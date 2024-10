L’absence de Mc Court, le 11 probable et Mbemba gagne contre l’OM… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi l’absence de Franck Mc Court pour le classique, le 11 probable face au PSG et la victoire de Mbemba contre l’OM…

OM : Un absent de marque (en tribune)

Ce dimanche, c’est l’affiche de l’année au stade Vélodrome avec un alléchant OM/PSG qui pourrait peser lourd pour l’attribution encore lointaine du titre de champion de France en fin de saison. Un match pour lequel la présence du propriétaire du club marseillais aurait pu être attendue…

Mais L’Équipe explique que Frank McCourt ne sera finalement pas présent demain dans la loge présidentielle de l’enceinte du boulevard Michelet. Le Bostonien avait planifié un retour au Vélodrome (il avait assisté au premier match à domicile face à Reims en Août dernier) mais a dû annuler sa venue pour raisons personnelles. Même si comme le rapporte le quotidien sportif, il est plus investi cette saison, cela n’a pas empêcher certains supporters de se féliciter de son absence…

En effet, il n’a malheureusement pas souvent porté bonheur à son équipe lorsqu’il était présent…

Les raisons personnelles c’est qu’ils l’ont ficelé à un platane comme Assurancetourix, ce porte-poisse. https://t.co/EB47hdMFKi — Blaah (@CamelusBlaah) October 25, 2024

C’est un bon, il sait qu’il porte la poisse quand il vient voir les matchs 😂 — Mobi (@Mobidik093) October 25, 2024

OM : Quel 11 face au PSG ?

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche le Paris St Germain pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1 saison 2024/2025. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour son 1er classique ?



La saison de l’OM peut prendre un véritable tournant à l’occasion du neuvième match officiel de De Zerbi , pour qui ce sera la première confrontation contre le PSG. Le coach italien va devoir faire sans Carboni (genou) et peut-être sans Garcia et Merlin, pour qui il subsiste encore un doute quant à leurs présences.

A lire aussi : OM : De Zerbi met la pression sur Greenwood

Rulli sera titulaire dans les buts devant une défense qui devrait être composée de Balerdi et de Kondogbia qui semble tenir la corde aux dernières nouvelles selon RMC. Murillo devrait être aligné à droite et une petite surprise à gauche puisque c’est Brassier qui serait pressentit pour occuper ce rôle. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Rabiot pour sa seconde titularisation de suite. Harit devrait conserver son rôle de meneur dans l’axe. Greenwood sera aligné à droite, Luis Henrique retrouverait sa place à gauche et Wahi devrait être titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Rabiot

RulliMurillo Balerdi Kondogbia Brassier

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi

A lire aussi : OM-PSG : Anigo, Valbuena, Mbia… les récits brûlants des Classicos passés par les anciens marseillais !

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a été interrogé sur ce match très particulier contre le rival parisien : « C’est un match que tout le monde attend. Pas seulement les supporteurs, mais nous aussi dans le vestiaire. Quand on joue à l’OM, il faut savoir que c’est un club qui est différent des autres. L’écart entre les équipes, le temps nous le dira. Ce qui compte ce sont les faits, c’est juste avec le temps qu’on verra si cet écart est différent ou pas« .

Mbemba remporte une première manche face à l’OM

Le défenseur international congolais (64 sélections), mis au placard par l’OM depuis l’arrivée du technicien italien Roberto de Zerbi, vient de gagner une première bataille juridique contre l’OM !

L’ancien joueur de Porto aurait vu ce vendredi, la commission juridique de la ligue lui donner raison. Selon les informations de La Provence l’appel de la sanction émis par le défenseur congolais aurait portait ses fruits auprès des instances de la ligue.

L’OM va devoir repasser à la caisse…

En effet, le défenseur central avait été sanctionné, il y a quelques semaines, par le club phocéen, d’une retenue de salaire de 23 jours avec comme motif le fait qu’il aurait refusé de se soustraire à certains examens médicaux. Comme nous l’apprends donc La Provence, celui qui a récemment réintégré le groupe professionnel se serait vu donner raison par la commission juridique de la Ligue qui aurait annulé l’amende et contraint l’OM à verser les salaires retirés au joueur.

OM : la LFP annule l’amende infligée à Chancel Mbembahttps://t.co/xDsxqUgYxY — Foot Mercato (@footmercato) October 25, 2024

a lire aussi : Pour Drogba, l’OM peut avoir de l’espoir en raison des performances du PSG…

A lire : Ex OM : Disparition brutale d’Abdelaziz Berrada, hommage ce dimanche !