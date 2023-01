Le chèque que Longoria voulait faire pour Trossard, coup de théâtre pour Lirola, 2 jeunes débarquent… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Le chèque que Longoria voulait faire pour Trossard, coup de théâtre pour Lirola, 2 jeunes débarquent…

Mercato : Le gros chèque que l’OM comptait signer pour Leandro Trossard !

Leandro Trossard était la priorité de l’Olympique de Marseille pour remplacer Amine Harit. Ce dernier devrait toutefois finalement rejoindre Arsenal. Le montant que l’OM était prêt à payer pour recruter le belge a été dévoilé.

L’Olympique de Marseille avait coché le nom de Leandro Trossard. Des discussions étaient semble-t-il très avancées avec ce dernier mais le Belge a finalement choisi de rejoindre Arsenal. Toutefois, selon les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, Pablo Longoria n’a pas abandonné l’idée de recruter dans ce secteur de jeu et devrait rapidement activer une autre piste. « Il va tenter autre chose », a ainsi indiqué le journaliste sur Twitter en révélant par ailleurs le montant que l’OM comptait débourser pour s’attacher les services de Leandro Trossard. On apprend ainsi que le club marseillais était prêt à payer pas moins de 20 M€ ! « Il n’avait plus qu’un an de contrat c’est en voyant que Chelsea a piqué Mudryk à Arsenal que brighton a décidé d’augmenter les prix. Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions. » Un budget relativement conséquent…

Non non il n’avait plus qu’un an de contrat c’est en voyant que chelsea a piqué mudryk à Arsenal que brighton a décidé d’augmenter les prix. Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 19, 2023

A lire aussi : OM – Rennes : Un 4e forfait important côté breton !

Il va tenter autre chose ! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 19, 2023

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Tudor réagit à la lourde suspension infligée à Bailly

Leandro Trossard, le milieu offensif belge de Brighton, priorité des dirigeants marseillais pour ce mercato, est proche de s’engager avec Arsenal https://t.co/SAKq8NEF0M pic.twitter.com/G4cOYxVyAS — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 19, 2023

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

#Longoria : « On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine #Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2023

#Longoria : « Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2023

Lors de la présentation de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria a évoqué la suite du mercato et le profil recherché. Cela devait donc être Leandro Trossard.

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

Mercato OM : Changement de plan pour Lirola !

Alors que tout semblait réglé pour un prêt avec OA de Pol Lirola vers Monza, le club italien a changé d’avis. Le directeur général Adriano Galliani a mis fin à ce dossier, l’OM va devoir trouver un autre point de chute à son latéral droit…

Prêté à Elche, Pol Lirola devait rejoindre Monza pour le reste de la saison, mais le club italien a changé d’avis alors que tout semblait réglé. Le journaliste Luca Bendoni explique que les discussions ont bien existé avec l’OM mais que maintenant c’est terminé. Le directeur général de Monza, Adriano Galliani, a confirmé la fin des négociations : « Nous avons suivi Pol Lirola pendant un certain temps, mais maintenant nous avons abandonné cet accord potentiel ». Lirola était aussi annoncé dans le viseur du Sporting…

Monza abandonne la piste Lirola

« We have followed Pol Lirola for a while, but now we went off this possible deal », Monza CEO Galliani confirms. Talks went on with OM, but now it’s stopped. ⚪️🔵 #TeamOM pic.twitter.com/xkDvPF5jS6 — Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 19, 2023

Selon Gianluca Di Marzio, un accord avait bien été trouvé pour le retour du piston droit espagnol en Serie A. Cependant le journaliste italien avait ensuite expliqué que Monza voulait d’abord vendre et préfère bloquer la négociation. « En fait, Monza a décidé de ne pas aller plus loin malgré l’approbation du joueur. Dans les dernières heures, un accord avait été également trouvé avec Marseille et Elche mais pour le moment les rouges et blancs ont décidé de ne pas poursuivre la négociation. »

Calciomercato.com apportait quelques détails sur cette opération et notamment le montant de cette option d’achat. D’après les informations du média italien, l’Olympique de Marseille récupérera 8 millions d’euros de la part de Monza pour Pol Lirola. Cependant, on ne sait pas encore si cette transaction sera obligatoire ou si des options peuvent faire capoter son départ officiel.

A LIRE AUSSI : OM : Kevin Diaz met un Marseillais en avant pour le joueur de la mi-saison !

Lirola avait le bon profil pour Tudor d’après JCDB…

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » où Jean-Charles De Bono avait été interrogé sur l’avenir de Lirola avant son départ en juillet dernier.

« Je pense que c’est une très bonne nouvelle pour lui parce que ce qu’on a connu de lui ces derniers mois quand il est arrivé sur son premier prêt à l’OM en janvier, c’est là où il a été très bon dans ce rôle là. Donc c’est le moment où jamais de se relancer surtout d’avoir l’opportunité de montrer au nouvel entraîneur qu’il est capable de jouer dans ce rôle là parce que d’après ce que l’on comprend c’est vraiment le système de jeu qui est recherché. Lui, c’est son poste je dirais préféré pour jouer sur un terrain. Donc oui, j’ai presque envie de dire, ça tombe idéalement pour ce joueur là, l’arrivée de Tudor. »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (11/07/2022)

Mercato : L’OM recrute encore deux jeunes joueurs !

Malgré le manque de place dans l’équipe première, l’OM continue de recruter en post formation. Deux jeunes éléments viennent d’être recruté pour renforcer l’équipe réserve Brice Negouai et Ange Lago.

L’OM vient de confirmer deux renforts pour le centre de formation. Le défenseur Brice Negouai arrive en provenance de Chartres (ancien club de Papin) tout comme Ange Lago, un jeune attaquant ivoirien recruté en provenance de Référence Foot Academy (structure de formation en Côte d’Ivoire).

Un défenseur et un attaquant en post formation

Comme son prédécesseur, Jorge Sampaoli, Igor Tudor ne laisse pas de place aux jeunes du centre de formation. Une politique sportive qui ne date pas d’hier…

« Malheureusement pour moi, la politique de l’OM n’est pas de beaucoup faire jouer les jeunes. À l’OM, il faut gagner. On n’a pas le temps de) développer les jeunes. Si tu n’es pas un crack, c’est compliqué de jouer (…) Ce n’est pas vraiment une question d’âge ou de maturation tardive. C’est simplement que dans les clubs où il y a moins de pression, où l’on fait davantage confiance aux jeunes, il est plus facile de s’épanouir. (…) C’est le coach qui m’a lancé en Ligue 1 donc je lui en suis très reconnaissant. Il y a plein de choses à dire sur André Villas-Boas. C’est un super coach, franchement. À l’entraînement, il n’y avait que du jeu. Dans le discours, comme Julien Stéphan, il était toujours dans le dialogue, quel que soit ton statut. Il te disait toujours les choses. Même s’il y avait des stars, il réussissait toujours à gérer son groupe. J’ai énormément apprécié son côté humain. ». Lucas Perrin – source : LFP (27/10/2022)

On a fait venir des gens de la DTN marocaine, française, on fait venir des hongrois, suisso-espagnols…

« Dans l’effectif, il n’y a plus ces joueurs de cœur, alors qu’on a formé des bons joueurs sur les dernières années : Laurent Abergel, Kamara, Lucas Perrin, Chabrolle. On a fait venir des gens de la DTN marocaine, française, on fait venir des hongrois, suisso-espagnols… C’est pas possible on a notre identité. […] A Marseille on ne sait pas jouer au football, on n’est pas bons. On n’est pas la ville de Zidane, on n’est pas la ville de Galtier, de Tigana de tout ces grands joueurs donc on fait appel à pas mal de personnes extérieures. Résultats des courses… » Jean Luc Cassini – Débat Foot Marseille – 06/10/22