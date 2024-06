L’annonce de Bouhafsi pour De Zerbi, c’est confirmé pour Vitinha et un ailier algérien pisté ! Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : L’annonce de Bouhafsi pour De Zerbi, c’est confirmé pour Vitinha et un ailier algérien pisté !

Mercato OM : La folle annonce de Bouhafsi pour De Zerbi !

Ça brûle pour Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille ! Le coach italien devrait débarquer officiellement dès ce soir ou lundi !

Plus que quelques heures à attendre pour Roberto De Zerbi à l‘Olympique de Marseille ! Le coach italien devrait débarquer officiellement à Marseille ce dimanche soir ou ce lundi au plus tard d’après les informations de Mohamed Bouhafsi ! Une bonne nouvelle pour les Olympiens.

A LIRE AUSSI : Riolo prévient les supporters de l’OM : « Il peut péter des câbles »

⚪️🔵 Ce sera officiel ce soir ou au plus tard demain ! https://t.co/YKGsVelw8m — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 16, 2024

Gignac emballé par De Zerbi !

Alors que le coach italien Roberto De Zerbi devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille d’ici quelques jours. L’ancien numéro 9 vedette du club, avec 77 buts en 188 matchs entre 2010 et 2015. André-Pierre Gignac s’est exprimé sur la venue du coach italien dans le club olympien lors d’un space sur X, « Après De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, comme l’on dit plusieurs c’est du Guardiola. Ça sort le ballon comme ça joue 6 mètres, les 2 centraux dans les 6 mètres, ça écarte sur les latéraux, ça trouve le 6 qui vient en appui c’est et ça touche les 8 et ça touche les 10 et après ça joue sur les côtés. Ça va à 2000 à l’heure, après il faut le temps de le laisser s’instaurer, c’est toujours pareil nous à Marseille on n’a pas le temps mais il faut laisser s’instaurer », a déclaré le natif de Martigues.

De Zerbi dans la sortie du ballon c’est exceptionnel, comme l’on dit plusieurs c’est du Guardiola

« Il (De Zerbi) a été invité à Lille et tout avec son staff technique et tout pour voir les entraînements de Bielsa. Le seul hic que moi je mettrai le problème c’est que, bon tu peux être dans un bon jour dans un mauvais jour, mais si l’équipe elle n’est pas dans un bon jour techniquement elle n’est pas précise techniquement c’est un coup de 4-1, 4-2 tu vois ce que je veux dire. Ce n’est pas tout rien parce que le mec il est une idée super claire, tu ne peux pas lutter avec ça il ne panique pas. Il reste droit dans ses bottes, il ne va pas changer, on va dire entre guillemets il est têtu tu vois ce que je veux dire il reste dans le droit dans ses bottes il sait ce qu’il a à faire », ajoute l’ancien international français.

Mercato : C’est confirmé pour Vitinha, bonne nouvelle pour l’OM !

C’est terminé pour Vitinha ! L’attaquant portugais rejoint le Genoa en prêt avec OA obligatoire de 15M€ ! Fabrizio Romano annonce que le transfert est bouclé !

L’Olympique de Marseille a bouclé le transfert de Vitinha vers le Genoa ! L’attaquant portugais continue son prêt dans le club italien pour une saison supplémentaire. Ce nouvel accord comprend une option d’achat obligatoire de 15 millions d’euros. Fabrizio Romano confirme le deal !

🔴🔵 Vitinha, new Genoa player on a permanent deal from OM for €15m fee. Buy back clause in the deal for OM, confirmed. ⤵️ https://t.co/rk3oM8wrVs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024

Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident

Dans un entretien publié par la Gazzetta dello Sport, la recrue la plus chère de l’histoire du club s’est livré sur son aventure marseillaise.

« Quand je suis allé à l’Olympique de Marseille, c’était la première fois que je sortais de ma zone de confort et c’était aussi ma première expérience à l’étranger. Mais ce n’est pas tout : j’ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert (32 M€, ndlr), ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi, ainsi que l’apprentissage d’une nouvelle langue, l’adaptation à la vie dans un nouveau pays et quelques difficultés familiales. Je considère toujours cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j’ai senti que je devais partir et j’ai pensé que c’était le meilleur endroit pour me retrouver »

Avant de poursuivre en lançant une pique au club phocéen : « Ici, il y a des gens qui m’aiment, me soutiennent et m’aident. Cela représente beaucoup. Il y a un potentiel inexprimé, mais c’est aussi une question de philosophie et de méthode. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, ce n’est pas comme ça : le club vous suit, vous aide, et cela permet au groupe de grandir. »

Mercato : L’OM se positionne sur un ailier algérien (fils d’une légende !)

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Bachir Belloumi, fils d’une ancienne légende des Fenecs, Lakhdar Belloumi.

L’OM aurait coché le nom de Bachir Belloumi d’après les informations de Record. L’attaquant algérien évolue à Farense au Portugal et a fait de belles performances avec son club cette saison. L’ailier en est à 7 buts en 33 rencontres disputées en championnat.

A LIRE AUSSI : Mercato : C’est confirmé pour Vitinha, bonne nouvelle pour l’OM !

Une question d’heures pour De Zerbi?

L’Olympique de Marseille attend l’officialisation pour le gros dossier de l’entraîneur ! Il devrait s’agir de Roberto De Zerbi avec qui un accord qui est déjà scellé entre les trois parties. L’attente est longue mais Fabrizio Romano se veut une nouvelle fois rassurant : il ne s’agit que d’administratif pour le moment.

Les Marseillais devraient boucler l’arrivée du coach italien mais il ne manquerait que quelques heures pour l’officialisation afin que le journaliste italien annonce son fameux « here we go » !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : L’annonce forte de Brighton, ancien club de De Zerbi !

🔵⚪️ Roberto de Zerbi and Olympique Marseille, it’s paperwork time now… and then, here we go. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024

Je trouve ça énorme (Di Meco)

L’Olympique de Marseille est sur le point de conclure l’arrivée de Roberto De Zerbi. Lassés d’attendre la décision de Conceiçao, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec le coach italien. Dans l’émission le Moscato Show l’ex défenseur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur l’arrivée de l’ancien technicien de Brighton :

« Je suis étonné pour Conceiçao. Je pense qu’il jouait la montre car il voulait aller ailleurs qu’à l’OM, car ce n’est pas si compliqué de venir dans un club, ça ne dure pas aussi longtemps. Et que De Zerbi soit possible à faire, je trouve ça fascinant , si l’OM arrive à le faire, bravo car c’est un entraîneur côté que je ne pensais pas être pour l’OM en ce moment. (…) C’est un entraîneur qui a marqué les esprits et faire en sorte de le faire venir je trouve ça énorme » a déclaré Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.