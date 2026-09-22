ÉDITO OM : Genesio ne doit surtout pas partir !

À Marseille, cinq défaites suffisent à transformer chaque silence en rumeur et chaque phrase en message codé. Depuis plusieurs jours, la question d’une éventuelle démission de Bruno Genesio s’est installée autour de l’OM. Pourtant, partir maintenant serait probablement la pire décision possible pour un club qui a justement besoin de retrouver ce qu’il a perdu depuis trop longtemps : de la continuité.

Genesio a fermé la porte, et c’est une bonne chose

Dimanche, avant même le Classique, Canal+ évoquait une réflexion de Bruno Genesio sur son avenir. Après la défaite face au PSG (1-2), ses premières déclarations ont encore alimenté le doute lorsqu’il a expliqué vouloir discuter avec ses dirigeants.

Quelques minutes plus tard en conférence de presse, le technicien a toutefois mis les choses au clair :

« Il n’y a pas d’idée de démissionner. »

Tant mieux.

Parce que l’OM n’a aujourd’hui absolument pas besoin d’une nouvelle révolution. Il en a déjà connu suffisamment.

Genesio a hérité d’un effectif affaibli par un été sans recrue, d’un groupe qui manque de profondeur et d’un club qui traverse une période financière particulièrement délicate. Cela ne l’exonère évidemment pas de ses responsabilités. Quatre défaites en cinq journées de Ligue 1 restent un bilan très insuffisant.

Mais changer encore d’entraîneur ne ferait pas apparaître soudainement trois défenseurs, deux milieux et un attaquant supplémentaire.



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L’OM a besoin de stabilité, pas d’un nouveau séisme

Le paradoxe est là : dans une équipe privée de renforts, Genesio constitue justement l’un des rares éléments autour desquels l’OM peut construire quelque chose.

Il possède l’expérience de la Ligue 1, connaît les périodes de crise et a déjà démontré ailleurs sa capacité à faire progresser des équipes dans la durée. Surtout, malgré les défaites, son groupe ne semble pas l’avoir lâché.

Face au PSG, Marseille a couru, résisté, égalisé et continué à jouer. Le Vélodrome a d’ailleurs applaudi ses joueurs après la rencontre. Et si la direction et Frank McCourt ont été copieusement ciblés par les tribunes, Genesio conserve encore du crédit auprès d’une large partie du public marseillais.

Ce soutien compte.

Il ne durera évidemment pas éternellement. Marseille doit gagner. Rapidement. Mais il existe encore quelque chose entre cet entraîneur, son groupe et son public sur lequel reconstruire.

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La vraie bonne recrue, c’est peut-être Genesio

L’OM ne pourra pas refaire son mercato avant janvier. Il ne pourra pas effacer cinq journées ratées. Il ne pourra pas davantage transformer brutalement son effectif.

Il peut en revanche travailler.

Genesio doit désormais faire le dos rond, simplifier son équipe, corriger ces erreurs défensives répétées et faire progresser les joueurs dont il dispose. Le calendrier offrira aussi des adversaires moins huppés que le PSG, Besiktas ou Monaco. C’est là que Marseille devra reprendre des points et retrouver de la confiance.

Dans un été où aucune recrue n’est arrivée, la meilleure acquisition de l’OM est peut-être finalement celle qui était déjà sur son banc.

Bruno Genesio ne doit pas partir. Il doit maintenant prouver qu’il peut être la stabilité dont Marseille a désespérément besoin.

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