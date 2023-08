Deux officialisations et 2 à 3 transferts encore attendus ? Murillo ne pourra pas jouer tout de suite ? Un club de Premier League avance fort sur Ounahi ! Les 3 infos Mercato OM de ce mercredi !

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mercredi: Deux officialisations et 2 à 3 transferts encore attendus ? Murillo ne pourra pas jouer tout de suite ? Un club de Premier League avance fort sur Ounahi !

Deux officialisations et 2 à 3 transferts encore attendus ?

Le mercato estival 2023 va se clôturer vendredi soir à 23h59 ! D’ici là, Pablo Longoria ne va pas être inactif. Deux officialisations sont attendues, et d’autes mouvements pourraient intervenir…

En effet, Mattéo Guendouzi devrait être vendu à la Lazio Roma. Un montant de 12 millions plus 5 millions de bonus et une plus value de 10% à la revente. Un montant bien faible quand on connaissait la côte du Français, il y a quelques mois. Mais comment l’OM a pu vendre si peu cher ce joueur ?

Pour Jean-Charles De Bono ce joueur a été « un peu saboté par le club. Il avait une marge de progression énorme. La saison dernière on parle de lui entre 25 et 30 millions et là on est autour de 12 plus bonus. Je trouve que ce joueur on l’a bridé dans ce système. Le dernier match quand on le fait rentrer il est faux numéro 10 il n’est pas dans son système. Donc si c’est l’intérêt de la faire jouer comme ça autant le vendre. Mais en le vendant à ce prix là, je suis un peu déçu. International jeune joueur, capable de tirer son équipe vers le haut. »

Guendouzi et Murillo, chassé croisé ?

Murillo est arrivé à Marseille lundi soir et devrait s’engager avec l’OM, l’international panaméen a quitté Anderlecht dans le cadre d’un transfert estimé à 2,5 millions d’euros. Michael Murillo devrait signer un contrat de trois ans une fois la visite médicale passée hier matin selon l’Equipe.

🇵🇦✈️ Il est arrivé Murillo ! Et comme d’hab qui est là ! Bien sûr @Mode55489648 ! pic.twitter.com/fcP1tWHcch — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2023

Touré, Meité et Ounahi pour terminer le mercato ?

Si ces deux transfert sont proches d’être officialisés, d’autres sont encore en négociation. Issac Touré n’aurait pas encore pris sa décision concernant un départ à Lorient. Selon RMC, « Les discussions avancent bien entre l’OM et Lorient pour un transfert du défenseur ivoirien Bamo Meïté. Les Merlus sont ouverts à l’idée de vendre leur joueur et ce dernier a très envie de rejoindre l’OM. En revanche, Isaak Touré n’a pas encore accepté un transfert à Lorient. » Autre dossier, celui d’Ounahi qui n’était pas d’actualité lundi selon Longoria, mais qui pourrait bouger car plusieurs club dont Leverkusen mais aussi Brentford s’intéressent à lui.

#Brentfordfc in early stages of discussing a deal for #Marseille midfielder Azzedine Ounahi. Impressed at the World Cup and subequently moved there from #Angers for almost £7m. Good player. #Bees need solution to long-term Dasilva/ Baptiste injuries https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/pajy3YTSc0 — Lyall Thomas (@SkySportsLyall) August 30, 2023

Murillo ne pourra pas jouer tout de suite ?

Michael Amir Murillo a passé avec succès sa visite médicale ce mardi. Son officialisation ne devrait plus tarder. Après avoir été payé entre 2,5 et 3 millions d’euros €, le Panaméen va s’engager à l’OM pour un contrat de trois ans.

La doublure de Jonathan Clauss est enfin trouvée. Et c’est une surprise, puisqu’il s’agit de Murillo, joueur d’Anderlecht. Le Panaméen a passé sa visite médicale et l’officialisation ne devrait plus tarder. Le latéral de 27 ans est recruté pour une somme comprise entre 2,5 et 3 millions d’euros. Néanmoins il ne devrait pas être opérationnel de suite car blessé aux adducteurs. Sa date de retour devrait être après la trêve internationale.

🔹Sur le point de s’engager à l’OM, Michael Murillo 🇵🇦 est blessé à l’ischio et n’a toujours pas joué cette saison. Il devrait effectuer ses premiers pas avec le groupe après la trêve internationale. (@lamarsweb) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/IvpNFDSz4x — Infos OM (@InfosOM_) August 30, 2023

« Une qualité de centre remarquable ! »

Football Club de Marseille a pris quelques renseignements sur le style de jeu de Michael Murillo qui devrait être la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille ! Pierre Gerbeaud a répondu à nos questions sur le niveau du latéral droit panaméen. Sa plus grande qualité semble être le centre où il excelle en sélection !

Pierre Gerbeaud : « Je ne suis pas assez le championnat belge pour parler d’Anderlecht mais je peux travailler de la sélection. Le Panama c’est devenu la 3/4e force du CONCACAF avec le Mexique, les USA, le Canada… Murillo est intouchable en sélection, titulaire inamovible. Un joueur qui a toujours performé. Un latéral droit très offensif qui prend beaucoup son couloir avec une qualité de centre remarquable. »

« C’est ce qui m’a marqué chez lui. Je le trouve vraiment très bon dans cet exercice. Il lève bien la tête avant de faire son centre, c’est peut-être bête de le dire mais en Ligue 1 on voit des tout droit, qui centrent sans regarder. Lui ce n’est pas le cas. C’est quand même non négligeable. Ses centres sont plutôt bons. Il a beaucoup d’activité, il peut jouer piston aussi. Avec Clauss, ça va le faire, ils peuvent être dans la rotation. »

« Le seul problème c’est qu’il s’est pété musculairement dernièrement. J’ai cru comprendre qu’il était toujours blessé. Il faudra voir où il en est physiquement par rapport à sa préparation. Je suis très content qu’il vienne à l’OM. C’est un bon joueur, une belle arrivée. J’espère qu’il fera de grandes choses avec l’OM cette saison. »

Un club de Premier League avance fort sur Ounahi !

Cité comme l’un des probables départs de cette fin de mercato d’été 2023, Azzedine Ounahi n’est pas un sujet d’actualité pour Pablo Longoria. Pourtant en Angleterre, ça s’active !

L’Olympique de Marseille n’aurait pas pour projet de vendre Azzedine Ounahi d’après les dires de Pablo Longoria. Pourtant, d’après Sky Sports, un club anglais passe à la vitesse supérieure ! En effet, comme l’explique le journaliste Lyall Thomas, Brentford s’est positionné !

Des discussions seraient en cours pour trouver un accord ! La direction anglaise a besoin de renfort au milieu de terrain après les récentes blessures de deux joueurs : Josh Dasilva et Shandon Baptiste. Dernièrement, le nom d’Ounahi a été cité en Arabie Saoudite mais le joueur ne semble pas emballé à l’idée de rejoindre ce championnat.

Longoria ne veut pas entendre parler d’un départ d’Ounahi

Pablo Longoria a démenti les rumeurs de départ en conférence de presse: « Ounahi n’est pas un sujet d’actualité. Il n’y a pas d’intention de faire des mouvements sur Azzedine. On doit analyser toutes les possibilités mais son départ n’est pas d’actualité pour le moment »

#Longoria : « Ounahi n’est pas un sujet d’actualité. Il n’y a pas d’intention de faire des mouvements sur Azzedine. On doit analyser toutes les possibilités mais son départ n’est pas d’actualité pour le moment » #OM #ConfOM pic.twitter.com/3gGD7wIbd4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 28, 2023

Ounahi possède une grosse marge de progression ! Dans 2 ans, ce sera 40 ou 50 millions !

L’avis de @charles_debono sur Ounahi

« Dans 2 ans ce sera 40 ou 50M€ »#MercatoOM #OM pic.twitter.com/689WxxLlAM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2023

Jean-Charles De Bono reste positif sur Ounahi. « J’ai un avis optimiste sur ce joueur là. Il a 23 ans et connaît déjà les matchs internationaux avec une demi-finale de Coupe du Monde. Il a une marge de progression énorme à condition de le faire jouer à son poste. Sinon il va partir pour 15 ou 20 millions mais dans 2 ans c’est 40 ou 50 millions » a souligné l’ancien joueur de l’OM.

Pour Thabiti, le club phocéen doit conserver son milieu de 23 ans. « Il faut le garder ! Il vient d’Angers et doit encore grandir avec l’OM ! Si jamais il part dans un autre club avec de plus grandes responsabilités, il va se perdre. Les Africains ont beaucoup de facilité à Marseille. Même s’il n’est pas titulaire à tous les matchs, il doit rester » a indiqué le rappeur marseillais.