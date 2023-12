« Ils savent quel type de joueurs j’aimerais avoir avec moi » Plusieurs absents pour Montpellier avant de recevoir les Marseillais ! Gigot confirme ce problème récurent ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi: « Ils savent quel type de joueurs j’aimerais avoir avec moi » Plusieurs absents pour Montpellier avant de recevoir les Marseillais ! Gigot confirme ce problème récurent !

Mercato OM: « Ils savent quel type de joueurs j’aimerais avoir avec moi »

En conférence de presse ce mardi avant la rencontre face à Montpellier, Gennaro Gattuso s’est exprimé sur le mercato. Il a déjà fait ses demandes à Pablo Longoria et à la cellule de recrutement.

Ce mercredi soir l’OM affronte Montpellier pour le dernier match de l’année 2023. Gennaro Gattuso était en conférence de presse mardi après-midi et a répondu aux questions des journalistes, notamment sur ses demandes lors du mercato d’hiver qui arrive bientôt.

Le coach italien n’a pas souhaité entrer dans les détails du profil des joueurs qu’il souhaite voir arriver ou les postes ciblés. Il a en revanche fait fuiter que Pablo Longoria organisera ce jeudi une conférence de presse afin d’évoquer les moyens et le projet pour cette nouvelle fenêtre de transferts.

A LIRE AUSSI: Mercato OM: « Il faut recruter une doublure à Lodi et un attaquant pour suppléer Aubameyang »

#Gattuso sur le #Mercato : « Le président Longoria est déjà au courant. Tessier ou Benatia s’exprimeront. Ils savent ce qu’on s’est dit entre nous. Ce sera plus juste que Longoria en parle. Jeudi, il fera certainement une conférence de presse pour parler de nos capacités… pic.twitter.com/c33QRXrJDG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2023

« Le président est déjà au courant de toute la situation. Je pense que ce sera Stéphane Tessier, Mehdi Benatia qu’ils s’exprimeront. Moi, je vais respecter. Eux, ils savent ce qu’on s’est dit entre nous. Donc, je pense que c’est juste que le président s’exprime là-dessus, explique le coach en conférence de presse avant d’ajouter : Je pense qu’il va organiser une conférence de presse jeudi pour parler effectivement de nos capacités, nos possibilités économiques et les choix qu’on pourrait faire. S’il y a des joueurs qui arrivent, c’est très important qu’ils aient la qualité pour renforcer l’effectif. Eux, ils savent quel type de joueurs j’aimerais avoir avec moi, mais je ne pense pas que c’est le bon moment pour en parler.

OM: Plusieurs absents pour Montpellier avant de recevoir les Marseillais !

L’Olympique de Marseille va jouer ce mercredi le dernier match de l’année civile 2023 face à Montpellier. Le coach Der Zakarian devra faire sans 6 de ses éléments !

Ce mercredi, dernier match de l’année civile 2023 ! L’OM se déplace à Montpellier pour y affronter les hommes de Der Zakarian. Le coach devra faire sans plusieurs de ses éléments forts ! Nordin, Leroy, Khazri, Saint-Luce ou encore Sylla sont blessés. Côté suspension, il devra se passer de Kouyaté.

Le groupe de 20 joueurs de Der Zakarian

Gardiens : Bertaud, Lecomte

Défenseurs : Omeragic, Tchato, Allix, Mincarelli, Sacko, Jullien, Estève

Milieux : Savanier, Chotard, Fayad, Delaye, Ferri

Attaquants : Tamari, Adams, Coulibaly, Issoufou, Faye, Yeboah

Absents : Nordin, Leroy, Khazri, Sainte-Luce, Sylla (blessés), Kouyaté (suspendu)

Gattuso doit faire avec les blessures de Rongier et Correa, Lodi sera lui suspendu pour ce MHSC – OM. « Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles sur le groupe. On a l’entraînement ce soir. Je vais parler avec le médecin mais pour l’instant, on a que Correa et Rongier qui ne sont pas disponibles. Lodi est suspendu et n’est pas à disposition pour être dans le groupe », avant d’évoquer le club montpelliérain « Montpellier, une équipe forte sur les transitions, qui fait peur sur les contre-attaques. A nous de faire attention. Je dis aux joueurs de ne pas penser aux vacances, de ne pas penser à papa, maman, papi, mamie, car si on fait ça, on va encaisser beaucoup de buts. Dans les premières années de ma carrière, c’était désastreux pour moi à partir du 15 décembre. Ma femme m’en parlait beaucoup. Je dépensais beaucoup d’énergie à penser aux cadeaux de Noël, à la famille, tout ça »

A LIRE : OM : « Il faut les bouger », le message envoyé par Montpellier aux Marseillais !A LIRE : OM : Quel onze face à Montpellier?

#Gattuso : « Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles sur le groupe. On a l’entraînement ce soir. Je vais parler avec le médecin mais pour l’instant, on a que Correa et Rongier qui ne sont pas disponibles. Lodi est suspendu et n’est pas à disposition pour être dans le groupe »… pic.twitter.com/jmrE9JL9AG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2023

OM: Gigot confirme ce problème récurent !

L’OM est remonté à la 6e place de Ligue 1 grâce à une série de 4 victoire de suite. Pour autant les marseillais sont encore inconstants dans le jeu, avec très souvent une baisse de rythme énorme en seconde mi-temps comme l’a confirmé Samuel Gigot en conférence de presse ce mardi.

En conférence de presse mardi, Samuel Gigot a évoqué l’inconstance de son OM. « Ces derniers temps, on a eu des soucis en 2MT. C’est plus une question de mentalité. On a du mal à se remettre dedans, on baisse en intensité. C’est aussi ça le sport… Il faut qu’on continue à attaquer, aller vers l’avant. Il ne faut rien lâcher. On a réussi à gagner ces matchs alors qu’avant on ne les gagnait pas ».

Ces derniers temps, on a eu des soucis en 2MT. C’est plus une question de mentalité

#Gigot : « Ces derniers temps, on a eu des soucis en 2MT. C’est plus une question de mentalité. On a du mal à se remettre dedans, on baisse en intensité. C’est aussi ça le sport… Il faut qu’on continue à attaquer, aller vers l’avant. Il ne faut rien lâcher. On a réussi à gagner… pic.twitter.com/UgBhQah81Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2023

Le coach Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce mardi et a évoqué le capitanat ! En l’absence de Rongier, c’est Gigot qui semble avoir la primeur sur le brassard. Ces dernières semaines, Samuel Gigot semble avoir pris le dessus sur les autres joueurs pour le brassard de capitaine. Le défenseur central français passe devant Mbemba ou encore Pau Lopez qui est pourtant là depuis plus longtemps que lui. Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce mardi et a expliqué sa décision.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM prolonge Mughe avec un nouveau contrat longue durée !

#Gattuso sur Gigot : « Quand je suis arrivé, il y avait 5 capitaine. Rongier, Pau Lopez l’a porté aussi quelques matchs, c’est l’un des plus anciens. Mais sincèrement, je n’aime pas que le gardien soit capitaine. Gigot, je l’apprécie beaucoup pour son professionnalisme, son… pic.twitter.com/Az1l5AsOyD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2023

« Quand je suis arrivé, il y avait 5 capitaine. Rongier, Pau Lopez l’a porté aussi quelques matchs, c’est l’un des plus anciens. Mais sincèrement, je n’aime pas que le gardien soit capitaine, explique le coach avant de préciser : Gigot, je l’apprécie beaucoup pour son professionnalisme, son charisme. Il parle beaucoup sur le terrain, c’est un rôle important. Ce sont tous des joueurs bien éduqués qui font beaucoup pour l’OM. J’apprécie Gigot pour son esprit de guerrier. Les joueurs savent qu’il faut de la continuité. J’insiste sur ça depuis mon arrivée. Ils savent que c’est un domaine que l’on doit améliorer »

Rongier, Correa et Lodi absents

Gattuso doit faire avec les blessures de Rongier et Correa, Lodi sera lui suspendu pour ce MHSC – OM. « Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles sur le groupe. On a l’entraînement ce soir. Je vais parler avec le médecin mais pour l’instant, on a que Correa et Rongier qui ne sont pas disponibles. Lodi est suspendu et n’est pas à disposition pour être dans le groupe ».

A LIRE AUSSI: Pierre Ménès dément cette fake news le concernant avec l’OM !