La priorité de Longoria pour la mercato, Haise met la pression sur les marseillais, Montanier justifie ses choix contre Lens … Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les trois infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : La priorité de Longoria pour la mercato, Haise met la pression sur les marseillais et Montanier justifie ses choix contre Lens.

Mercato OM : On connaît la priorité de Pablo Longoria pour cet été !

L’Olympique de Marseille a une priorité pour le mercato d’été 2023 ! D’après plusieurs médias et confirmé ce lundi par Foot Mercato, Pablo Longoria veut Wilfried Zaha.

Ces dernières semaines, le nom de Wilfried Zaha a été lié à l’Olympique de Marseille. L’ailier ivoirien s’est montré très intéressé par cette perspective d’après les informations de Foot Mercato. Il est devenu la priorité de Pablo Longoria et l’intérêt serait réciproque. Malgré d’autres offres et notamment au Moyen Orient, l’attaquant de Crystal Palace veut rejoindre un club européen afin de jouer la Ligue des Champions. C’est d’ailleurs la condition pour que l’OM récupère le joueur en fin de contrat : être qualifié pour évoluer en C1 la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : OM : « Tout n’est pas rose » sur le mercato selon Daniel Riolo !

🚨❗️⤵️⤵️⤵️ Comme évoqué en Avril, Zaha 🇨🇮 a été proposé à l’OM et l’intérêt est réciproque. ▫️C’est l’une des priorités du club phocéen en cas de qualification pour la prochaine LDC. ▫️L’attaquant de Crystal Palace a des offres du Moyen Orient.https://t.co/UQkO8XMX4X https://t.co/kGifI1VQHf pic.twitter.com/OqkOdcNbbM — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 2, 2023

Se renforcer offensivement cet été

L’OM va devoir se renforcer offensivement, surtout si certains joueurs quittent le club. En mars dernier, Hakim Zhouri évoquaient notamment la possibilité de voir Guendouzi partir, lui qui est considéré comme un joueur pouvant évoluer derrière l’attaquant par Igor Tudor : « C’est vrai que depuis quelques matchs c’est compliqué pour lui. On l’a bien vu, Tudor le fait même sortir quand il est titulaire. Donc c’est vrai que c’est un désaveu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit parce qu’il est déjà parti qu’il est moins bon. Mais justement c‘est parce qu’il est moins bon qu’on le voit moins et donc forcément c‘est un lien de corrélation. Après je suis persuadé que si ça persiste c‘est que de toute façon Guendouzi a vocation à partir l’été prochain. Parce qu’on a déjà trouvé son remplaçant, numériquement en tout cas. Mais au-delà de ça je suis pas persuadé que s’il est moins bon en ce moment c‘est parce qu’il est déjà parti. Et justement que si ça perdure dans cette situation là, lui aussi demandera à partir quoi qu’il arrive. Mais moi je pense qu’on l’a déjà perdu pour le reste de la saison on peut plus trop compter sur le Guendouzi qu’on avait la saison dernière ou en début de saison avant la Coupe du monde. On a bien vu qu’il n’y a plus cette cette âme de guerrier, de mort de faim qui allait ratisser, qui allait au charbon, au duel. Et on voit qu’après Tudor lui donne moins de confiance. Il ne le mets pas au même niveau que ce que faisait Sampaoli la saison dernière. Ou peut-être que c’est parce que le joueur ne se ne se retrouve pas dans dans ce schéma de jeu. Il ne retrouve pas les sensations de plaisir qu’il avait à jouer sous les sous les ordres de Tudor et dans la façon de jouer de Tudor. De toute façon je pense qu’il y a de une une sorte de séparation qui s’est faite entre le joueur et l’équipe. Pas le club, l’équipe dans le sens où lui ne correspond pas à l’équipe et l’équipe aujourd’hui ne lui correspond plus. Et ça va être compliqué de de retrouver ces talents pour lui »

Lens – OM : Haise met la pression sur les marseillais !

Avant le choc de samedi soir à Bollaert entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille qui pourrait être décisif dans la bataille pour la deuxième place, le technicien artésien, Franck Haise s’est montré très enthousiaste.

Monaco contre Montpellier (0-4), les Nordistes comptent 8 points d’avance sur l’ASM et lorgnent désormais sur la deuxième place occupée par l’OM. Le choc de la 34e journée entre les deux équipes pourrait s’avérer décisif pour la deuxième place. En s’imposant ce mardi soir à Toulouse (1-0), Lens est revenu à un petit point de l’ OM au classement de la Ligue 1. Avec la nouvelle défaite decontre Montpellier (0-4), les Nordistes comptent 8 points d’avance sur l’ASM et lorgnent désormais sur la deuxième place occupée par l’OM. Le choc de la 34e journée entre les deux équipes pourrait s’avérer décisif pour la deuxième place.

Il faudra en faire un très gros pour les battre En cas de succès contre l’OM samedi, Lens serait le nouveau dauphin du Paris-Saint-Germain, de quoi enthousiasmer Franck Haise, l’entraîneur lensois : « C’est à nous de continuer sur ce chemin. Le match face à Marseille, c’est un match qui va être compliqué mais qui va aussi être très beau à jouer ». À quelques jours du match, le technicien artésien estime que la pression est sur l’OM : « Est-ce que c’est une finale? Non, pas du tout, a-t-il lâché un peu plus tôt au micro de Prime Vidéo. Il reste cinq matchs. On va essayer de faire notre meilleur match possible, avec un adversaire qui ambitionne toujours d’aller chercher la première place. On est content d’être 3e avec 69 points. Si on peut faire un gros match, parce qu’il faudra en faire un très gros pour les battre, on ne va pas s’en priver »

🗣️ Franck Haise : « Nous on est content d’être 3e. » Le coach lensois met la pression sur l’@OM_Officiel 👀#TFCRCL pic.twitter.com/JIBayt5Zm1 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 2, 2023

Il faut que Paris perde deux fois, ça fait beaucoup — Di Meco

Malgré ce léger écart entre les deux équipes, Eric Di Meco ne croit pas aux chances de l’OM. « Il reste cinq matchs, avec un déplacement à Lens (samedi), rappelle le consultant dans le Super Mocasto Show. L’équation est simple: pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. C’est-à-dire qu’il faut gagner les cinq matchs ou au moins ne pas perdre à Lens et gagner les quatre autres matchs derrière. Donc il n’y a pas à dire: ‘On joue le titre’. Tu es obligé de tout gagner. Après, si Paris perd deux fois… Mais il faut que Paris perde deux fois quand même. Ça fait beaucoup. Arrêtons de faire croire que si tu dis que vas jouer le titre, tu as des chances de le jouer et arrêtons de faire croire que les mecs n’y ont jamais cru, poursuit l’ancien défenseur de l’OM. Ce n’est pas dans les journaux que tu as de l’ambition. C’est dans le vestiaire, dans ton comportement de tous les jours, dans ce que tu fais à l’entraînement. Et si les joueurs de l’OM disent: ‘On joue le titre’ et qu’ils perdent samedi à Lens, on sait qui fera un débat pour les défoncer! »

OM : Montanier justifie ses choix contre Lens (qui ont agacé les supporters marseillais)

Après la victoire en Coupe de France, Philippe Montanier, entraîneur de Toulouse, a procédé à neuf changements dans sa composition pour affronter Lens (0-1), le dernier concurrent de l’OM dans la course à la deuxième place.

Philippe Montanier pour affronter le RC Lens a dû faire grincer des dents à Marseille. L’entraîneur du Téfécé a procédé à neuf changements dans son onze de départ par rapport à celui qui avait remporté trois jours plus tôt la finale de la Coupe de France face à Nantes. Les Sang-et-Or se sont finalement imposés au Stadium et reviennent à une longueur de l’ La composition de départ depour affronter le RC Lens a dû faire grincer des dents à Marseille. L’entraîneur du Téfécé a procédé à neuf changements dans son onze de départ par rapport à celui qui avait remporté trois jours plus tôt la finale de la Coupe de France face à Nantes. Les Sang-et-Or se sont finalement imposés au Stadium et reviennent à une longueur de l’ Olympique de Marseille

Ligue 1 : OM, RC Lens, Deux façons de voir la fin de saison – https://t.co/dQWU8Q9ENk pic.twitter.com/gTPSSGK6LN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 3, 2023