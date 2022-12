Départ de Suarez, deux nouvelles cibles… les 3 infos mercato OM de la semaine !

Pendant cette Coupe du Monde l’actualité de mercato de l’OM reste active. FCMarseille vous propose les 3 plus grosses infos de la semaine : le départ en prêt de Suarez est bouclé, Crespo et Le Fée dans le viseur de Pablo Longoria !

Suarez, une OA à 8M€ ?

Selon RMC, Luis Suarez a déjà quitté Marseille. « S’il ne pourra pas jouer avec Almeria avant le 1er janvier, date d’ouverture officielle du mercato, l’OM le laisse déjà partir pour s’entraîner avec son nouveau club. L’OM confirme un prêt avec option d’achat obligatoire et automatiquement levée si Almeria se maintient en Liga. L’option est d’environ 8 millions d’euros. »

Déjà hier soir, selon les informations du journaliste espagnol Matteo Moretto, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Luis Suarez devait quitter le club olympien lors du mercato pour rejoindre Almeria sous forme de prêt avec option obligatoire en cas de maintien du club espagnol.

Les dirigeants marseillais avaient dû débourser environ 10 millions d’euros cet été pour recruter l’attaquant uruguayen. Reste donc à savoir quel sera le montant de l’option d’achat si cette information se confirme.

Longoria veut 10M€ pour Suarez ?

Il y a quelques semaines, le président de l’OM Pablo Longoria laissait clairement entendre qu’un départ de Luis Suarez n’était pas à exclure

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez » Pablo Longoria – Conférence de presse

L’OM s’intéresse au milieu Miguel Crespo ?

Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreuses rumeurs sont sorties dans les médias : le défenseur Rick Karsdorp, le milieu Ruslan Malinovskyi ou encore la folle idée Marcus Thuram en font partie.

Quelques jours après la victoire contre Moncaco, le dirigeant espagnol avait tenu une conférence de presse dans laquelle il n’avait pas caché ses ambitions de recruter pendant le mercato hivernal.

« Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif » Pablo Longoria – Conférence de presse

Selon le média turc fotomac, le board olympien aurait jeté son dévolu sur un milieu portugais évoluant en Super League : Miguel Crespo. Agé de 28 ans, le joueur a passé la majorité de sa carrière au Portugal et a signé un contrat de trois ans au Fenerbahçe en septembre 2021. Le club en attend 10M€ selon le même média.

Natif de Lyon, le portugais s’est vite imposé grâce à son expérience : il est apparu quatre fois dans le onze de départ en Europa League et sept fois en championnat. Miguel Crespo peut jouer milieu central mais aussi milieu offensif : il a inscrit un but à cette position à domicile face à Rennes cette saison.

Miguel Crespo est-il une bonne pioche de Longoria pour pallier les multiples blessures et départs ? Cela reste encore à voir.

« Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato

L’OM réactive la piste Le Fée ?

En conférence de presse, le président olympien avait rassuré les supporters en affirmant que le club resterait attentif aux opportunités pendant le mercato.

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Après des échos d’un intérêt pour des joueurs de ligue étrangère, c’est le nom d’un un joueur français évoluant en Ligue 1 qui aurait été coché par Longoria, et son nom est peut-être familier aux supporters marseillais…

Selon des informations de Média Foot, le milieu offensif lorientais Enzo Le Fée serait la cible du board olympien pour renforcer l’attaque olympienne. Pur produit du centre de formation de Lorient, le numéro 10 a signé son premier contrat professionnel en 2018 et dispose aujourd’hui de toute la confiance de son club.

Le joueur est apparu quinze fois dans le onze de départ des Merlus en Ligue 1. Agé de 22 ans, Enzo Le Fée a marqué deux buts et délivré trois passes décisives. Des performances qui ont également attiré les convoitises des dirigeants niçois, qui seraient en bonne position sur le dossier.

Le jeune milieu offensif ne fera pas seulement l’objet d’un duel entre les deux clubs du sud de la France : d’autres écuries seraient également intéressées. Parmi eux : Rennes, Lille ou encore le Bayer Leverkusen.