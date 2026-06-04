Laurent Bonnart s’exprime sur le mercato mouvementé qui attend l’OM

Avec une nouvelle direction et un nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille entame un nouveau cycle qui va commencé de manière mouvementé avec le prochain mercato. Une période qui s’annonce mouvementée pour le club marseillais qui doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici la mi-juin. Une période loin d’être simple d’après Laurent Bonnart.

Le mercato marseillais s’annonce agité comme souvent ces dernières années. Les comptes de l’Olympique de Marseille sont dans le rouge et l’OM va devoir vendre pour cinquante à soixante millions d’euros d’ici à la mi-juin et son audition devant la DNCG. Le club marseillais devra réaliser rapidement une large revue d’effectif pour commencer à se projeter sur la saison prochaine.

Greenwood, un départ inévitable mais à quel prix ?

Invité du podcast Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM Laurent Bonnart a évoqué les différentes questions qui entourent l’effectif marseillais. Selon La Provence, plusieurs cadres devraient quitter le club. Il est question de Balerdi, Hojbjerg, Aubameyang et surtout Greenwood. L’attaquant anglais est annoncé en partance vers l’AS Rome et représente la plus grosse valeur marchande du club.

Son départ serait une grosse perte pour Laurent Bonnart mais paraîtrait inévitable : “Le problème c’est que tu as besoin de vendre pour solder tes finances et par contre tu perds offensifement un joueur qui est hyper créateur, intéressant, finisseur. Il t’amène ce que l’OM cherche aussi. Le gars, il touche le ballon, il y a de l’électricité qui se passe. Il y a toujours eu au club des joueurs électriques et lui amène cela. On est sur une des plus grosses valeurs marchandes et si vous avez une offre alléchante, comment vont-ils pouvoir refuser ?”

La question de la rentabilité du transfert existe toujours pour un joueur dont 40% du prix du transfert revient à Manchester United. Peu de clubs sont envisagés même si la Roma se veut insistante.

“Je n’ai pas aimé certaines attitudes de Balerdi”

Relancé sur d’autres cadres comme Balerdi, l’ancien latéral droit a donné son avis sur le capitaine marseillais qui disputera, cet été, sa première Coupe du Monde. “Il est solide. Parce qu’il a été énormément décrié. J’aime pas trop juger le sportif en lui-même, après moi, ce sont les attitudes que je n’aime pas. L’agressivité, j’aime bien. C’est juste que des fois sur le terrain, je n’ai pas aimé certaines attitudes envers certains adversaires où il recherchait une altercation ou autre chose alors qu’il n’y avait pas lieu. Qu’il soit bon ou mauvais, c’est autre chose. Mais c’est l’attitude qui me dérange par rapport à ce que demande l’Olympique de Marseille en termes d’images et de valeurs.” Le départ de l’Argentin apparaît probable et ,comme l’a souligné Jean-Charles De Bono dans le podcast, une bonne Coupe du Monde de Balerdi pourrait augmenter sa valeur. Et pourquoi pas remplacer la vente de Mason Greenwood.

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Un mercato qui s’annonce difficile

Interrogé sur la gestion d’un tel mercato qui s’annonce très incertain, Laurent Bonnart a expliqué les difficultés qui attendent l’OM et son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi : “On part toujours de l’effectif que l’on a et des moyens financiers. Là, il n’est plus question de moyens, il faut dégraisser. Effectivement, cela va être étape par étape. Il faut d’abord peaufiner l’effectif que l’on a avec les retours de prêt aussi. C’est compliqué. On comprend que ce n’est pas toujours simple à gérer. On subit aussi les offres de marché, les volontés des joueurs, ce que veut l’entraîneur. Que ce soit les profils, la tactique… Avec toute cette liste-la, ils vont pouvoir déterminer la suite. Mais malheureusement, même en faisant noir sur blanc, l’été et le mercato sont tellement longs que ça peut bouger.”

Un été et un mercato qui s’annoncent mouvementés et imprévisibles. Après s’être penché sur le dossier du nouvel entraîneur, Grégory Lorenzi va s’attaquer à un dossier tout aussi complexe : le mercato estival marseillais.

Clarence Maillefaud