Kamara discute avec un club anglais, des touches pour Luis Henrique, Mandanda… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce lundi : Kamara discute avec un club anglais, des touches pour Luis Henrique, Mandanda…

Mercato OM : Discussions avancées entre Kamara et un gros club anglais ?

Boubacar Kamara sera libre en juin prochain, et plus le temps passe plus la possibilité d’une prolongation semble s’éloigner. Le milieu de terrain formé au club pourrait rejoindre la Premier League à la fin de son contrat…

En effet, selon le média espagnol El Nacional, le nouveau coach de Manchester United, Ralf Rangnick aurait coché le nom de Kamara dans l’optique du départ de Paul Pogba. Les négociations entre les deux parties seraient même avancées et le club anglais se verrait parvenir à un accord dès janvier. Si tel est le cas le joueur rejoindra 6 mois plus tard les Red Devils sans indemnités de transfert…

Le président olympien avait confirmé dans un entretien accordé à l’Equipe qu’il avait fait plus offre différentes au minot. Les discussions sont en cours…

Je souhaite que Kamara prolonge — Longoria

« Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. Le football est en mutation. Il y a vingt ans, les clubs avaient un pouvoir extraordinaire sur les joueurs, trop même. Ces dernières années, on est passés dans un football où les joueurs ont pris beaucoup de pouvoir. (…) On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s’épanouirait et se sentirait prêt à continuer. Affirmer que tu as proposé un maximum en négociation, ce n’est pas respectueux avec l’autre partie. Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien.» Pablo Longoria – source : L’Equipe (07/12/2021)

Le journaliste Denis Balbir avait publié un article à ce sujet sur le site But Football Club. Il n’apprécie pas vraiment la tournure des choses dans le dossier Kamara. Pour lui, le minot a un comportement très négatif alors qu’il n’a encore rien prouvé sur le plan sportif.

« En ce moment, beaucoup de joueurs sont loin de répondre aux attentes à Marseille. Contre Brest, Konrad De La Fuente nous a encore laissés sur notre faim. Et puis il y a le cas Boubacar Kamara qui peut vite devenir un problème. Ce n’est pas le plus mauvais joueur de l’OM certes, mais il n’a encore rien prouvé alors se permettre de sécher des conférences de presse … Ce genre de comportement m’énerve. Kamara, c’est un bon joueur, mais ce n’est pas non plus Zidane ou Platini. Il faut vraiment que certains redescendent sur terre… » Denis Balbir – Source : But Football Club

OM : Plusieurs portes de sortie pour Luis Henrique ?

En difficulté depuis son arrivée du côté de l’Olympique de Marseille en 2020, Luis Henrique peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Un départ en prêt pourrait être envisagé cet hiver.

Il est l’un des joueurs les plus en difficulté depuis son arrivée à l’OM. Luis Henrique n’est jamais réellement parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable depuis ses premières minutes sous la tunique phocéenne. Arrivé en provenance de Botafogo à l’été 2020 pour un montant de 8 millions d’euros, l’attaquant brésilien peine à se faire une place dans l’effectif de Jorge Sampaoli. S’il a inscrit son premier but avec l’OM face à l’ES Cannet-Rocheville hier après-midi, le Brésilien est souvent barré par la concurrence avec Konrad De La Fuente.

À en croire les informations révélées par le média Torcedores.com, l’OM serait donc enclin à prêter Luis Henrique afin qu’il gagne du temps de jeu et qu’il s’aguerrisse dans une autre équipe. Si Botafogo semble intéressé pour rapatrier son ancien joueur, d’autres écuries suivraient son profil de près. Le média brésilien révèle que Genk et la Fiorentina seraient tous les deux intéressés pour récupérer Luis Henrique en prêt pour les six prochains mois. Un prêt qui lui permettrait de gagner de l’expérience.

Olympique de Marselha deve emprestar ex-atacante do Botafogo para clube italiano para ganhar rodagem; entenda – https://t.co/ENMbIfJHJS pic.twitter.com/IFsAXzI1H9 — Torcedores.com (@Torcedorescom) December 20, 2021

Un poste où on a besoin d’être plus tranchant, décisif — Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a reconnu le potentiel de Luis Henrique et de ses autres joueurs dans le secteur offensif. Le technicien argentin reproche cependant l’efficacité de ses ailiers proche des cages adverses.

« « Nous avons des jeunes avec beaucoup de potentiel et d’avenir comme Konrad (de la Fuente) ou Luis (Henrique). On a aussi Amine Harit qui a joué ailier gauche. c’est un poste où on a besoin d’être plus tranchant, décisif. On a besoin de plus d’efficacité dans le dernier tiers. On n’a peut-être pas encore consolidé ce qu’on veut faire. On n’est pas assez décisif à l’approche du but. C’est un poste ou il faut être tranchant en termes de statistiques. On a besoin d’efficacité à ce poste, on n’a pas assez consolidé cela dans le dernier tiers » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (17/12/2021)

OM : Sampaoli explique le choix Mandanda

En Coupe de France face à Cannet Rocheville, Jorge Sampaoli avait décidé de titulariser Steve Mandanda au poste de gardien. Le coach argentin a expliqué pourquoi cette rotation…

Sampaoli estime qu’il veut maintenir du temps de jeu à ces deux gardiens, Mandanda et Lopez. Le premier a joué 4 matches de Ligue 1, alors que le portier espagnol en a joué 13.

On maintient une rotation entre les gardiens pour qu’ils aient chacun du temps de jeu — Sampaoli

« On maintient une rotation entre les gardiens pour qu’ils aient chacun du temps de jeu. Dans ce timing, cela concerne Steve. Il reste un dernier match avant la fin de l’année, après, je tire mes conclusions en fonction des matchs, je vois qui a été le meilleur aussi bien chez les gardiens que chez les joueurs » Jean Charles De Bono – Source: conférence de presse (19/12/2021)

En conférence de presse, le coach Jorge Sampaoli a salué l’attitude et le jeu proposé par les amateurs !

Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras — Sampaoli

« Ce qui m’a le plus séduit et surpris c’est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme, a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse. Je m’identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras. Cet état esprit « amateur » me donne envie d’être très gratifiant envers eux et de les féliciter. En première période, on a manqué un peu de profondeur contre une équipe bien en place. Mais on a bien réagi et on est bien revenus, surtout avec un joueur de plus, a réagi Sampaoli. Avec le temps qui passait et un joueur de moins en face, on a eu plus de possibilités. On a souvent manqué d’efficacité ces derniers temps, mais ce soir Arek Milik a marqué trois buts et c’est important pour lui. Le but de Luis Henrique est important aussi. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/12/21)