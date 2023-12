L’appel du pied de Thauvin, l’état du groupe et le coach de l’OL lance le match… Les 3 infos OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Thauvin évoque l’OM, Gattuso et l’état de ses troupe et Sage lance OM – OL.

Thauvin revient sur son passage à l’OM

Dans un entretien accordé au Canal Football Club sur Canal +, Florian Thauvin est revenu sur son passage à l’OM et les difficultés mentales qu’il a rencontré.

Florian Thauvin a quitté l’OM pour rejoindre les Tigres puis signer à l’Udinese en Serie A. Dans un entretien accordé au Canal Football Club diffusé sur Canal +, l’ancien joueur marseillais est revenu sur les difficultés mentales qu’il a dû affronter lors de ses dernières années.

L’ailier explique avoir fait face à un état dépressif et a dû se faire suivre psychologiquement pour affronter cette épreuve. Malgré tout, il semble gardé un bon souvenir de son passage à l’OM et y repense avec nostalgie. « Oui, ça me manque », affirme Thauvin au micro de Canal +.

» J’étais très bien(sportivement) à ce moment-là mais j’avoue que mentalement, je ne l’étais pas. L’OM est un club vraiment exceptionnel, c’est une vraie chance d’y jouer, c’est plus difficile mentalement, on en ressort lessivé. Avec tous les clubs que j’ai fait, peut-être que l’OM était le club parfait pour moi. Oui ça me manque. Quand j’ai fait le choix de partir au Mexique, je voulais retrouver un peu plus de tranquillité, moins de pression, que ce soit des supporters ou même des médias. En fait, je ne m’en suis pas rendu compte moi-même, décrit-il. Ce sont des personnes autour de moi qui m’ont dit d’aller voir quelqu’un. Et puis en allant voir cette personne, trois mois avant que je parte de l’OM, au fil de la conversation, j’ai éclaté en sanglots. Ça m’a fait du bien et on a repris la conversation et cette dame m’a dit à un moment donné : »c’est un stade bas mais vous êtes déjà au stade de la dépression ». J’étais choqué mais je me suis dit qu’à un moment donné, il fallait peut-être prendre un peu de recul pour mieux revenir. »

Gattuso doit faire avec un effectif fatigué

Après la victoire de l’OM contre Rennes ce dimanche soir au stade Vélodrome à l’occasion du match de clôture de la 15e journée de Ligue 1, le coach Gattuso a souligné les petits pépins physiques de son effectif, qui va devoir enchainer les matches.

Gennaro Gattuso a sorti par exemple Jonathan Clauss dès la mi-temps, il aurait aussi fait souffler Kondogbia s’il avait pu. « Clauss sorti à la pause, c’est un choix. Jordan Veretout a reçu un coup jeudi à la cheville, et il avait encore une gêne hier (samedi), il a pris des anti-inflammatoires, il n’était pas à 100 % pour le match de ce soir… Nous avons encore cinq matches en 17 jours. Lodi a les adducteurs qui sifflent, il a serré les dents. Kondogbia, si j’avais eu le luxe de le sortir à la pause, je l’aurais fait. Mais humainement, je suis heureux de pouvoir compter sur des joueurs aussi impliqués, avec des valeurs, une flamme intérieure. » La blessure de Correa et le carton rouge récolté par Ndiaye ne vont pas arranger ses affaires, seul bonne nouvelle à l’horizon concernant l’effectif de l’OM, le retour de Pape Gueye en fin de semaine après 4 mois de suspension.

Le joueur de l’Olympique de Marseille Amine Harit est très satisfait de la performance de l’OM contre Rennes ce dimanche soir. C’est ce qu’il a confié au micro de Prime juste après la rencontre

« On va tout retenir ce soir, on a fait un match abouti. Peu importe la manière ce soir il fallait prendre des points avec une victoire et pas un match nul.On retrouve de la confiance dans nos mouvements, un peu plus de maîtrise que dans les matchs précédents Je suis vraiment très très content de la performance de l’équipe ce soir. Je pense que c’est notre meilleur match en championnat depuis le début de la saison. contre une très très belle équipe de Rennes et de très beaux joueurs. On va s’appuyer sur ce match là pour préparer les prochains rendez vous et celui de mercredi (ndrl, contre Lyon) en particulier .. », a ainsi déclaré Amine Harit au micro de Prime Video

Pierre Sage lance OM – OL

Avant de venir à Marseille ce mercredi pour y affronter l’OM au Vélodrome après les incidents du match prévu il y a quelques semaines, Lyon se prépare au choc. C’est Pierre Sage, coach intérimaire, après le limogeage de Fabio Grosso, qui devrait être le banc ! L’entraîneur s’est exprimé au sujet de ce match important en conférence de presse ce lundi.

Je suis surpris de jouer ce match dans ces conditions, mais on ne va pas se victimiser

« Sur le plan sportif, c’est bien d’affronter l’OM maintenant. Car il faut jouer des gros matches pour affirmer notre ambition de bien jouer. Je suis surpris de jouer ce match dans ces conditions, mais on ne va pas se victimiser, affirme Pierre Sage devant la presse. On s’attend à ce que le transport soit sécurisé afin d’aborder le match de la meilleure des manières. On doit se rendre imperméables au contexte en se concentrant sur le match et donc sur le jeu. Je vis la mission exactement de la même manière, je raisonne jour après jour, avec l’idée de faire avancer l’équipe et les joueurs. Vous êtes sympas sur vos commentaires après Lens, mais ce sont les joueurs qui ont joué. Moi je leur ai simplement donné des idées et la liberté de prendre des décisions. Eux, ils ont choisi de les appliquer. Je suis très impatient du match à Marseille, pour qu’on fasse mieux. »