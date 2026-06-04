Ex OM : Longoria anime le mercato de son nouveau club !

Arrivé il y a quelques semaines à River Plate, Pablo Longoria pose sa patte sur le mercato du club argentin qui cherche à se relancer après plusieurs saisons difficiles. Comme avec l’OM, les changements dans l’effectif sont nombreux.

Il a quitté l’OM dans une ambiance délétère mais est parti avec peut-être un record. Celui du plus grand nombre de mouvements au cours d’un mandat de directeur sportif et de président. Avec plus de 260 mouvements sous l’ère Longoria, le dirigeant espagnol a contribué au manque de stabilité et de lisibilité du projet marseillais depuis quelques années. Depuis, il a rebondi en Argentine, à River Plate, où il a déjà commencé à chambouler l’effectif et s’adonner à son passe-temps favori : le mercato.

Longoria nommé pour remettre River Plate sur les bons rails

Nommé directeur sportif depuis fin avril, Longoria a une lourde mission : redorer le blason de River Plate. Le club argentin sort de plusieurs saisons ratées dont la dernière en date qui a vu River perdre en finale du tournoi d’Apertura face au petit poucet de Belgrano. Le club ,surnommé Los Millonarios, ne disputera pas la Copa Libertadores la saison prochaine, se contentant de la Copa Sudamericana, l’équivalent de l’Europa League.

Longoria a du pain sur la planche pour relancer ce géant endormi. Il va porter de lourdes responsabilités car en plus de se charger du mercato, il va s’occuper de l’académie et des infrastructures du club. L’Espagnol s’active déjà depuis plusieurs jours sur de nombreux dossiers comme il pouvait le faire à l’OM. Le président du club, Stefano Di Carlo, lui laisse carte blanche pour faire une révolution complète de l’effectif.

L’Espagnol donne la prime à la jeunesse

Une tâche qui plaît à l’ancien directeur sportif et président de l’OM, grand adepte du mercato et des nombreux mouvements. Il a commencé fort en enrôlant l’emblématique Nicolas Otamendi (38 ans), qui vient renforcer la défense de River avec sa grande expérience. Mais contrairement à ce qu’on l’habitude de faire les clubs argentins, Longoria essaye de faire venir des jeunes joueurs plutôt que d’anciennes gloires.

Il a coché le noms de plusieurs jeunes joueurs sur sa liste. A commencer par Facundo Buonanotte, milieu offensif de 21 de Brighton ou encore Thiago Almada (25 ans), en difficulté à l’Atlético de Madrid. Longoria planche donc sur de jeunes joueurs qui pourraient se relancer à River avant de retrouver une place dans les championnats européens.

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Le rêve de faire revenir les meilleurs joueurs formés au club

Mauro Arambarri pourrait aussi quitter Getafe et signer à River qui aurait déjà fait une offre de 3.5 millions d’euros pour l’international uruguayen. Après de belles saisons en Liga, le milieu serait un vrai renfort pour le club argentin. Longoria avancerait en même temps sur l’arrivée d’Angel Correa, l’ancien attaquant argentin de l’Atletico de Madrid, aujourd’hui aux Tigres de Monterrey. Selon ESPN, Pablo Longoria souhaite offrir à River deux des plus gros espoirs du pays en faisant revenir, en prêt dans leur club formateur, Claudio Echeverri (Manchester City) et Franco Mastantuono (Real Madrid).

Le mercato de River Plate s’annonce bien agité. Une situation qui rappelle le contexte marseillais durant le passage de Longoria qui n’aura pas laissé que des bons souvenirs.

Clarence Maillefaud