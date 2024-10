Des discussions lancées avec Marseille, Mudryk ça se confirme? Les dernières infos sur Pogba… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Des discussions lancées avec Marseille, Mudryk ça se confirme? Les dernières infos sur Pogba..

Mercato : « On a parlé avec l’OM… »

L’OM se positionne sur un nouveau milieu de terrain pour le mercato d’hiver. Roberto De Zerbi aurait trouvé le profil parfait pour son système !

L’agent d’Arthur Melo, Pastorello, s’est exprimé sur le cas d’Arthur Melo, indésirable à la Juventus. « Il faut trouver une solution, il ne joue jamais et c’est dommage. Nous avons parlé avec l’Olympique de Marseille, il pourrait être intéressant pour Roberto De Zerbi avec ses qualités techniques. Ce n’est pas facile en raison de la règle des joueurs extra-UE, mais nous verrons », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Lucas Bendoni.

🚨🇧🇷 Arthur Melo’s agent Pastorello: “We need to find a solution, he’s never playing and it’s a pity”. “We spoke to Olympique Marseille, he could be interesting for Roberto de Zerbi with his quality skills”. “It’s not an easy one due to extra-UE players rule, but we will see”. pic.twitter.com/35svIltStB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024

La Juventus voudrait se séparer d’Arthur Melo, joueur brésilien qui ne fait plus partie des plans du club. Mehdi Benatia aurait manifesté un intérêt pour l’ancien du FC Barcelone d’après les informations de Tuttosport… Un nouveau joueur dans le viseur de la direction sportive en plus de Paul Pogba comme annoncé par La Provence et Malick Traoré?

🔹L’OM aurait manifesté son intérêt pour Arthur Melo 🇧🇷, milieu de terrain de la Juventus Turin. (@tuttosport) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/0TLbZ7x4GF — Infos OM (@InfosOM_) October 13, 2024

Encore une confirmation des contacts entre Pogba et l’OM mais…

La Provence du jour confirme qu’en effet Medhi Benatia échange régulièrement avec le joueur avec lequel il est devenu proche à la Juve. Il l’a félicité pour la réduction de sa suspension mais n’aurait pas encore abordé une possible arrivée avec le joueur selon le quotidien. D’ailleurs le volet mercato n’est pas encore ouvert au club. En Novembre, un point sera fait sur l’effectif et peut-être que le nom de Pogba reviendra alors sur la table…

« Pogba ? Il va marcher sur la Ligue 1 c’est sans discussion possible ! »

Le youtuber Zack Nani s’est dit particulièrement séduit par une possible arrivée de Pogba à l’OM lors d’un live sur sa chaîne Twitch :

« C’est quand même assez marrant parce que j’ai souvent dit sur ma chaîne que Pogba à l’OM, je trouvais le « feat » (collaboration, ndlr) tellement logique. Pourquoi ? Parce qu’il a 31 ans et qu’il doit relancer sa carrière. Tu vas en Ligue 1, s’il réussit à retrouver son niveau il va marcher sur la Ligue 1 c’est sans discussion possible. Il est trop fort pour la Ligue 1. Il peut se refaire une santé à Marseille et retrouver l’équipe de France. Et surtout tu es dans un club populaire et qui est très en vue ! Pour moi Pogba à l’OM c’est évident ! Je ne le vois pas jouer pour un club alternatif en Espagne, ni dans les gros clubs des grands championnats, » a ainsi déclaré le Youtuber Zack Nani.

Mercato OM : les dernières infos de Fabrizio Romano sur le cas Pogba

Paul Pogba devrait bien quitter la Juventus et cherche un projet à partir de mars prochain. Fabrizio Romano précise que les négociaitons avancent bien et que le joueur ne rejouera pas pour le club itlaien…

Selon Fabrizio Romano, « les négociations entre Paul Pogba et la direction de la Juve pour résilier le contrat se déroulent comme prévu. Pogba ne jouera plus pour la Juventus et deviendra un agent libre pour 2025. » Reste à savoir ou ira le milieu de terrain qui pourra rejouer à partir de mars 2025. Si le nom de l’OM est évoqué, la MLS lorgne sur l’international français…

Résiliation en bonne voie pour Pogba

⚪️⚫️👋🏻 Negotiations between Paul Pogba and Juve board to terminate the contract are proceeding as expected. Pogba will not play for Juventus again and will become a free agent for 2025. pic.twitter.com/GNoiK1drp7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024

Selon le journaliste Nicolo Shira, « Los Angeles FC est intéressé par Paul Pogba, qui va quitter la Juventus. » Suspendu pour dopage, l’international français a vu sa sanction réduite et il pourra rejouer à partie de mars 2025. Paul Pogba ne devrait pas rejouer avec la Juventus et cherche un nouveau challenge. Patrice Evra a évqoué la possiblité de le faire venir à Marseille, le quotidien la Provence a précisé que Benatia avait bien écahngé avec le milieu de terrain. Reste à savoir quel type de challenge va rechercher le joueur de 32 ans, challenge sportif ou dernier gros contrat financier ?

Los Angeles FC vise Pogba

Alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 et qu’il devrait pouvoir reprendre la compétition dès mars 2025, Paul Pogba ne devrait pas reporter le maillot de la Juventus. Le journaliste Fabrizio Romano confirme la tendance via son compte X. « Paul Pogba et la Juventus devraient s’entendre sur la résiliation du contrat et il deviendra un agent libre. Les discussions suivront à partir de demain après le verdict du TAS, puisque Paul sera disponible à partir de mars. Paul Pogba estime également qu’un nouveau départ serait la meilleure solution pour lui et sa carrière. »

Vers une résiliation de contrat en la Juventus et Pogba

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent. Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March. Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. pic.twitter.com/niTvAzRbzt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2024

Paul Pogba a vu sa suspension pour dopage écourté, il pourra faire son retour en mars 2025. Si Patrice Evra aimerait le voir à l’OM, la réalité est surtout que la Juventus aimerait bien se débarrasser de son énorme salaire et que le milieu de terrain aurait une opportunité en MLS. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba pourrait quitter l’Europe car plusieurs franchises de Major League Soccer l’ont approché. Le quotidien italien estime que cette destination est probable même si des clubs saoudiens l’ont aussi contacté…

Mercato OM : ça se confirme pour Mudryk !

Le recrutement de l’OM est ambitieux malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison. L’arrivée d’Adrien Rabiot illustre la stratégie offensive du duo Longoria / Benatia sur le mercato, d’autres noms sont évoqués comme celui de Pogba mais aussi de Mudryk qui sera effectivement disponible en prêt cet hiver…

Evoqué par le média TeamTalk en septembre dernier (voir plus bas), l’intérêt de l’OM pour Mykhailo Mudryk et plus précisément du coach De Zerbi sera-t-il toujours valable cet hiver ? Une chose est sûre, l’ailier ukrainien sera disponible en prêt en janvier. Selon le média GIVEMESPORT, « il y a vraiment des chance de voir Mudryk quitter Chelsea en janvier dans le cadre d’un prêt. » L’arrivée de Pedro Neto et Jadon Sancho à Stamford Bridge cet été l’ont fait reculer dans la hiérarchie, sans parlé du bon niveau de Noni Madueke et Cole Palmer…

Mudryk disponible en prêt en janvier…

Will the speedy winger be sent away on loan? ⚡️ Written by @DeanJonesSoccer & @WillLankyMedia https://t.co/mcCU8MKIiK — GiveMeSport (@GiveMeSport) October 10, 2024



Selon les informations du média anglais TEAMtalk, l’OM s’intéresse à Mudryk. « Leur manager Roberto de Zerbi est un grand fan de l’ailier et pense pouvoir tirer le meilleur de lui. Un prêt est l’issue la plus probable pour Mudryk en janvier, car les clubs ne sont généralement pas désireux de dépenser de grosses sommes en milieu de saison. (…) L’ailier de 23 ans, n’a pas encore réussi à s’adapter au système du nouvel entraîneur Enzo Maresca. L’entraîneur italien a clairement indiqué qu’il avait du travail à faire s’il voulait devenir un titulaire régulier. » Est ce que l’OM peut s’offrir la pépite ukrainienene cet hiver dans le cadre d’un prêt ? Le poste d’ailier gauche ne semble pourtant pas une priorité !

L’OM s’intéresse à Mudryk en prêt ?

🚨EXCLUSIVE🚨 Mykhailo Mudryk is ready to leave Chelsea in search of new opportunities, and Marseille want to sign him, TEAMtalk can confirm👀 https://t.co/74t8QzI9nr — TEAMtalk (@TEAMtalk) September 18, 2024

Selon Sport Witness, Roberto De Zerbi aurait tenté d’intégrer un joueur de Brighton à l’Olympique de Marseille : Julio Enciso. L’international paraguayen n’a finalement pas rejoint le club du sud de la France. Il reste cependant une option envisageable.

Roberto De Zerbi n’a pas connu une seule défaite depuis le début de la saison (3 victoires, 1 nul). Après un mercato estival fructueux, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a des joueurs remarquables à sa disposition. Il lui manque néanmoins un ailier qu’il côtoyait à Brighton.

De Zerbi me voulait mais ça n’a pas marché

🚨Roberto De Zerbi voulait emmener Julio Enciso 🇵🇾 (20 ans) à l’OM ! « Roberto De Zerbi m’a appelé quand il est allé à Marseille, il me voulait mais ça n’a pas marché. C’est un entraineur qui a eu un vrai impact, à tirer le meilleur de moi. » (@Sport_Witness) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/kaKzqydvIT — Infos OM (@InfosOM_) September 17, 2024

