OM – Moumbagna: « Il y a des sourires, ça fait du bien au groupe d’encore gagner ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé largement à Clermont (1-5) ce samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Interrogé en zone mixte, Faris Moumbagna, dernier buteur olympien de la soirée (90+2e), a exprimé son soulagement après ce troisième succès consécutif.

« Une passe décisive et un but, ça fait du bien »

« Il y a des sourires parce qu’il y a une victoire, ça fait du bien au groupe d’encore gagner. Surtout à l’extérieur, a livré Moumbagna. Il faut rester dans cet esprit-là. En restant humbles et en continuant à travailler. Une passe décisive et un but, ça fait du bien. Quand on a la chance d’entrer sur le terrain, on fait le maximum pour aider l’équipe. Rien n’a vraiment changé, les résultats viennent parce qu’on est concentré sur des petits détails. La concurrence est normale, chacun donne le meilleur de lui. Qu’on commence ou qu’on entre, on doit faire le job sur le terrain pour l’équipe », a-t-il ajouté.

