Lacazette veut « prendre sa revanche ». « Je n’ai jamais battu Marseille et j’aime les premières ! » Un cadre déclare forfait face à Lyon ! Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: Lacazette veut « prendre sa revanche ». « Je n’ai jamais battu Marseille et j’aime les premières ! » Un cadre déclare forfait face à Lyon !

OL-OM: Lacazette veut « prendre sa revanche »

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon en clôture de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’attaquant lyonnais Alexandre Lacazette a indiqué voir cette rencontre comme une « revanche », après la défaite 3-0 lors du match aller.

L’OM affrontera Lyon pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Alexandre Lacazette a confié avoir un esprit revanchard après la défaite 3-0 lors du match aller.

« Contre l’OM dimanche, oui, il y a un côté revanche »

🎙️ En conférence de presse avant la réception de Marseille au @GroupamaStadium, Alexandre Lacazette est revenu sur les enjeux de la rencontre.#OLOM pic.twitter.com/prdjt3S2qY — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

« On était très déçus après cette défaite contre Rennes. Il y a eu un discours du coach (Pierre Sage) qui nous a fait du bien, on a été responsabilisés et on a travaillé avec beaucoup d’intensité cette semaine, a livré Lacazette. Quand on joue avec des freins, on est de suite punis par l’adversaire et c’est ce qui nous fait trop souvent défaut. Contre l’OM dimanche, oui, il y a un côté revanche, on va devoir jouer avec nos forces, ne pas douter« , a-t-il ajouté.

OL-OM: « Je n’ai jamais battu Marseille et j’aime les premières ! »

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon en clôture de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur rhodanien Pierre Sage a manifesté son envie de battre le club olympien, après la défaite 3-0 lors du match aller le 6 décembre dernier.

L’OM affrontera Lyon pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Pierre Sage n’a pas caché son envie de battre le club phocéen, après le revers 3-0 au Vélodrome le 6 décembre dernier.

« En tant que compétiteur, je n’accepte pas de perdre deux fois »

🎙️ Les joueurs disponibles, sa manière d’aborder la réception de Marseille, les dernières heures du mercato… 🗞️ Retrouvez la conférence de presse de Pierre Sage ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

« Ce n’est pas le contexte du match qui doit te demander d’augmenter ton curseur. Les points n’ont pas d’odeur et on doit en gagner le plus possible. Que ce soit face à Marseille ou à un autre adversaire, a confié Sage. Je considère qu’une équipe est meilleure quand elle m’a battu deux fois. En tant que compétiteur je n’accepte pas de perdre deux fois. En tant que coach je n’ai jamais battu Marseille et j’aime bien les premières. Au-delà du résultat et des points qu’on prendra, ce qui m’importe, c’est l’attitude. On se doit d’avoir une attitude dynamique, tournée vers l’avant et ne pas faire en sorte de résister simplement. Je déteste être passif », a-t-il ajouté.

💬 « Je déteste être passif » 🎙️ Pierre Sage exprime ses attentes à l’occasion de la réception de Marseille dimanche soir.#OLOM pic.twitter.com/UXC7pmDADU — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

OM: un cadre déclare forfait face à Lyon !

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon en clôture de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche. Malgré le retour de la quasi-totalité des internationaux africains, Gennaro Gattuso devra composer avec l’absence de l’un de ses tauliers.



L’OM affrontera Lyon pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Après avoir enchaîné trois matchs nuls, les Olympiens tenteront de renouer avec le succès ce dimanche. Gennaro Gattuso pourra compter sur le retour de joueurs importants comme Amine Harit, Azzedine Ounahi, Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr, tous revenus de la CAN. Toutefois, le technicien italien sera privé de Valentin Rongier, Bilal Nadir, Amir Murillo, Chancel Mbemba (CAN), mais également de Geoffrey Kondogbia, d’ores et déjà forfait pour cet Olympico.

Kondogbia enchaîne les blessures

D’après les informations du journal L’Équipe, le milieu de terrain a été contraint de renoncer en raison d’une blessure musculaire, qui l’avait déjà handicapé face à l’AS Monaco le week-end dernier.

L’international centrafricain enchaîne les blessures depuis le début de la saison et sa fragilité ne lui permet pas d’enchaîner les matchs et de monter en puissance dans l’entrejeu marseillais.

