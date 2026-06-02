Ex OM : Gros coup dur pour cet ancien olympien ?

A deux semaines de son premier match de Coupe du Monde, l’équipe de France se montre inquiète pour son défenseur central William Saliba. L’ancien joueur de l’OM aurait aggravé une blessure en jouant la finale de la Ligue des Champions. Il pourrait être forfait pour la Coupe du Monde.

A quelques jours du début de son aventure américaine, l’équipe de France et Didier Deschamps croisent les doigts pour que l’intégralité des joueurs sélectionnés arrivent en forme après une saison longue et éprouvante. Malheureusement, le sélectionneur des Bleus pourrait perdre très gros. Selon le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, William Saliba pourrait manquer la Coupe du Monde.

Saliba a aggravé sa blessure lors de la finale face au PSG

Le défenseur central d’Arsenal, passé par l’Olympique de Marseille (2021-22), a conclu sa saison en club samedi dernier par une défaite en finale de Ligue des Champions face au PSG (1-1 3-4). Son cinquantième match de la saison avec les Gunners fut peut-être celui de trop et pourrait lui coûter très cher.

Selon les informations de Foot Mercato, Saliba aurait joué la finale en étant déjà blessé. Déjà diminué avant la rencontre, il aurait aggravé sa blessure durant le match. Au point de mettre en doute sa participation à la Coupe du Monde. Le défenseur souffrirait toujours et son état susciterait une vive inquiétude au sein de la FFF puisqu’une absence de deux à trois semaines est évoquée. Reste à savoir si les examens complémentaires qu’il s’apprête à réaliser seront plus rassurants.

Un vrai coup dur pour l’équipe de France

Un vrai coup dur pour Didier Deschamps et l’équipe de France qui va sûrement revoir ses plans. Même si le secteur défensif est un des mieux fourni chez les Bleus avec Ibrahima Konaté mais aussi Maxence Lacroix, Lucas Hernandez voire Jules Koundé, Saliba est une des pierres angulaires de cette équipe. Son sens du timing, de l’anticipation et sa qualité balle au pied pourraient manquer aux Bleus.

A un peu plus de deux semaines de leur premier match face au Sénégal, c’est une bien mauvaise surprise qui vient d’être annoncée à Didier Deschamps. Si le forfait de Saliba venait à être confirmé, le sélectionneur des Bleus serait autorisé à faire appel à un nouveau joueur. Plusieurs solutions peuvent être envisagées en défense comme Kalulu, Disasi ou même l’ancien marseillais Benjamin Pavard.A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ces quatre joueurs (titulaires) qui devraient quitter Marseille…

William Saliba se lance maintenant dans une course contre la montre à quelques jours du premier match amical face à la Côte d’Ivoire et à deux semaines du premier des Bleus aux USA.

Clarence Maillefaud