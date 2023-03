L’arbitrage incroyable de Lille/Lyon, le retour de Sanson et le résultat de Rennes… Les 3 Infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : l’arbitrage incroyable de Lille/Lyon hier soir, le retour de Morgan Sanson et le résultat d’un autre concurrent, Rennes….

Concurrents OM : Lyon encore au centre d’un match à l’arbitrage incroyable !

Si Lyon n’est plus vraiment un concurrent de l’OM, Lille n’est pas (si) loin au classement. Les Dogues recevaient hier soir les lyonnais et ils ont encore perdu des points…

Lille/Lyon s’est terminé sur le score de trois buts partout. Un match très spectaculaire qui s’est achevé sur une décision polémique. Au bout du temps additionnel, Jonathan Bamba entre dans la surface, il est légèrement déséquilibré par le jeune Saël Kumbedi, l’arbitre siffle penalty.

Alors qu’Adam Ounas se préparait à le tirer, Benoît Bastien décide d’aller voir la VAR et annule le penalty.

À noter que plus tôt, Lille avait obtenu deux penaltys indiscutables. Alexandre Lacazette avait notamment concédé le second avec une main flagrante dans la surface. Jonathan David l’avait transformé. Le score était alors de trois buts à un pour les Nordistes.

Mais Alexandre Lacazette s’est rattrapé en inscrivant un doublé dans les dix dernières minutes.

En cas de victoire dimanche, l’Olympique de Marseille prendrait douze points d’avance sur le LOSC.

Ex-OM : Où en est Morgan Sanson (échec à Villa, temps de jeu…) avant de retrouver le Vélodrome ?

Morgan Sanson est resté quatre années complètes à l’Olympique de Marseille. Première recrue du fameux « OM Champions Project », le milieu de terrain évolue désormais au RC Strasbourg après un échec en Angleterre…

Arrivé à l’OM en tant qu’espoir du football français, il a longtemps été vu par ses dirigeants marseillais comme une forte valeur marchande de l’effectif. Malgré quelques saisons complètes, il n’a jamais vraiment attiré de très grosses offres mais a tout de même fini par être vendu à Aston Villa en janvier 2021 pour un peu plus de 15M€.

Malheureusement en deux années complètes à Villa (de janvier 2021 à janvier 2023), il n’aura disputé que 652 minutes de Premier League avec seulement six titularisations en deux ans en championnat. Un temps de jeu famélique qui s’était encore réduit en 2022/23 avec un compteur resté bloqué à 10 minutes de temps de jeu effectif en Premier League lors de cet exercice. Son seul fait d’armes est un but marqué juste avant son départ (08/01/2023) en Cup face au FC Stevenage.

REBOND EN TANT QUE TITULAIRE AU RC STRASBOURG !

Sa situation d’échec a permis au RC Strasbourg de le récupérer en prêt cet hiver. Le club alsacien, qui se déplace ce dimanche au Vélodrome, est lancé dans une opération maintien difficile après une saison 2021/22 pourtant brillante.

À la Meinau, l’ancien Olympien revit, retrouve du temps de jeu et est redevenu important dans une équipe de foot. En un mois et demi, il a déjà été titularisé à six reprises avec Strasbourg soit autant qu’en deux ans avec Aston Villa.

S’il n’était pas aligné lors de la défaite à domicile des hommes d’Antonetti face au Stade Brestois, ce n’est qu’en raison d’une petite blessure. Son entraîneur a d’ailleurs assuré qu’il devrait bien être présent au Vélodrome ce dimanche.

Si le secteur du milieu de terrain à l’Olympique de Marseille semble avoir gagné en qualité depuis son départ, il faudra tout de même se méfier dimanche du coup de « l’ex qui marque contre son ancien club »…

Ligue 1 : Rennes perd encore des points contre un Marseillais en prêt…

L’Olympique de Marseille a battu le Stade Rennais la semaine dernière. Les hommes de Genesio se devaient de se relancer cet après-midi face à l’AJ Auxerre…

Cela n’a pas été le cas puisque la rencontre s’est achevée sur le score de zéro à zéro. Côté auxerrois, Isaak Touré était encore titulaire, sa huitième titularisation et son huitième match plein consécutif (90 minutes jouées). Une clean sheet en bonus, le jeune défenseur olympien est en train de réaliser une excellente seconde partie de saison dans l’Yonne.

Après les lillois qui ont perdu deux points hier soir face à Lyon dans un match fou, c’est donc au tour des Bretons. En cas de victoire demain, l’Olympique de Marseille creuserait un écart conséquent, et sans doute définitif, avec ces deux équipes.

