Ex OM : les confidences de Pape Gueye !

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Arrivé en 2021 à l’OM, Pape Gueye est resté deux saisons sous le maillot olympien avant de rejoindre la Liga. Un championnat qui lui a fait prendre une nouvelle dimension et ouvert les portes de la sélection sénégalaise. Né en France, Pape Gueye a dû choisir entre son pays de naissance et le pays de ses parents. Un choix intime sur lequel il est revenu.

Il est devenu un héros au Sénégal. En marquant le seul but de la finale de la dernière CAN, il a fait explosé de joie son pays. Aujourd’hui titulaire indiscutable à Villarreal et convoité par plusieurs grands clubs européens, Pape Gueye est un des tauliers des Lions de la Teranga.

Des sélections avec les Bleus en jeune avant de choisir le Sénégal

Le milieu international sénégalais (43 sélections, 5 buts) poursuit actuellement son aventure internationale lors de la Coupe du Monde 2026. Né en France, mais international sénégalais, Gueye a fait le choix de représenter le pays d’origine de ses parents. Une décision guidée par l’attachement au pays de ses parents comme il a pu l’expliquer dans les colonnes de L’Equipe.

Pape Gueye a connu les sélections de jeunes U18 et U19 avant de rejoindre l’équipe du Sénégal : “C’est mon histoire aussi, celle d’un gamin du Blanc-Mesnil. J’ai représenté l’équipe de France jusqu’en U18, c’est vrai (4 sélections), puis j’ai fait mon choix pour la sélection sénégalaise.”

Un choix important lors de son passage à l’OM

Son choix se serait fait assez facilement et notamment lors de son passage à l’OM : “Dès mon arrivée à Marseille (à l’été 2020), Aliou Cissé (le sélectionneur de l’époque) m’avait appelé. J’aurais pu jouer la montre, me dire : “J’arrive, je performe à l’OM et j’aurai des chances d’aller en équipe de France.” Mais j’ai été très clair avec lui. Je lui ai demandé de me laisser le temps de vraiment jouer et je lui ai promis de venir ensuite.”

La double culture dans laquelle il baigne depuis tout jeune a beaucoup joué comme il l’explique : “Je suis né en France et j’ai grandi dans une famille sénégalaise, avec deux parents sénégalais qui sont nés au pays avant de venir en France dans les années 80. Chez moi, ça parlait sénégalais. J’ai été élevé avec ces deux cultures-là, deux langues à la maison. Et je pense que c’est une chance parce que j’ai deux visions de la vie, deux pays aussi. Deux mentalités différentes.”

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Le Sénégal, un choix du coeur pour Gueye

Aujourd’hui cadre de la sélection aux côtés de Gana Gueye, Kalidou Koulibaly ou Edouard Mendy, le milieu de Villarreal affirme que ce choix n’a jamais été influencé par ses parents : “Ils ne m’ont jamais influencé dans mon choix. Mais je sentais que c’était important pour eux. Une profonde fierté. Je me mets à leur place : ils ont tout quitté pour venir en France et y élever leurs enfants. Ils ont tout donné pour qu’on ne manque de rien tous les cinq. Et aujourd’hui, je fais un peu le chemin inverse.”

D’autres arguments l’ont convaincu et notamment les perspectives sportives : “Voir de plus en plus de jeunes joueurs choisir leur pays d’origine, c’est un choix fort et un juste retour des choses, je trouve. Puis, il y a l’aspect sportif, bien sûr : ils voient les qualifications en Coupe du monde, les titres avec les deux CAN gagnées. Mais tant que tu ne rejoins pas la sélection, tu ne sais pas ce qu’elle peut t’apporter.”

Élu meilleur joueur africain de Liga, Pape Gueye pourrait animer le mercato estival. Mais l’ancien marseillais reste concentré sur la Coupe du Monde dont il espère sortir des poules. Le Sénégal garde quelques chances de poursuivre l’aventure après ses deux défaites inaugurales face à la France (1-3) et la Norvège (2-3). Tout se jouera lors du dernier match face à l’Irak vendredi à 21h.

Clarence Maillefaud