais je n’ai pas de boule de cristal pour lire l’avenir. Je suis très content de son travail. J’espère qu’il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur » Pablo Longoria – Source : Le Figaro

Je ne veux pas parler du futur, je n’aime pas parler de ces choses-là publiquement

#Tudor sur son avenir : « J’ai apprécié les mots du président. À l’heure actuelle, ce n’est pas quelque chose d’important. Je ne veux pas me concentrer sur le futur mais uniquement sur le match de dimanche. Je préfère régler ces choses là en interne. #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 7, 2023

« J’ai apprécié les mots du président. Ce n’est pas quelque chose qui est important, je ne veux pas parler du futur, je n’aime pas parler de ces choses-là publiquement. C’est mieux de voir ces choses en interne. Je remercie le président pour ces mots mais je me concentre sur le match contre Lorient. ». Igor Tudor – source : Conférence de presse (07/04/2023)