La bonne opération pour Marseille, mercato sans regret et les internationaux… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’OM ce lundi 06 octobre 2025.

L’OM deuxième à 1 point du PSG !

Privé de nombreux cadres et accroché à Lille (1-1), le Paris Saint-Germain a conservé la première place de la Ligue 1, mais sans convaincre. À l’inverse, Marseille, en pleine remontée, n’est plus qu’à un point du champion en titre.

Un PSG affaibli et frustré

Décidément, le PSG n’y arrive plus à l’extérieur. Après la défaite au Vélodrome (0-1) lors de la dernière journée, les Parisiens ont de nouveau calé à Lille (1-1), malgré une domination territoriale (65 % de possession) et un effectif largement remanié.

Luis Enrique devait composer sans huit titulaires de la dernière finale de Ligue des champions remportée contre l’Inter Milan : Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Neves, Marquinhos et Ruiz étaient blessés, tandis que Vitinha et Hakimi ont débuté sur le banc.

Résultat : un PSG appliqué, mais sans mordant. Longtemps stérile, Paris n’a pas cadré un tir avant la demi-heure de jeu — une première depuis décembre 2018 ! Barcola, très actif mais maladroit, n’a pas réussi à concrétiser ses percées, et les Dogues ont tenu bon, encouragés par un public du Pierre-Mauroy incandescent.

Le Match

L’entrée simultanée de Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes à l’heure de jeu a redonné un peu de souffle à l’équipe parisienne. C’est d’ailleurs le latéral portugais qui a ouvert le score d’un superbe coup franc dans la lucarne (67e), profitant d’une main un peu molle de Berke Özer.

Mais Paris n’a pas su tuer le match. Le gardien lillois s’est ensuite illustré en repoussant deux frappes puissantes de Lee Kang-in (80e) et Barcola (56e). Et, comme un symbole, c’est Ethan Mbappé, le jeune frère de Kylian, qui a surgi en fin de match pour égaliser et offrir un point à Lille. Cruel scénario pour le PSG, sauvé par son banc mais puni par son ancien pensionnaire du centre de formation.

Paris devant, mais talonné

Avec ce nul, le PSG prend seul la tête de la Ligue 1, profitant du faux pas de Nice, mais ne compte qu’un petit point d’avance sur l’Olympique de Marseille, qui poursuit sa remontée. À la veille de la trêve internationale, le constat est clair : Paris piétine, incapable d’enchaîner à l’extérieur, tandis que l’OM, galvanisé par sa victoire dans le Clasico, se rapproche dangereusement.

Luis Enrique, philosophe, a tenté de retenir le positif :

« Avec autant d’absents, on ne peut pas demander la perfection. L’équipe a montré de la solidarité, c’est ce qu’il faut retenir. »

Mais dans les faits, Paris avance à petits pas, et à un point seulement, l’OM peut rêver.

Igor Paixão séduit, Noa Lang déçoit

Longtemps en quête d’un ailier gauche capable d’apporter percussion et efficacité, l’Olympique de Marseille a longtemps hésité avant de boucler son mercato estival. Parmi les pistes sérieuses, celle menant à Noa Lang a retenu l’attention des dirigeants marseillais. Finalement, c’est Igor Paixão qui a posé ses valises sur la Canebière le 1er août, et avec le recul, le choix semble aujourd’hui parfaitement justifié.

Le club phocéen, bien conscient des limites affichées la saison passée sur les ailes, voulait offrir à Roberto De Zerbi un joueur capable de s’intégrer rapidement à son système exigeant. Pendant que les discussions avec le PSV Eindhoven pour Lang s’enlisaient, Naples a sauté sur l’occasion et a bouclé le transfert de l’international néerlandais pour 28 millions d’euros. À l’époque, certains supporters estimaient que l’OM venait de laisser passer un gros coup. Trois mois plus tard, les faits leur donnent tort.

Alors que Noa Lang peine à s’imposer sous les ordres d’Antonio Conte, avec seulement 51 minutes de jeu réparties sur quatre apparitions, Igor Paixão a, lui, trouvé sa voie à Marseille. Après des débuts timides et quelques critiques, l’ailier brésilien de 25 ans a répondu de la meilleure des manières sur la scène européenne. Son doublé contre l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des Champions a non seulement rassuré le staff mais aussi enthousiasmé le Vélodrome, qui voit en lui un atout offensif de premier plan.

Le contraste est frappant : à Naples, Lang n’entre pas dans les plans de son entraîneur et semble déjà en difficulté d’adaptation. À Marseille, Paixão s’impose progressivement comme une pièce maîtresse du dispositif de De Zerbi, aux côtés de Greenwood et Aubameyang.

En définitive, l’échec du dossier Noa Lang apparaît aujourd’hui comme une bénédiction. L’OM a trouvé en Igor Paixão non seulement un joueur à fort potentiel, mais surtout un profil parfaitement adapté à son projet de jeu. À ce rythme, les Marseillais peuvent se féliciter d’avoir misé sur le bon ailier.

Le programme complet des internationaux

La trêve internationale d’octobre 2025 ne laissera aucun répit aux internationaux de l’OM. Douze joueurs du club phocéen ont été convoqués par leurs sélections respectives, couvrant plusieurs continents et compétitions. Aucun Marseillais ne figure dans la liste de l’équipe de France, Benjamin Pavard n’ayant pas été retenu par Didier Deschamps. Par ailleurs, Facundo Medina et Geoffrey Kondogbia sont indisponibles en raison de blessures.

Parmi les joueurs concernés, Amine Gouiri sera présent avec l’Algérie pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, face à la Somalie (9 octobre) et à l’Ouganda (14 octobre). Il sera accompagné de Luca Zidane, appelé pour la première fois avec les Fennecs. Pierre-Emerick Aubameyang défendra les couleurs du Gabon contre la Gambie et le Burundi, tandis que Nayef Aguerd participera à un amical avec le Maroc contre Bahreïn avant d’affronter le Congo pour les qualifications au Mondial.

Du côté de l’Argentine, championne du monde en titre, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli retrouveront leurs coéquipiers pour affronter le Venezuela à Miami (11 octobre) puis Porto Rico à Chicago (14 octobre). Les États-Unis, avec Timothy Weah, joueront des amicaux face à l’Équateur et l’Australie. Enfin, Amir Murillo tentera d’aider le Panama à se relancer dans le groupe A de la zone Concacaf.

Douze Marseillais appelés en sélection

En Europe, Pierre-Emile Hojbjerg et Matt O’Riley seront en Biélorussie puis au Danemark pour des matches cruciaux avec leur sélection. Arthur Vermeeren rejoint la Belgique U21 pour les qualifications à l’Euro 2027, tandis que les jeunes Français Darryl Bakola et Robinio Vaz disputent des amicaux U19 à Marbella contre la Suisse et les Pays-Bas.

Cette trêve internationale sera donc un vrai test pour les internationaux de l’OM, confrontés à des matches décisifs et à de longs déplacements. Leur retour à Marseille sera attendu avec impatience par les supporters, qui espèrent voir leurs joueurs en pleine forme pour la reprise du championnat.

Le programme complet des 12 internationaux de l’OM