Mercato : Combien va réellement toucher l’OM ? Les détails financiers du transfert de Gerson !

Le milieu de terrain Gerson va quitter l’Olympique de Marseille. Un accord a été trouvé ce samedi entre Flamengo et l’OM. On en sait un peu plus sur les détails financiers du transfert. Après de nombreuses semaines de négociations, Flamengo et l’OM ont enfin trouvé un accord pour le transfert de Gerson. Arrivé l’été 2021, le milieu de terrain brésilien aura été un élément important la saison dernière avec Sampaoli. Placardisé par Tudor, l’OM a dû se résoudre à lui trouver une porte de sortie en essayant de s’y retrouver financièrement sachant que le club phocéen avait dû débourser plus de 20 millions d’euros pour le recruter. Hier le journal La Provence évoqué un montant de transfert autour de 20 millions d’euros (bonus compris). Il semblerait que l’accord trouvé soit plus complexe. Ainsi, selon les informations de Globo, Flamengo va payer 15 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour racheter les 80% des droits du joueur qui lui appartenait, ainsi que des bonus s’élevant à 1 million d’euros. Sachant que le club marseillais devait encore 10,5 millions d’euros aux club brislien, l’OM ne percevra donc au total que 8,5 millions d’euros dans cette opération. A lire aussi : OM – Daniel Riolo : ça m’a choqué » Les dirigeants du club marseillais s’activent pour recruter son successeur Selon les informations de La Provence la piste privilégiée pour le remplacer se nomme Ruslan Malinovskyi, milieu offensif de l’Atalanta. Ce dernier était déjà dans le viseur de l’OM cet été. Le quotidien régional précise que des négociations sont actuellement en cours. Les deux clubs négocieraient un prêt de l’international Ukrainien.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean Charles de Bono évoquait récemment le cas Gerson :

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la ressouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022