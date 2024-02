Harit n’a plus les mots… Aubameyang doublement décisif, mais… Riolo fracasse l’OM et Gattuso après le nul face au Shakhtar ! Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi: Harit n’a plus les mots… Aubameyang doublement décisif, mais… Riolo fracasse l’OM et Gattuso après le nul face au Shakhtar !

OM: Harit n’a plus les mots…

L’Olympique de Marseille concède un match nul (2-2) face au Shakhtar Donetsk ce jeudi lors des 16es de finale de Ligue Europa. Voici la réaction à chaud d’Amine Harit juste après la rencontre.

Dans des propos relayés par la Provence, Amine Harit a affiché son incompréhension face aux errements de son équipe. « Je n’ai pas les mots, c’est inexplicable et frustrant. On réussit deux fois à mener et on encaisse un but dans les minutes qui suivent. On n’apprend pas de nos erreurs. Je ne sais pas quoi dire. C’est un problème global, de confiance, d’état d’esprit, de concentration, un mélange de tout. Sur un match aussi important que celui de ce soir… On fait de bonnes choses par séquences, on a mis deux beaux buts contre un club qui a mis en difficulté de belles équipes en Champions League… Mais on gâche toujours tout par des erreurs d’inattention à des moments clés du match. On fait un nul à l’extérieur à l’aller, normalement c’est positif mais vu la physionomie du match et la débauche d’énergie de tout le monde c’est frustrant. On est dans une mauvaise spirale, il va falloir notre possible pour en sortir, on aura un match important la semaine prochaine. »

Je n’ai pas les mots, c’est inexplicable et frustrant

« Normalement quand on fait nul à l’extérieur au match aller, on est content. » Amine Harit revient sur les deux égalisations consécutives du Shakhtar, malgré l’avance de l’OM. pic.twitter.com/kwza7bqvPn — Anna Carreau (@annacarreau) February 15, 2024

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

» C’était une belle opportunité de l’emporter et ce soir on va rentrer encore énervé car on n’a toujours pas gagné. Ce soir c’est très frustrant et c’est difficile de sourire après ce match nul. » (…) « c’est un peu comme une défaite ce soir. Il faut être objectif. Quand on propose ce genre de prestation et qu’on subit cette issue. C’est la photo de notre saison. J’ai pas la clé aujourd’hui pour répondre à cette question.»« a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au terme de la rencontre.

« On doit se bouger le cul » peste Aubameyang pic.twitter.com/pEZWurXC0F — Anna Carreau (@annacarreau) February 15, 2024

OM: Aubameyang doublement décisif, mais…

Ce jeudi, l’OM a encore affiché un visage inquiétant et n’a pas réussi à s’imposer face à un Shakhtar en difficulté en seconde période. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce match.

Gennaro Gattuso l’a clairement faire savoir avec lui maintenant c’est le 4-3-3. Kondogbia retrouvait sa place au milieu après une nouvelle blessure, ce dernier évoluant dans un rôle de 8 pour aller presser haut en première mi-temps. L’OM n’a rien montré lors de ce premier acte, si ce n’est ses difficultés à sortir le ballon et son piètre niveau technique. L’arbitre du match a sifflé une faute de Balerdi à l’entrée de la surface alors qu’il avait laissé l’avantage dans un premier temps et que le Shakhtar avait ouvert le score. Un but annulé dans l’incompréhension. Il y a eu quelques litiges aussi côté marseillais, un main notamment dans la surface. En seconde période, l’OM a été plus entreprenant, Ounahi est passé en 8, et les Ukrainiens ont baissé physiquement laissant plus d’espaces. Suite à un bon décalage de Luis Henrique, Clauss a parfaitement centré pour Aubameyang qui a ouvert le score. Mais 3 minutes plus tard, Clauss a raté son dégagement offrant l’égalisation. L’OM a eu des opportunités mais Henrique et Moumbagna ont été maladroits. C’est finalement Aubameyang qui a fait une différence sur son côté pour trouve en retrait Ndiaye, entré en jeu, pour le but du 2-1 à la 90′. Mais une minute plus tard, le bloc olympien a trop reculé, Merlin s’est retrouvé en infériorité numérique, il n’a pas pu empêcher le centre pour Eguinaldo qui a pris le dessus sur un Gigot en retard. 2-2, score final acceptable sur le fond, pas sur la forme.

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 6/10

Son appréciation

Aubameyang doublement décisif, mais…

Difficile de critiquer le seul joueur à être vraiment décisif côté marseillais. PEA a marqué le premier but d’un beau plat du pied, il a ensuite débordé dans son couloir gauche, avec un peu de réussite, pour parfaitement servir Ndiaye sur le deuxième. Il lance aussi parfaitement Moumbagna qui opte pour une simulation. Aubameyang a fait son match sur le plan comptable c’est indéniable. Mais il faut quand même souligner son absence totale des débats en première mi-temps et son incapacité à être ce joueur d’expérience qui emmène ses coéquipiers avec lui. Efficace sur ce match !

Les notes des médias

Note de L’Equipe 7/10 Sa première période a été pénible mais la suite a été infiniment plus intéressante car il a ouvert le score finement, à la réception d’un centre de Clauss (64e), et avait bien lancé Moumbagna qui a tout gâché (73e). Il a surtout offert le second but à Ndiaye après un excellent enchaînement sur son côté gauche (90e). Note de Maxifoot 8/10 Toujours à gauche dans ce 4-3-3, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a été essentiel ! Sur ses tentatives individuelles, le Gabonais a parfois mis en difficulté Konoplia en revenant dans l’axe. Malgré quelques imprécisions, il a été décisif en ouvrant le score d’un tir placé sur un centre de Clauss. Il est ainsi devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa, à égalité avec Falcao. Par la suite, le Phocéen a donné un ballon de but à Moumbagna, qui n’a pas été efficace, et a réalisé un petit festival pour permettre la réalisation de Ndiaye. Déterminant ! Note de FootMercato 6.5/10 Aligné dans le couloir gauche de l’attaque, l’attaquant a rapidement affiché ses limites dans ce rôle. Il n’a plus la pointe de vitesse ni le coffre pour couvrir le couloir sur un match. Résultat, il a souvent couru après son adversaire pour l’user et réduire son influence offensive. La donne a changé après la pause avec un positionnement un peu différent et plus de courses vers l’avant. Un choix qui s’est avéré être payant puisqu’il a fait mal aux Ukrainiens. Il a même marqué le premier but (64e), avant d’offrir le second après un débordement à Ndiaye (90e).

Riolo fracasse l’OM et Gattuso après le nul face au Shakhtar !

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a fustigé l’Olympique de Marseille et son entraîneur après le nul face au Shakhtar Donetsk (2-2). D’après l’éditorialiste, Gennaro Gattuso est « complètement perdu ».

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a vivement critiqué l’OM et son entraîneur après le nul face au Shakhtar (2-2). Selon le journaliste , Gennaro Gattuso est « complètement perdu ».

« Gattuso est totalement perdu sur le choix des hommes ainsi que sur le fait de mettre en place un schéma tactique »

« L’OM s’est fait tourner par une équipe ukrainienne en guerre qui n’a pas joué un seul match depuis 2 mois. Si jamais cela arrivait à une de nos équipes, on aurait délégué des autobus de cireurs de pompes, a affirmé Riolo. Je veux qu’on m’explique comment est-ce possible ? Pourquoi en terme de jeu et de technique l’OM est inférieur au Shakhtar ? Il ne se passe rien dans cette équipe, il n’y a pas trois passes. Je ne sais pas si l’on mesure les difficultés que surmonte ce club de Donetsk. Tout ce qui se passe dans ce club, je ne comprends rien ! On se demande si ce n’est pas un virus qui leur mange la tête. Gattuso n’est certainement pas un immense coach. Mais, de part son expérience, d’avoir fréquenté les meilleurs joueurs et entraîneurs, il ne devrait pas être à ce point perdu. Sur le choix des hommes, sur le fait de mettre en place un schéma tactique, je me demande comment il est à ce point sans solution. Il n’a déjà plus la tête à l’OM. Il a signé ce fameux contrat qui stipule que s’il finit pas 4e, il s’en va. Tout cela ne veut strictement rien dire. 90% des joueurs dans les clubs français pensent à leur carrière individuelle. Ounahi, par exemple, est déjà en train de se demander où il va rebondir l’année prochaine. On est au mois de février, il sait que c’est déjà râpé. Il a plus passé son temps à parler avec son agent qu’avec l’entraîneur », a-t-il ajouté.

