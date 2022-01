La mise au point de Gerson, Milik s’interroge et offensive sur Kamara… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Gerson met les points sur les i, Milik ne a du mal avec le jeu de l’OM et Mourinho veut toujours Kamara…

Gerson clarifie la situation

L’Olympique de Marseille tout en maîtrise face au RC Lens hier soir. Dès le début de la rencontre, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont laissé aucune chance aux Lensois. Présents et solides dans les duels, les Phocéens ont concédé très peu d’occasions tout au long de la rencontre. Malchanceux, Valentin Rongier a vu sa frappe toucher la barre, le gardien puis de nouveau le montant en première période. Peu de temps après, Mattéo Guendouzi obtient un penalty, transformé par Dimitri Payet.

En seconde période, l’OM s’est une nouvelle fois montré solide en ne laissant aucune chance à Lens. Le bloc olympien n’a laissé aucun espace et n’a pas laissé de temps à Lens pour développer son jeu. En fin de rencontre, Jorge Sampaoli a offert à Cédric Bakambu ses premières minutes sous la tunique olympienne. Il n’aura fallu que 2 minutes et 38 secondes à l’attaquant congolais pour trouver le chemin des filets. Après un bon une-deux effectué avec Mattéo Guendouzi, Cédric Bakambu glisse du pied gauche le ballon dans la cage lensoise.

Gerson a également démarré la rencontre en tant que titulaire. En effet, le milieu de terrain brésilien enchaîne les titularisations aux côtés de Mattéo Guendouzi. Positionné près de Dimitri Payet et de Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain a réalisé un match correct. À la 75e minute de jeu, Jorge Sampaoli décide de le sortir pour faire rentrer Pol Lirola. Sur son visage, le Brésilien se montre frustré. Une frustration qu’il a tenu à expliquer aujourd’hui sur son compte Twitter.

« Je veux juste continuer à aller sur le terrain et aider l’équipe. Heureux, je suis de plus en plus adapté et vivant chaque moment ici à Marseille. Beaucoup de paix. » Gerson – Source : Twitter (23/01/2022)

Só desejo de continuar em campo ajudando a equipe. Feliz, cada vez mais adaptado e vivendo cada momento aqui no @OM_Officiel. Mó paz 🙏🏼🙅🏾‍♂️ https://t.co/K5IKBgsJsc — Gerson Santos (@GersonSantos08) January 23, 2022

Milik s’interroge

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a impressionné en Ligue 1 avec une magnifique prestation face au Racing Club de Lens. Une victoire sur le score de 2-0 mais avec la manière : tout en maîtrise et qualité technique.

Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi — Milik

L’un des faits de la rencontre est forcément l’absence d’Arek Milik. L’international polonais est resté scotché sur le banc durant toute la rencontre et n’est même pas entré. Le coach argentin a préféré offrir la première apparition à Cédric Bakambu sur le côté gauche à la place de Luis Henrique.

Au micro de Canal + Sport Pologne, Arek Milik n’a pas caché sa frustration. Peu impacant dans le jeu depuis le début de saison, il ne comprend pas pourquoi il reçoit rarement le ballon et la gestion du coach. Il espère avoir une plus grande place dans le onze. Il estime d’ailleurs qu’il pourrait facilement jouer avec Cédric Bakambu.

« Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global. Bakambu est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble. Mais tout cela dépend du coach. » Arek Milik – Source : Canal + Sport Pologne (22/01/22)

Milik doit travailler pour ne pas se faire surpasser par les défenseurs — Sampaoli

En conférence de presse jeudi dernier avant le match face à Lens, Jorge Sampaoli n’a pas été tendre avec Milik. Il affirme qu’il essaye de trouver une solution pour le trouver mais que le Polonais doit également travailler plus dur pour ne pas se laisser prendre par les défenseurs.

« Milik en difficulté? C’est un tout. Dans la surface, il manque un petit quelque chose… Nous ne sommes pas toujours dans le bon tempo pour lui donner le ballon ou lui pour le réceptionner. Milik doit travailler pour ne pas se faire surpasser par les défenseurs. Le problème n’est pas dans la finition mais dans son positionnement pour se créer des occasions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/01/22)

Mourinho prêt à accélérer pour Kamara ?

Selon la Gazzetta dello Sport, cette semaine devrait être l’occasion pour l’AS Roma de passer à l’action pour Kamara. José Mourinho aimerait voir débarquer le milieu de terrain olympien de 22 ans. Le club italien veut mettre dans la balance les options d’achat de Pau Lopez et Under que l’OM va devoir payer en juin. Une réduction serait envisagée, mais reste à convaincre le joueur qui aura des offres de clubs plus prestigieux en juin prochain…

Pablo Longoria a évoqué le cas Boubacar Kamara la semaine dernière en conférence de presse.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

L’Olympique de Marseille semble ne plus imaginer une prolongation de Boubacar Kamara. Le minot pourrait donc quitter le club cet hiver ou l’été prochain, totalement libre. Des rumeurs l’envoient d’ailleurs en Angleterre où Manchester United, Newcastle sont cités pour le récupérer.

Je reste concentré sur le terrain — Kamara

En zone mixte après le nul face au LOSC au Vélodrome, le milieu défensif a répondu brièvement aux questions des journalistes. Le défenseur de formation n’a pas vraiment été clair sur son avenir. Evasif, il a surtout affirmé qu’il restait concentré sur le terrain et sur sa vie de famille.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! » Boubacar Kamara – Source : Zone mixte (16/01/22)