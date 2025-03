La mère de Rabiot annonce la couleur, la réponse cinglante de Enrique et bonne nouvelle pour Kondogbia… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi !

La mère de Rabiot va porter plainte !

Lors du Classique PSG – OM (3-1), dimanche soir, des banderoles insultantes et des chants injurieux ont visé Véronique Rabiot et son fils, Adrien Rabiot. Face à cette situation, la mère et agente du joueur a annoncé son intention de saisir la justice.

Lundi 17 mars, elle a confirmé son choix auprès de la direction des sports de Radio France. « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne », a-t-elle réagi.

🎙️Véronique Rabiot (sur les chants et les banderoles insultantes à son égard et à celui d'Adrien Rabiot lors de #PSGOM) : « Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne. Je suis… pic.twitter.com/IUL8w7FMgK — MercatOM (@Mercat_OM) March 17, 2025

Je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté

Les propos des supporters du Paris Saint-Germain ont profondément choqué Véronique Rabiot, qui a exprimé son incompréhension face à l’absence de réaction des instances concernées. « Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse », a-t-elle ajouté.

L’affaire pourrait désormais prendre une tournure judiciaire. Cette plainte pourrait relancer le débat sur les dérives des tribunes et la responsabilité des clubs face aux comportements de leurs supporters. À ce stade, ni le PSG, ni la LFP n’ont réagi officiellement à cette annonce.

La réponse cinglante de Enrique !

Le PSG s’est imposé (3-1) face à l’OM en clôture de la 26e journée de Ligue 1, consolidant ainsi sa place de leader avec 19 points d’avance sur son rival historique. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a remis en question la pertinence du terme « Classique » en raison de l’écart économique entre les deux clubs.

« Vous appelez ça un clasico, pour moi, ce n’est pas un clasico. On ne peut pas comparer l’effectif et la force économique des deux clubs. Le clasico, c’est quand il y a une lutte, tu prends un coup, tu en remets un. J’aime la pression mais ce n’est pas la réalité entre Paris et Marseille. Je suis peut-être fou mais je vois ça comme ça. Il n’y a pas de compétition, vraiment », a déclaré l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Vous appelez ça un clasico, pour moi, ce n’est pas un clasico — De Zerbi

🎙️De Zerbi : « PSG-OM ce n'est pas un Classique. On ne peut pas comparer l'effectif et la force économique du PSG et l'OM. Moi, je lutte même si je sais que je vais perdre. Un Classique c'est quand tu luttes, que tu peux gagner ou perdre. Ce n'est pas ça la. Je suis honnête » pic.twitter.com/HYpsobO6bI — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) March 16, 2025

Une sortie qui n’a pas tardé à faire réagir Luis Enrique après PSG – OM. Face aux journalistes, le technicien espagnol a défendu la supériorité de son équipe tout en rappelant le niveau de la Ligue 1. « La question n’est pas que je veuille ou pas (un rival, ndlr). C’est la réalité de la Ligue 1. Nous avons 19 points d’avance parce que mon équipe a été infiniment supérieure aux autres mais je vois les équipes jouer en Europe et elles concurrencent les meilleures », a-t-il affirmé.

Nous avons 19 points d’avance parce que mon équipe a été infiniment supérieure aux autres

L’entraîneur du PSG a ensuite tenu à valoriser le football français. « Lille a été en Ligue des Champions à un niveau très haut. Brest a eu la malchance de jouer contre nous en huitièmes. Brest aurait pu éliminer beaucoup d’équipes de haut niveau. Je ne sais pas pourquoi il y a cette tendance à déprécier les équipes françaises », a poursuivi l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

Enfin, Luis Enrique a assumé la puissance économique du club de la capitale. « Il n’y a pas de doutes que le PSG est une équipe qui a un grand potentiel économique et c’est quelque chose qui me plaît, pouvoir accéder à n’importe quel joueur, il ne manquerait plus que ça me gêne. A ceux à qui ça ne plaît pas, dommage, c’est le football », a-t-il conclu.

Avec cette déclaration, l’entraîneur espagnol affiche clairement l’ambition du PSG : dominer en France et en Europe. Reste à voir si le club parisien parviendra à concrétiser cet objectif sur la scène continentale.

Kondogbia appelé avec l’équipe nationale de Centrafrique

Geoffrey Kondogbia poursuit sa montée en puissance avec l’OM après une longue absence sur blessure. Le milieu de terrain a été sélectionné par le Centrafrique pour disputer les 5e et 6e journées des qualifications à la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur Éloge Enza-Yamissi a dévoilé sa liste pour les rencontres face à Madagascar et au Mali lors de la prochaine trêve internationale. Sans surprise, Kondogbia, capitaine des Fauves, fait partie des joueurs retenus. Une convocation logique pour le joueur marseillais, qui retrouve peu à peu une place dans le onze de départ de Roberto De Zerbi après une période de récupération plus longue que prévu.

SPORT/FOOTBALL :

SPORT/FOOTBALL :

Éliminatoires Mondial 2026, Éloge Enza-Yamissi a dévoile sa liste Le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale de Centrafrique, nommé par la Fédération Centrafricaine de football, Éloge Enza-Yamissi, a dévoilé ce mardi 11 Mars 2025, pic.twitter.com/2aY41bhVSz — Laura Dave Média (@LauraDaveMedia) March 12, 2025

Outre Kondogbia, d’autres joueurs évoluant en France figurent dans la liste, à l’image de Goduine Koyalipou, attaquant du RC Lens. Le Centrafrique tentera de jouer ses cartes dans cette phase de qualification, avec l’objectif de décrocher une place pour le Mondial 2026. Avec cette convocation, Kondogbia enchaînera les matchs et poursuivra son retour à la compétition. Un enchaînement qui pourrait également bénéficier à l’OM, alors que le club phocéen entame un sprint décisif dans la saison.