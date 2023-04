Déficit de 31M€, Heure et chaîne TV pour Lens/Monaco et déprime au PSG… Les 3 Infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce samedi : les chiffres officiels des comptes de l’OM pour la saison 2021/22, Lens/Monaco et la déprime au PSG…

OFFICIEL : Un déficit de 31M€ pour l’OM !

La DNCG a publié son rapport financier du football français ainsi que les comptes individuels des clubs pour la saison 2021/22. L’Olympique de Marseille termine encore en déficit…

Mais un déficit moins important que les saisons précédentes. En effet, le club géré par Pablo Longoria termine l’exercice 2021/22 avec un résultat de -31M€ sur l’exercice. La DNCG a publié les comptes des clubs de Ligue 1 pour la saison 2021/22. L’OM enregistre un déficit de 31M€. Le PSG cumule lui à -368M€, Nice -59M€, Bordeaux -53M€ et Metz/Rennes -12M€. #TeamOM pic.twitter.com/BleREE99t1 — Infos OM (@InfosOM_) April 21, 2023 Pour rappel, l’OM alors entraîné par Jorge Sampaoli avait été éliminé dès les phases de poules d’Europa League mais avait continué son chemin européen jusqu’en demi-finale de Conférence League alors qu’il avait arraché la seconde place finale en Ligue 1. Pablo Longoria se veut optimiste quant aux finances du club pour l’exercice en cours avec notamment les fonds que devraient apporter la participation en Ligue des Champions. Longoria : « On est dans une situation très positive » « On est dans une bonne tendance, on peut réussir à atteindre l’objectif à la fin de la saison (l’équilibre financier). Pour ça, on doit encore faire entrer de l’argent. On est dans une situation très positive. L’impact des compétitions européennes est très important. Dans les prévisions en début de saison on ne voulait pas mettre la qualification en 8e de C1 ou en C3. Mais c’est vrai que ça nous oblige à trouver cinq millions d’euros d’ici la fin de la saison. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/2022)

Concurrents OM : Le PSG s’impose dans la déprime généralisée…

L’Olympique de Marseille n’aura pas réussi à profiter de la piètre saison du PSG pour aller chercher un titre de champion de France. Malgré un niveau de performance médiocre et une avalanche de polémiques hors terrain, le club parisien continue d’engranger les points…

En ouverture de la trente-deuxième journée de Ligue 1 hier soir, les hommes de Christophe Galtier sont partis s’imposer deux buts à un sur le terrain de la lanterne rouge, le SCO d’Angers. Un doublé de Kylian Mbappé, bien sûr.

Cette victoire leur permet de compter provisoirement au classement onze unités d’avance sur l’OM à six journées de la fin. À la fin de la rencontre, il y avait peu de sourires cependant. Tout le monde, le coach parisien en tête, semblait conscient de la très faible performance délivrée…

« Quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de jouer qu’une période par match »

« Autant je suis satisfait de leur première période comme samedi dernier face à Lens, mais pas du tout de la deuxième comme samedi. Il ne faut pas chercher des raisons, ce qui est sûr c’est que quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de jouer qu’une période par match. Est-ce que c’est lié au fait de mener au score avec deux buts d’écart ? On doit montrer un autre visage. On a un problème de constance sur les matches, on doit continuer à avoir envie de jouer, de se créer des occasions, à être offensif. Dans ce sens-là, on ne peut pas être satisfait. Je ne sais pas si c’est de la suffisance. On doit chercher à avoir du plaisir. (…) Rien n’est encore fait, on a un écart conséquent. C’est une saison longue, mais on doit insister sur le fait que l’équipe doit être plus constante. » Christophe Galtier – Source : L’Équipe

Sur les réseaux sociaux, les suiveurs du club parisien semblait eux aussi généralement désabusé quant à la prestation générale de leur club.

📉 Quel est le plus honteux, la statistique des tirs par mi-temps en elle-même ? 🤦🏽‍♂️ Ou le fait que la seconde période soit si minable qu’elle ait permis à Galtier de dire « on n’a joué qu’une période sur les deux » (alors qu’en fait pas du tout) ? 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/JijzkyYWSl — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) April 22, 2023

🔴🔵 En s’imposant à Angers 1-2, les parisiens se rapprochent du titre. Il n’y a pas grand-chose à ajouter si ce n’est qu’on aura assisté à un nouveau match bien terne. 👇 #SCOPSG https://t.co/u6pyE1zTbM — Paris United (@parisunited6) April 22, 2023

Concurrents OM – Lens/Monaco : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?