La grosse annonce mercato, départ de Touré et des nouvelles de la blessure de Clauss… Les 3 infos OM de ce mardi !

La grosse annonce sur le Mercato de l’OM !

L’Olympique de Marseille sera actif sur le mercato d’hiver, c’est l’annonce d’Igor Tudor ! Le coach détaille même le secteur de jeu où il faudra recruter.

Cet hiver, Pablo Longoria aura du travail ! S’il a déjà entamé les départs de Gerson, Isaak Touré ou encore Luis Suarez, il va devoir palier l’absence longue durée d’Amine Harit. Le Marocain est out pour la saison après sa grosse blessure face à Monaco juste avant la Coupe du Monde et devra donc être remplacé.

On a besoin d’un joueur de plus dans le domaine offensif, c’est sûr — Tudor

Plusieurs noms ont fuité à ce poste mais pour le moment aucun n’a signé. En conférence de presse, Tudor avait affirmé que l’OM devrait se renforcer. Au micro de Prime après la victoire face à Montpellier ce lundi soir, il a confirmé qu’il s’agira d’un recrutement offensif !

« Je suis content du présent. Nous avons marqué huit buts en quatre matchs, dans le domaine offensif ça va bien. Non sérieusement on essaie de faire ce qui est possible de faire mais en janvier, ce n’est pas facile. Par exemple, Pape Gueye était bon aujourd’hui, il aurait pu débuter. Gigot a été très bon jeudi, il n’a pas été titularisé aujourd’hui. La concurrence est bonne, on a de l’effectif. C’est bien pour l’équipe. On grandit comme ça. Mais on a besoin d’un joueur de plus dans le domaine offensif, c’est sûr » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (02/01/23)

Igor Tudor : « On essaie de faire ce qui est possible, en Janvier ce n'est pas facile. »

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)



OM : Des nouvelles de la blessure de Jonathan Clauss

Sorti sur blessure ce lundi soir face à Montpellier, Jonathan Clauss a inquiété les supporters marseillais. D’après les informations du journal L’Equipe, l’international français passera une IRM ce mardi.

Ce lundi l’Olympique de Marseille a affronté le MHSC pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, c’est le Marseillais Jonathan Clauss qui a inquiété les supporters en sortant sur blessure. Cloué au sol et se tenant les adducteurs, l’ancien lensois a cédé sa place à Kaboré.

Une IRM passée ce mardi

Pourtant, le journal L’Equipe se veut rassurant. En effet, le piston devrait passer une IRM ce mardi matin afin d’en savoir un peu plus sur cette blessure. Le staff ne serait pas trop inquiet pour lui puisque Clauss aurait confirmé que la douleur n’était pas trop présente… On espère qu’il reviendra vite sur les terrains !

Lors de la victoire de l'OM contre Montpellier (2-1), Jonathan Clauss a contracté une blessure musculaire. Le latéral droit sera fixé sur le degré de gravité ainsi que sur son indisponibilité mardi après une IRM

Il y a de la déception — Pitau

« Il y a de la déception. On savait que cela serait un gros match, qui se jouerait sur des détails. On a fait une très bonne première période, on a été bien organisé, on a récupéré des ballons. Mais on a manqué de justesse sur certaines situations. On aurait pu leur faire un peu plus mal. Sur le jeu de transition, on aurait pu trouver plus facilement la profondeur. On s’est créé des occasions, mais on a manqué le dernier geste. Ce but arrive un peu tôt en seconde période. On a mal négocié une bonne situation favorable avant d’encaisser ce but. Cela a été compliqué après le second but. On retient un gros investissement, une grosse force collective. J’aurais préféré rester à 1-0, pour avoir cette chance en fin de match. Il y a de bonnes choses. Sur ce match, on voit que c’est le haut niveau. Nous devons monter l’exigence, c’est comme ça que l’on aura du succès. Il ne faut rien lâcher. » Romain Pitau – Source : Conférence de presse (02/01/23)

VICTOIRE 2-1, FIN DE MATCH DINGUE, 2 GROSSES PERTES POUR TUDOR !

[OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce le départ d’un nouveau joueur après Luis Suarez !

Nouveau départ du côté de l’Olympique de Marseille ! Isaak Touré rejoindra l’AJ Auxerre pour le reste de la saison en Ligue 1. Le jeune défenseur marseillais n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison avec Tudor.

Venu du Havre cet été, le défenseur central Isaak Touré n’a pas réussi à convaincre Igor Tudor. Le jeune joueur sera donc prêté jusqu’à la fin de la saison, comme annoncé depuis quelques semaines déjà. Le coach croate l’avait annoncé en conférence de presse et la non présence de ce dernier dans le groupe pour affronter Montpellier ce lundi en disait long sur son avenir.

Touré prêté à Auxerre

L’Olympique de Marseille vient d’officialiser le départ d’Isaak Touré vers Auxerre en prêt jusqu’à la fin de la saison. D’après les informations de Fabrizio Romano il y a quelques jours, ce prêt ne devrait pas contenir d’option d’achat. Il devrait bien être de retour en juin 2023.

Le défenseur est prêté jusqu'à la fin de saison à l'AJA.

Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir — Longoria

« On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)