Ex OM : Il porte de lourdes accusations contre le club…

Passé par l’OM au début des années 2000, le milieu portugais Delfim a vécu un calvaire lors de son passage sous le maillot phocéen. Après une blessure banale qui a transformé son aventure en cauchemar, le Portugais en veut encore à l’Olympique de Marseille. Dans une interview à un média portugais, Delfim révèle des irrégularités au club qui aurait pu coûter cher selon lui.

José Delfim est un talent gâché. Arrivé en 2001 en provenance du Benfica Lisbonne, le milieu de terrain signe à l’OM avec une belle réputation puisque l’international portugais (1 sélection) est annoncé comme le nouveau Didier Deschamps.

Une blessure jamais vraiment guérie et un bras de fer devant les tribunaux

Son passage marseillais débute mal. Dès sa première saison, Delfim se blesse au dos. Une blessure qui l’empêchera de jouer pendant quatre années. Il ne retrouvera les terrains qu’en février 2005 ! Durant le laps de temps, il est opéré à trois reprises sans que le problème ne soit réglé.

Il entre alors en bras de fer avec le service médical de l’OM et se voit proposer par le club de toucher une police d’assurance de cinq millions d’euros. Le Portugais refuse et entre dans un long procès avec le club qui n’est toujours pas terminé à l’heure de ces lignes. Il réclame encore quatre millions d’euros de dommages et intérêts. Le milieu rejouera tout de même quelques matchs avec le maillot olympien lors de la saison 2005-06 avant de mettre un terme à sa carrière après des passages décevants en Suisse et au Portugal.

Encore aujourd’hui, Delfim en veut beaucoup à l’Olympique de Marseille et à son service médical qui n’a pas sû gérer correctement sa blessure qui l’a privé d’une bien meilleure carrière.

De nouvelles accusations qui pourraient coûter cher

Le nom de l’ancien milieu de l’OM est ressorti du bois récemment. Interrogé par le média portugais Diario Record, Delfim a révélé des irrégularités qui, selon lui, auraient pu compromettre le maintien de l’Olympique de Marseille à l’époque.

Dans un entretien, il affirme avoir été contraint de disputer des matchs officiels alors qu’il n’était pas autorisé à jouer par le club. Il explique aussi avoir refusé de signer une fausse déclaration pour activer une assurance. Il soutient que cette mesure constituait une irrégularité grave, aux conséquences négatives pour sa carrière et le club. De lourdes accusations qui pourraient coûter cher à l’Olympique de Marseille qu’il ne porte pas vraiment dans son cœur.

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Le combat entre l’OM et Delfim semble loin d’être terminé.

Clarence Maillefaud