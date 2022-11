La polémique justifiée sur Letexier, le jackpot pour Harit et la justification d’Igor Tudor pour Bamba Dieng… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato OM : Jackpot pour Harit ?

Hier soir, l’OM s’est imposé 1-0 au Vélodrome face à Lyon grâce à un but de Samuel Gigot. Titularisé pour la 15ème fois de la saison, Amine Harit est donc devenu officiellement marseillais puisque son option d’achat a automatiquement été levée grâce à ce nouveau match.

Selon le média allemand Ruhr Nachrichten, Amine Harit devrait être transféré de Schalke 04 en raison de sa titularisation contre Lyon qui représente son 15ème match cette saison.

Le transfert d’Harit est validé, une belle commission à la clé ?

Pablo Longoria avait en effet réussi en toute fin de mercato à négocier une option d’achat à hauteur de cinq millions pour le marocain. L’achat d’Harit devenait donc obligatoire pour les olympiens si il était titularisé 15 fois cette saison. C’est chose faite !

Schalke 04 récupèrera donc quelques millions dans l’opération (5M€ ?) et le numéro 77 de l’Olympique de Marseille recevra entre 1 et 1,5 million en compensation de la part du club allemand.

Resté muet hier soir, le milieu offensif a tenu à féliciter l’équipe pour cette victoire dans un Olympico important pour le public marseillais.

On savait que ça n’allait pas être un match facile, surtout après la grosse débauche d’énergie qu’on a pu avoir mardi soir parce que c’était un match intense. Devoir renchainer par un match très très difficile face à une très bonne équipe de Lyon qui était sur une bonne dynamique depuis quelques semaines donc je pense que c’est mérité. Sur nos derniers matchs de Ligue 1 on n’a pas eu énormément de chance et voilà, c’est une petite récompense pour tout le groupe » Amine Harit – Prime Vidéo – 06/11/2022

Amine Harit est également déterminé pour le reste de la saison et garde de grandes ambitions en championnat.

« Oui voilà, c’était important de pas laisser filer des points encore ce soir, on savait l’enjeu qu’il y avait pour recoller à ce podium et se remettre dans la course aux premières places et aujourd’hui c’est chose faite avec la manière. Je pense qu’on a eu un petit moment compliqué en seconde période, mais c’est normal face à une équipe de Lyon qui était menée et qui allait pousser » Amine Harit – Prime Vidéo – 06/11/2022

