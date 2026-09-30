Finances OM : « McCourt doit assumer » !

Lors du dernier Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol est revenu sur la nouvelle politique financière de Frank McCourt. Le journaliste de FCM comprend que l’actionnaire américain ne souhaite plus combler indéfiniment les déficits, mais estime qu’il doit aussi assumer les conséquences des choix effectués à la tête de l’OM. Une réduction brutale des investissements pourrait, selon lui, fragiliser directement le projet sportif.

« McCourt ne veut plus remettre » autant d’argent

Le changement de stratégie de Frank McCourt était au cœur des débats lundi soir sur le plateau de DFM.

Alors que la fortune personnelle de l’actionnaire de l’OM vient encore d’être réévaluée à la hausse, Nicolas Filhol a surtout insisté sur la volonté américaine de réduire désormais les apports au club.

Dans l’extrait diffusé après l’émission, le journaliste de FCM résume ainsi la nouvelle ligne suivie par le propriétaire :

« McCourt est autant responsable de la situation que les personnes qu’il a mis en place. J’entends cette petite musique : Frank McCourt ne veut plus remettre autant d’argent. Il veut que le club s’autofinance. »

Une volonté qui peut s’entendre après plusieurs années de pertes importantes, mais dont la mise en application pose question. L’OM sort notamment d’un exercice marqué par un déficit particulièrement lourd.

« Sportivement, tu ne peux pas faire ça brusquement »

Pour Nicolas Filhol, le problème se situe surtout dans la brutalité du changement de politique.

Réduire fortement les dépenses implique moins de possibilités sur le mercato, une diminution de la masse salariale et potentiellement le départ de joueurs importants sans avoir les moyens de les remplacer immédiatement.

« Sportivement, tu tue le club en faisant ça ! Tu ne peux pas faire ça brusquement. c’est du jamais vu un club comme Marseille qui ne peut pas recruter. Il veux tuer sportivement le club en faisant ça »

Le journaliste rappelle également que la politique sportive des dernières saisons a été mise en place sous l’autorité de McCourt. Il estime donc que le propriétaire ne peut pas uniquement demander au club de se débrouiller après avoir lui-même choisi les hommes chargés de le diriger.

McCourt doit aussi « être responsable »

Nicolas Filhol ne conteste pas le droit de l’actionnaire de vouloir réduire ses investissements. Il demande en revanche que McCourt assume sa part dans la situation actuelle.

« Qu’il décide de mettre moins d’argent, je peux l’entendre. Mais il aurait du le faire avant et pas aussi brusquement. Je ne comprend pas cette politique de terre brulée. Il envoie Lorenzi et Genesio au feu, c’est hyper complique pour eux de gérer ça»

Une interrogation qui rejoint le débat plus large autour de l’avenir de l’actionnaire américain et de sa stratégie à Marseille. Les questions autour d’une éventuelle ouverture du capital ou d’une vente de l’OM restent régulièrement évoquées.

Retrouvez l’intégralité du débat et l’intervention de Nicolas Filhol dans le dernier Débat Foot Marseille : voir l’émission sur YouTube.

Pour FCM, la question est donc moins de savoir si McCourt peut réduire ses apports que de déterminer jusqu’où cette cure d’austérité peut aller sans mettre en danger les ambitions sportives de l’OM.