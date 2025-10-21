Gouirir donne de ses nouvelles, Vaz en mode explosion et la cote de l’OM monte en C1… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 21 octobre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Gouiri remercie les supporters et pense déjà à son retour

Touché à l’épaule et contraint de passer sur la table d’opération, Amine Gouiri a donné de ses nouvelles ce lundi via un post sur Instagram. L’attaquant de l’OM a tenu à rassurer tout le monde après une intervention chirurgicale réussie, même s’il devra rester éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Dans sa publication, le joueur marseillais a partagé une photo depuis son lit d’hôpital, accompagnée d’un message positif : « 𝗢𝗣𝗘́𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘́𝗘, 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗔̀ 𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗩𝗢𝗦 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘𝗦 𝗘𝗧 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗦𝗢𝗨𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗔̀ 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢̂𝗧 ». Un message simple mais fort, salué par de nombreux coéquipiers et supporters sous sa publication.

L’ancien joueur de Rennes, arrivé à Marseille lors du mercato hivernal 2025, souffrait depuis plusieurs semaines d’une luxation récurrente de l’épaule. Après avoir tenté de repousser l’opération pour continuer à aider son équipe, le staff médical olympien a finalement décidé de l’envoyer au bloc. L’intervention s’est déroulée sans complication, mais la période de convalescence sera longue. Selon les estimations du club, Gouiri devrait être absent environ trois mois.

Ce coup dur signifie également que l’attaquant marseillais manquera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), un rendez-vous qu’il espérait disputer avec la sélection algérienne. Une déception pour le joueur, qui commençait à retrouver sa meilleure forme sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Malgré cette absence prolongée, l’OM garde confiance en son joueur. Le club a exprimé tout son soutien à Gouiri sur ses réseaux sociaux, lui souhaitant un prompt rétablissement. Les supporters, eux, attendent déjà son retour au Vélodrome, où il s’était imposé comme un élément clé du secteur offensif.

50M€ pour Vaz si il continue !

L’Olympique de Marseille tient peut-être l’un de ses futurs joyaux. Révélé lors de ses premières apparitions sous le maillot olympien, le jeune Robinio Vaz continue de faire parler de lui. L’ancien joueur de l’OM et consultant sur FCMarseille, Jean-Charles De Bono, n’a pas tari d’éloges à son sujet lundi soir, sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille.

Vaz, un jeune talent qui impressionne déjà

Âgé de seulement 18 ans, Robinio Vaz a marqué les esprits dès ses premiers ballons touchés avec l’équipe première. Jean-Charles De Bono a tenu à souligner la maturité et le potentiel exceptionnel du jeune attaquant : « Il est surprenant, tout le monde est surpris. Le premier ballon qu’il reçoit, dos au but, c’est là que tu vois la qualité du joueur, il n’a que 18 ans. Il a du culot, de la tactique et de la force. »

L’ancien milieu marseillais insiste sur la puissance et l’intelligence de jeu du jeune joueur : « Quand il reçoit ce ballon à la ligne médiane, il est fort sur ses jambes, il arrive à se protéger du défenseur derrière lui. Et il a cette force d’accélération pour éliminer et trouver en profondeur. » Une analyse qui confirme que le club phocéen a mis la main sur un talent précoce au profil rare.

Un potentiel évalué à plusieurs dizaines de millions

Pour Jean-Charles De Bono, Robinio Vaz n’en est qu’au début de son ascension, mais son impact pourrait rapidement se faire sentir, tant sportivement qu’économiquement. « Il donne des solutions que l’on n’avait pas ces dernières années. Pour moi, dans quelques mois, dans un ou deux ans, si Vaz continue comme ça, c’est un joueur qui va coûter 40 à 50 M€ de suite ! »

Ces propos illustrent l’enthousiasme croissant autour du jeune attaquant, déjà perçu comme l’un des plus grands espoirs de l’OM. Si Roberto De Zerbi parvient à canaliser et faire progresser ce talent brut, le club marseillais pourrait bien avoir trouvé la future pépite de son effectif.

Entre explosivité, maturité et vision du jeu, Robinio Vaz s’impose comme une promesse d’avenir pour un Olympique de Marseille en quête de renouveau offensif.

Opta fait monter la cote de l’OM en C1

Avant son déplacement au Portugal pour affronter le Sporting Lisbonne ce mercredi (21h), l’Olympique de Marseille peut aborder la rencontre avec une confiance renforcée. Le supercalculateur d’Opta a en effet revu à la hausse les chances des Phocéens en Ligue des champions, après un début de saison convaincant aussi bien sur la scène nationale qu’européenne.

Une progression nette dans les prévisions d’Opta

Selon les dernières prédictions publiées mardi, l’OM a vu sa cote sensiblement augmenter. Avant le coup d’envoi de la compétition, les statistiques prédisaient une élimination précoce avec une moyenne de 8 points et une 31e place projetée. Désormais, le modèle de données d’Opta estime que Marseille pourrait viser la 20e place avec plus de 10 points attendus, synonyme de qualification pour les barrages.

Concrètement, les chances de qualification des hommes de Roberto De Zerbi sont passées de 37,74 % début septembre à 61,73 %. Une progression notable qui s’explique par les récents succès olympiens, notamment le large succès contre l’Ajax Amsterdam (4-0) fin septembre.

Opta, fidèle à sa méthode, a réalisé 10 000 simulations prenant en compte la forme actuelle et les précédents résultats des clubs engagés. Résultat : les chances de voir l’OM atteindre les quarts de finale s’élèvent désormais à 13,1 %, celles d’accéder aux demi-finales à 4,21 %, tandis que la probabilité de disputer la finale atteint 1,22 %. Enfin, Marseille aurait 0,39 % de chances de remporter la compétition, contre 0,3 % lors de la dernière évaluation.

Un test important face au Sporting Lisbonne

Cette embellie statistique ne garantit rien, mais elle illustre la montée en puissance du club phocéen. Le choc de ce mercredi face au Sporting s’annonce comme un tournant dans cette phase de ligue. D’après Opta, il s’agit même du match le plus équilibré de la semaine, avec 25,4 % de probabilité de match nul, contre 43,4 % de victoire pour les Portugais et 31,2 % pour l’OM.

Toujours leader de Ligue 1, l’OM de De Zerbi séduit par son jeu ambitieux et sa solidité collective. Si les statistiques confirment cette dynamique, les Marseillais devront toutefois le prouver sur le terrain pour continuer à faire grimper leur cote européenne.

