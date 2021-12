Kamara a enfin tranché pour son avenir, un Marseillais dans l’équipe type et le premier adversaire en Conférence League… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce lundi : Kamara a enfin tranché pour son avenir, un Marseillais dans l’équipe type et le premier adversaire en Conférence League…

Mercato OM : Prolongation ou départ pour 0€, Kamara a enfin tranché !

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara aurait enfin tranché concernant son avenir. Alors que les supporters marseillais et Pablo Longoria attendent une prolongation, le minot aurait décidé de partir libre.

L’Olympique de Marseille a souvent eu du mal à faire prolonger ses meilleurs éléments ces dernières années… Courtisés, ils partent donc libres et ne rapporte aucune indemnité au club.

Malgré la venue de Pablo Longoira et David Friio, cela n’a pas encore changé. Florian Thauvin a quitté le club libre… Et cela devrait être la même chose pour Boubacar Kamara dans les prochaines semaines.

Kamara ne veut pas signer de prolongation?

En effet, selon les informations de David Ornstein, journaliste pour The Athletic en Angleterre, Boubacar Kamara aurait bien décidé de ne pas signer un nouveau contrat avec l’Olympique de Marseille.

Plusieurs clubs anglais se seraient intéressés à son profil. D’autres écuries européennes suivent également sa situation. Récemment, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont été cités. Deux clubs où il pourrait clairement passer un cap.

« Le très coté Boubacar Kamara a décidé de ne pas signer de nouveau contrat à Marseille et partira en tant qu’agent libre l’été prochain. Le milieu de terrain défensif / défenseur central de 22 ans est suivi par laPremier League et ailleurs dans les meilleures divisions européennes » David Ornstein – Source : Twitter (13/12/21)

🚨 Highly-rated Boubacar Kamara has decided not to agree a new contract at Marseille & will leave as a free agent next summer. 22yo defensive midfielder / centre-back has interest from Premier League + elsewhere in Europe’s top divisions @TheAthleticUK #OM https://t.co/bQagj4buGV — David Ornstein (@David_Ornstein) December 13, 2021

Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien — Longoria

Dans une interview accordée au journal L’Equipe, Pablo Longoria en a dit un peu plus sur les négociations avec Kamara. Pour le président marseillais, la balle est au centre pour le moment et il n’a pas perdu espoir de le faire prolonger !

« Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s’épanouirait et se sentirait prêt à continuer. Affirmer que tu as proposé un maximum en négociation, ce n’est pas respectueux avec l’autre partie. Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien. » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (07/12/

OM : Un joueur de l’OM dans le onze type de l’Equipe (et c’est pas Dieng…)

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a remporté une précieuse victoire face à Strasbourg sur le score de 2-0. grâce notamment à un but extraordinaire de Bamba Dieng. Comme chaque semaine le quotidien sportif l’Equipe donne son son type du week-end de Ligue 1. Un seul marseillais y figure et ce n’est pas Dieng…

L’Olympique de Marseille a réalisé la belle opération comptable du week-end en allant s’imposer 2-0 à Strasbourg. En effet, les olympiens ont ainsi repris la seconde place du classement de Ligue 1 en profitant de la défaite de Rennes face à Nice (1-2). Le jeune Bamba Dieng s’est illustré en marquant un but exceptionnel d’un ciseau acrobatique. Le défenseur Duje Caleta Car a inscrit le second but marseillais. Ce dernier figure dans le onze type du journal l’Equipe avec une note de 7 sur 10.

Le onze Type du journal l’Equipe de la 18e journée de Ligue 1

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation des hommes de Jorge Sampaoli.

» L’OM en ce moment c’est assez incompréhensible parce que le match de la semaine dernière, les marseillais font une super première période contre Brest et il perde une rencontre complètement folle. Aujourd’hui l’OM va gagner à Strasbourg une équipe en pleine forme et ils gagnent 2-0 alors qu’effectivement il ne s’est pas passé grand-chose avant le fameux retourné de Dieng. C’est très compliqué de comprendre ce que fait l’OM en ce moment. La prestation est très moyenne, Marseille a endormi le match avec une possession stérile et inintéressante. L’OM est deuxième avec 32 points et un match en moins que Sampaoli a plein de motifs d’être satisfait. Je ne suis pas sûr qu’il le soit à 100 % . Néanmoins il est deuxième avec la perspective que ça ne peut que s’améliorer. »Daniel Riolo – Source RMC Sport

Le ciseau sublime de 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐚 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐠 contre Strasbourg 😍✂️ Le résumé de #RCSAOM 👉 https://t.co/bDSWb1PPm1 pic.twitter.com/F1gaBioJU3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 12, 2021

Conférence League : L’OM connaît enfin son premier adversaire !

L’Olympique de Marseille a été éliminé de l’Europa League et a été reversé en Conférence League. Ce lundi à 14h le tirage nous a appris le premier adversaire des Marseillais dans cette compétition !

A 14h ce lundi, l’Olympique de Marseille a enfin connu son premier adversaire en Conférence League ! Parmi tous les clubs de cette compétition, les Marseillais ont tiré Qarabağ qui évolue en Azerbaïdjan.

Le tirage de Conférence League

PSV Eindhoven- Maccabi Tel aviv

Sparta Prague-Partizan Belgrade

Rapid Vienne-Tottenham ou Vitesse Arnhem

Fenerbahçe-Slavia Prague

Midtjylland-PAOK Salonique

Leicester-Randers FC

Celtic Glasgow-Bodo Glimt

OM – Qarabağ