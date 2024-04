L’Arabie Saoudite attend un signe de McCourt ? Un nouveau départ à 0€ se profile ! Igor Tudor a comme priorité un cadre de l’OM (sur le départ) ? Les 3 infos de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : l’Arabie Saoudite attend un signe de McCourt ? Un nouveau départ à 0€ se profile ! Igor Tudor a comme priorité un cadre de l’OM (sur le départ) ?

L’Arabie Saoudite attend un signe de McCourt ?

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille gravite toujours autour du club depuis plusieurs années. Georges Malbrunot, auteur d’un livre sur Mohamed Ben Salmane, donne l’un des raisons pour laquelle ce n’est pas encore bouclé !

L’Olympique de Marseille est toujours sous la propriété de Frank McCourt malgré les rumeurs persistances sur un probable rachat de la part de l’Arabie Saoudite. Georges Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient et Grand Reporter pour Le Figaro explique dans son dernier ouvrage « MBS Confidentiel » que le fameux « PIF » attend un signe de l’homme d’affaires américains avant de démarrer des négociations.

« On discutera pour racheter l’OM le jour ou le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés », aurait glissé le Pif au spécialiste. Cependant, McCourt ne semble pas déterminé à vouloir vendre le club de sitôt.

Comment Karim Benzema irrite ses hôtes saoudiens? Mohamed Ben Salmane rachètera-t-il l'OM?

Ce sont des rumeurs ! Ce récit extérieur de déstabilisation

Interrogé par le média AS sur la vente OM, Pablo Longoria a été clair. « Ce sont des rumeurs. Elles font partie de ce récit extérieur de déstabilisation. » Le président de l’OM a aussi évoqué l’absence de titre au club olympien. « C’est un objectif, mais pour atteindre l’objectif, vous avez toujours besoin du chemin, de la méthodologie et de la procédure pour atteindre votre objectif. Je crois que le chemin est marqué par une stabilité qui définit un modèle de jeu bien défini. Nous sommes en train de codifier le type de modèle de football que nous voulons. » La stabilité n’a pas forcément était la base de sa politique depuis son arrivée…

Un nouveau départ à 0€ se profile

Alors que l’AS Monaco s’est positionné il y a quelques semaines, Pape Gueye devrait plutôt se diriger vers la Liga où Villarreal insiste pour le récupérer.

L’Olympique de Marseille devrait voir Pape Gueye partir dès cet été, librement. Le milieu de terrain est en fin de contrat et n’aurait pas l’intention de prolonger. Alors que l’AS Monaco s’était positionné il y a quelques semaines comme l’expliquait L’Equipe, le site Revelo nous informe que Villarreal insiste et les discussions entre le joueur et le club sont en bonne voie. Il y retrouvera notamment son ancien entraîneur, Marcelino, qu’il a connu à Marseille en début de saison.

Les propositions de l’OM ne plaisent pas au clan Gueye

« Gueye est attaché à l’OM, mais il estime avoir toujours été traité comme la dernière roue du carrosse, en Provence. Il ambitionnait de rester pour un niveau de rémunérations se rapprochant de celles de Valentin Rongier (330 000€ bruts mensuels). L’OM a bien offert un contrat de quatre ans, mais pas à ces hauteurs », explique L’Equipe dans son article.

Il semble donc peu probable de voir l’ancien joueur du Havre dans les rangs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Sur le terrain, il avait été remis en scelle par un certain Jean-Louis Gasset, arrivé après le départ de Gennaro Gattuso. Le coach italien ne lui donnait que des miettes de temps de jeu.

🚨BREAKING : L’AS Monaco veut s’offrir Pape Gueye qui est en fin de contrat au mois de juin ! @lequipe pic.twitter.com/N0CbtqXMCf — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 3, 2024

Prolonge pape !! — Kondogbia

Cet hiver, l’OM a tenté de faire prolonger Pape Gueye. Le joueur a vécu un début de saison compliqué avec une suspension imposée par le TAS d’une durée de 4 mois. Le milieu de terrain est finalement revenu à la fin de l’année 2023 mais les propositions de prolongation n’ont pas été acceptées par le joueur et son entourage. Sur Instagram, il a publié une photo après la victoire face au FC Nantes. Geoffrey Kondogbia, son coéquipier, l’a commentée en lui demander de prolonger à l’OM !

« Il a plusieurs positions. Il peut jouer défenseur central, en milieu défensif et en relayeur car il a de la présence, le jeu de tête, la frappe de balle. Selon les matchs, l’évolution et les scénarios, c’est quelqu’un de malléable. Au Sénégal, il jouait 6 et pouvait redescendre entre les deux centraux », avait déclaré Jean-Louis Gasset avant le match contre les Canaris en cette fin de semaine. Le coach français apprécie beaucoup le milieu de terrain.

Igor Tudor a comme priorité un cadre de l’OM (sur le départ) ?

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a rejoint la Lazio de Rome. Dès son arrivée les noms de Mbemba et Rongier ont été évoqué par la presse italienne en prévision du mercato estival, mais c’est un autre joueur de l’OM qui serait la priorité !

Selon Il Corriere dello Sport, Igor Tudor veut piocher à l’OM et renforcer un poste primordial pour lui, celui de piston. La Lazio aurait donc dans son viseur Jonathan Clauss. L’international français qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin et qui est clairement sur le départ, pourrait venir remplacer Mattia Zaccagni et Felipe Anderson, annoncés partants. Clauss serait une des grandes priorités du mercato d’été d’Igor Tudor…

Clauss priorité de Tudor ?

Il n’aura pas fallu plus de quelques heures à Igor Tudor pour cibler ses besoins auprès de la Lazio de Rome ! En effet, le coach croate vient de débarquer sur le banc du club italien et, d’après La Gazzetta Dello Sport, aurait déjà donné sa liste de joueurs qu’il désire recruter. Parmi eux, deux Marseillais toujours sous contrat à l’OM ! L’ex entraîneur du club désirerait chiper Chancel Mbemba et Valentin Rongier.

Ces deux joueurs ont été à un très haut niveau la saison dernière sous ses ordres et seraient de très bonnes recrues pour les Italiens… L’OM ne fera pas de cadeau dans ces dossiers. A moins d’une grosse offre, il semble compliqué de voir les deux hommes quitter l’OM cet été mais rien n’est impossible. Ils rejoindraient un certain Mattéo Guendouzi qui fait le bonheur de la Lazio depuis son arrivée l’été dernier.

⚪🔵 MERCATO #TeamOM

Selon la Gazzetta dello Sport de ce mercredi 20/03, Igor TUDOR, ex-OM et fraîchement nommé à la Lazio, aurait sur ses tablettes Valentin #RONGIER et Chancel #MBEMBA.

🤔 Qu’en pensez-vous ?

Rejoindront-ils M.GUENDOUZI ? pic.twitter.com/aDbDOj0R3V — 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝘂𝗶𝘇 (@alexandreruiz) March 20, 2024

Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu

Arrivé en juillet 2020 à l’OM en provenance de Dortmund, Leonardo Balerdi a fêté son 100e match sous les couleurs olympiennes avant la trêve internationale de 2023. « Beaucoup de gens ignoraient que je n’avais que 15 matches professionnels dans les jambes en arrivant ici, a confié l’argentin dans les colonnes de La Provence . C’est très bien d’avoir porté 100 fois le maillot de l’OM. Je me sens de mieux en mieux. C’est une fierté d’être le deuxième plus ancien de l’effectif derrière Valentin (Rongier), à égalité avec Pape (Gueye), a t-il ajouté.

L’international argentin a connu plusieurs entraîneurs sur le banc marseillais: André Villas Boas, Jorge Sampaoli, Igor Tudor et désormais Gennaro Gattuso. Le technicien croate l’a particulièrement marqué: « J’ai joué avec tous les entraîneurs, chacun m’a fait grandir, grâce à eux je pense que je peux jouer dans tous les championnats. Mais Tudor m’a vraiment fait confiance, m’a donné beaucoup de temps de jeu. Son système, son exigence m’ont beaucoup plu. Je savais qu’il serait resté derrière moi quelle que soit ma prestation. Il m’a toujours, toujours soutenu, même quand il y avait des doutes autour de moi. Je l’en remercie« , a affirmé le défenseur central de l’OM.