Finances, naming, mercato… les 3 infos OM de ce mardi !

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce mardi 2 juin.

Info 1 : La vision économique du nouveau président de l’OM, Stéphane Richard

Présent au siège de BFM Marseille Provence pour l’inauguration de Who’ Who, Stéphane Richard s’est exprimé sur sa vision du rôle de leader à Marseille et de l’économie aux micros de La Provence

Il ne prendra ses fonctions que dans un mois, mais on entend déjà parler de lui. Stéphane Richard a fait parler, la semaine dernière, en confirmant les rumeurs concernant l’arrivée de Grégory Lorenzi qui a été intronisé directeur sportif par la suite.

“On est pas leader parce qu’on a telle fonction… mais par ce qu’on a fait.”

Grand témoin du lancement de Who’s Who, un réseau des réseaux, Stéphane Richard a profité de sa présence pour annoncer l’arrivée de Lorenzi mais aussi affirmer ses ambitions à un mois de sa prise de fonction officielle. Il a notamment clamé “qu’il est en mission à l’OM.”

Mais le président sait aussi que le club marseillais est un des acteurs majeurs de la ville et contribue fortement à son attractivité. Interrogé par La Provence sur sa perception du rôle de leader en 2026, Richard a expliqué sa vision de la chose : “Je pense que ça évolue beaucoup, parce que je pense qu’on a une approche des leaders qui est quand même très différente de ce qu’elle pouvait être il y a vingt ou trente ans. Aujourd’hui, c’est beaucoup moins institutionnel. On n’est pas leader parce qu’on a telle fonction ou parce qu’on a fait telles études. On est leader d’abord par ce qu’on a fait.”

“C’est très important que les leaders travaillent ensemble.”

Ancien PDG d’Orange qui a notamment été à l’origine du naming du Stade Vélodrome, le nouveau président de l’OM a précisé ses idées. “Je pense que c’est un monde qui est plus large, diversifié, rajeuni aussi, ça c’est très bien. Le monde de l’entreprise, de la culture, du sport et beaucoup d’autres contiennent des leaders. Il faut les identifier et ensuite il faut leur permettre, à travers par exemple WHo’s Who de se connaître et de communiquer les uns avec les autres. C’est une vision qui est plus moderne et plus diversifiée que ce qu’on a pu connaître par le passé.”

L’OM a besoin de collaborer et d’avoir le soutien d’entités locales pour subvenir à ses besoins. Interrogé sur l’importance de travailler avec les décideurs économiques locaux pour dynamiser le territoire, Stéphane Richard estime qu’il reste beaucoup à faire. “C’est un territoire qui est dynamique, bien sûr, en général, et donc, il y a aussi des leaders, mais qui doit en avoir encore beaucoup plus, à mon avis. Et c’est très important que les leaders travaillent ensemble, comme je l’ai dit, parce que c’est la fertilisation un peu croisée de tout ces mondes qui doivent se rejoindre.”

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Une interview qui permet au prochain président de l’Olympique de Marseille d’en dire plus sur sa vision de son rôle à la tête du club mais aussi de ses possibles collaborations avec les multiples acteurs de la ville de Marseille.

Info 2 : OM : un nouveau nom pour le Vélodrome ?

Plusieurs marques internationales, dont CMA CGM et Revolut, seraient étudiées pour succéder à Orange à l’issue du contrat actuel.

Le naming du stade Vélodrome pourrait évoluer dans les prochaines années. À l’approche de la fin de l’accord entre l’Olympique de Marseille et Orange, le club travaille déjà sur plusieurs scénarios pour trouver un nouveau partenaire titre pour son enceinte emblématique.

Selon les informations disponibles, différentes entreprises sont actuellement envisagées, avec une volonté claire de s’orienter vers des marques à forte visibilité internationale. Parmi les noms qui circulent, le groupe CMA CGM, déjà très impliqué dans l’environnement économique et sportif marseillais, ferait partie des options étudiées.

Dans le même temps, la piste menant à la fintech Revolut est également évoquée. L’entreprise, en plein développement dans le sponsoring sportif à l’échelle européenne, correspondrait au profil recherché pour donner une dimension globale au futur naming du stade.

Un enjeu stratégique pour l’OM, Revolut dans la course ?

Pour le club marseillais, ce dossier dépasse largement la simple question de dénomination. Le naming du Vélodrome représente un levier financier important, mais aussi un outil d’image majeur dans la stratégie de développement de l’OM.

Les dirigeants cherchent donc un partenaire capable d’associer puissance économique et rayonnement international, tout en s’inscrivant dans l’identité du club et de son stade, profondément ancré dans l’histoire marseillaise.

Aucune décision n’aurait encore été prise à ce stade, les discussions restant ouvertes. Mais cette réflexion confirme la volonté de l’OM d’optimiser davantage la valeur de son enceinte, alors que les grands clubs européens multiplient ce type d’accords commerciaux.

Le Vélodrome pourrait ainsi entrer dans une nouvelle ère, avec une identité commerciale renouvelée et un partenaire globalement visible à l’échelle internationale.

Info 3 : Mercato OM : un international U18 de Strasbourg dans le viseur, Marseille prêt à saisir une opportunité

L’Olympique de Marseille poursuit sa stratégie de reconstruction et ne regarde pas uniquement du côté des joueurs confirmés. Le club phocéen travaille également sur plusieurs dossiers liés à la post-formation, avec l’ambition de renforcer son vivier de jeunes talents. Parmi les profils suivis figure désormais Sacha Lung, prometteur défenseur central du RC Strasbourg.

L’OM accélère sur les jeunes talents

Depuis l’arrivée de Grégory Lorenzi à la direction sportive, l’OM affiche sa volonté de bâtir un projet plus durable, en accordant davantage d’importance au recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Dans cette optique, plusieurs dossiers sont étudiés, notamment celui de Sacha Lung.

Selon les informations relayées par L’Équipe, le défenseur central de 18 ans fait partie des profils surveillés par les dirigeants marseillais. International français U18 et régulièrement aperçu à l’entraînement avec le groupe professionnel strasbourgeois cette saison, il représente l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de sa génération.

Sacha Lung a choisi de quitter Strasbourg

Formé au Racing Club de Strasbourg depuis 2015, Sacha Lung a décidé de tourner la page avec son club formateur. Le jeune joueur aurait refusé plusieurs propositions de contrat professionnel formulées par les dirigeants alsaciens.

Toujours selon L’Équipe, Strasbourg aurait fait d’autres choix dans sa politique sportive, notamment en misant davantage sur le jeune défenseur Yoann Becker. Une situation qui aurait poussé Lung à envisager un nouveau projet pour lancer sa carrière professionnelle.

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Marseille face à une concurrence étrangère

Libre de choisir sa prochaine destination, Sacha Lung disposerait aujourd’hui de trois pistes concrètes. Deux mèneraient à des clubs étrangers, tandis que la troisième conduirait directement à l’Olympique de Marseille.

Le club olympien aurait déjà avancé dans ses discussions et suivrait de près l’évolution du dossier. Aucun accord n’aurait toutefois été trouvé à ce stade et plusieurs paramètres restent à régler avant une éventuelle signature.

Une stratégie assumée par le nouvel OM

Ce dossier s’inscrit parfaitement dans la nouvelle orientation souhaitée par la direction marseillaise. Alors que le contexte financier impose davantage de rigueur, l’OM cherche à identifier des jeunes joueurs susceptibles de progresser rapidement tout en générant, à terme, une importante plus-value sportive et économique.

L’arrivée éventuelle de Sacha Lung viendrait renforcer cette politique tournée vers la formation et la post-formation. Reste désormais à savoir si le jeune international français choisira la perspective marseillaise ou l’une des offres venues de l’étranger pour signer le premier contrat professionnel de sa carrière.