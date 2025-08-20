Encore 10 mouvements ? ça se confirme pour Rowe, et échange Rabiot vs Bennacer ?… les 3 infos mercato OM du jour

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 20 aout dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

La fin du mercato va être intense !

À douze jours de la clôture du mercato, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une fin de mois agitée. Selon les informations de FootMercato, pas moins de dix mouvements – arrivées comme départs – pourraient encore intervenir dans l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi.

Lors d’un live de FootMercato, son journaliste Sébastien Denis a affirmé qu’il peut y avoir encore jusqu’à 10 mouvements (départs et arrivées) à l’OM sur les 12 derniers jours de mercato ! Rabiot, Rowe mais aussi Moumbagna, Maupay ou encore Lirola pourrait partir. En termes d’arrivées, un défenseur central, un latéral gauche mais aussi un milieu défensif, un ailier ou encore un milieu créatif pourraient encore débarquer…

Concernant les renforts défensifs, les discussions entre Bruges et l’OM pour William Ordoñez se poursuivent. Le défenseur équatorien a déjà affiché sa volonté de rejoindre Marseille et maintient sa position, malgré la concurrence d’autres clubs européens.

10 mouvements ? Ordonez et Zhegrova toujours dans les tuyaux !

Sur le front offensif, l’agent de Edon Zhegrova multiplie les propositions. Le joueur de Lille a été proposé à Naples et à Monaco, tandis que la Juventus figure également parmi les intéressés. Là encore, l’opération dépend des départs dans le Piémont, ce qui pourrait retarder une éventuelle offensive.

Medina apte pour samedi ?

Enfin, du côté du groupe actuel, la situation de Medina reste surveillée. Malgré une alerte à la cheville, sa présence pour le match face au Paris FC n’est, pour l’heure, pas remise en cause.

À moins de deux semaines de la fermeture du marché, l’OM se retrouve donc au cœur de nombreuses négociations. Entre opportunités à saisir et éventuels départs stratégiques, les prochains jours s’annoncent déterminants pour façonner l’effectif marseillais version 2025.

Rowe vers Bologne ?

L’Olympique de Marseille traverse une nouvelle zone de turbulences. Après l’altercation survenue entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, le club phocéen a pris une décision ferme : placer les deux joueurs sur la liste des transferts. Cette mesure, révélée au lendemain de l’incident, confirme que l’OM souhaite rapidement tourner la page.

Concernant Rowe, les choses avancent vite. L’ailier anglais de 22 ans, déjà annoncé partant depuis plusieurs semaines, serait en passe de rejoindre la Serie A. Selon la Gazzetta dello Sport, Jonathan Rowe a donné son feu vert hier soir pour un transfert à Bologne. Le club italien aurait formulé une offre de 12 millions d’euros plus bonus afin de s’attacher ses services.

Jonathan Rowe a donné son feu vert hier soir pour un transfert à Bologne.

L’information a été confirmée par Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts. Le journaliste italien affirme : « Bologne a conclu un accord personnel avec Jonathan Rowe et l’accord est désormais conclu avec l’Olympique de Marseille. L’OM souhaite un montant proche de 20 millions d’€, sans possibilité de prêt. Négociations en cours. »

Si l’optimisme règne en Italie, le dossier reste ouvert côté marseillais. Les dirigeants olympiens veulent tirer le maximum de ce transfert, dans un contexte où le club doit aussi gérer la situation d’Adrien Rabiot. Arrivé libre l’été dernier, l’international français pourrait déjà quitter la Canebière, conséquence directe de son clash avec Rowe.

La gestion de ce double départ pèsera sur la suite du mercato de l’OM, qui cherche encore à renforcer son effectif. Le club marseillais devra trouver un remplaçant à Rowe dans le secteur offensif, tout en surveillant les opportunités au milieu de terrain en cas de départ de Rabiot.

Avec ce nouvel épisode, l’OM confirme un été agité, entre ambitions sportives et gestion des tensions internes.

échange Rabiot entre Bennacer ?

L’actualité du mercato de l’Olympique de Marseille prend une nouvelle tournure. Selon les informations relayées par Tuttosport, Milan serait ouvert un échange incluant Bennacer. Suite à l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui a conduit les dirigeants olympiens à placer les deux joueurs sur la liste des transferts. Une situation qui ouvre la porte à plusieurs opportunités, notamment en Italie.

Ce mercredi, le Messaggero et la Gazzetta dello Sport rapportent que l’AC Milan suit avec attention la situation de Rabiot. Massimiliano Allegri apprécierait particulièrement le profil de l’international français et verrait en lui un renfort de poids pour son milieu de terrain. Mais la question salariale représente un frein : les six millions d’euros annuels demandés par le joueur constitueraient un obstacle majeur pour le club lombard.

🚨🔥 @tuttosport révèle :

L’AC Milan envisage d’inclure Ismaël Bennacer 🇩🇿 dans un échange avec Adrien Rabiot 🇫🇷 !

Dans ce contexte, un scénario prend de l’épaisseur : celui d’un échange entre Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer. Le milieu algérien, prêté à l’OM en fin de saison dernière, n’a pas encore tranché sur son avenir et se montrerait ouvert à l’idée d’un retour sur la Canebière. De leur côté, les dirigeants olympiens apprécient son profil et n’auraient pas fermé la porte à cette option.

La presse italienne insiste sur l’intérêt milanais d’inclure Bennacer dans une proposition pour Rabiot, une opération qui permettrait de réduire l’impact financier de la transaction. Reste à savoir si le joueur français acceptera de revoir ses exigences contractuelles pour rejoindre la Serie A, un championnat qu’il connaît déjà pour y avoir évolué à la Juventus.

Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise, mais ce dossier pourrait animer les prochaines semaines du mercato olympien.