Le classement de Champions League, les rumeurs mercato Carrascal et Mlacic… Les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 11 décembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille.

Le classement général complet après la 6e journée

L’Olympique de Marseille peut regarder vers l’avant. Après une 6e journée animée en Ligue des champions, le classement général place l’OM en position favorable pour décrocher une place en barrages. Une nouvelle qui tombe au meilleur moment pour un club qui retrouve de la constance en Europe.

L’OM assure l’essentiel : 16e et bien placé pour les barrages

Au soir de cette 6e journée, Marseille occupe la 16e place avec 9 points et un goal average positif (+3).

Dans la nouvelle C1, les règles sont simples :

Top 8 → directement en huitièmes

9e à 24e → barrages

25e à 36e → éliminés

Avec ses 9 points, l’OM distance plusieurs concurrents directs (Juventus, Galatasaray, Monaco, Leverkusen) et se retrouve solidement ancré dans la zone des qualifiés.

Une concurrence en difficulté : un boulevard pour Marseille ?

Derrière Marseille, plusieurs équipes décrochent : Benfica, Bilbao, Olympiakos, Francfort… Autant de clubs qui rendent le scénario encore plus favorable aux Phocéens.

Avec deux journées restantes, l’OM bénéficie :

✔ d’une avance comptable

✔ d’un goal average supérieur à la majorité de ses rivaux

✔ d’un calendrier encore jouable

Un simple point supplémentaire pourrait presque suffire à verrouiller le top 24.

1 à 20

Arsenal — 18 pts (+16) Bayern Munich — 15 pts (+11) PSG — 13 pts (+11) Manchester City — 13 pts (+6) Atalanta — 13 pts (+2) Inter Milan — 12 pts (+8) Real Madrid — 12 pts (+6) Atlético de Madrid — 12 pts (+3) Liverpool — 12 pts (+3) Borussia Dortmund — 11 pts (+6) Tottenham — 11 pts (+6) Newcastle — 10 pts (+7) Chelsea — 10 pts (+5) Sporting CP — 10 pts (+4) FC Barcelone — 10 pts (+3) OM — 9 pts (+3) Juventus — 9 pts (+2) Galatasaray — 9 pts (0) Monaco — 9 pts (-1) Bayer Leverkusen — 9 pts (-2)

21 à 36

PSV Eindhoven — 8 pts (+4) Qarabag — 7 pts (-3) Naples — 7 pts (-5) Copenhague — 7 pts (-6) Benfica — 6 pts (-2) Pafos — 6 pts (-5) Union Saint-Gilloise — 6 pts (-8) Athletic Bilbao — 5 pts (-5) Olympiacos — 5 pts (-7) Eintracht Francfort — 4 pts (-8) Club Bruges — 4 pts (-8) Bodø/Glimt — 3 pts (-4) Slavia Prague — 3 pts (-9) Ajax Amsterdam — 3 pts (-13) Villarreal — 1 pt (-9) Kairat Almaty — 1 pt (-11)

L’OM en route vers les barrages : il ne reste plus qu’à finir le travail

Avec 9 points, une bonne différence de buts et une dynamique solide, l’OM a toutes les raisons d’y croire.

Les Marseillais sont dans le bon wagon et maîtrisent leur destin : un petit effort encore, et la qualification deviendra une réalité.

Flamengo veut 20M€ pour Carrascal ?

L’Olympique de Marseille continue d’animer le mercato hivernal, et une confirmation majeure vient renforcer l’une des pistes les plus chaudes du moment. Le journaliste colombien Cesar Augusto Londoño a affirmé que l’OM souhaite réellement recruter Jorge Carrascal, le meneur de jeu de Flamengo, un profil particulièrement apprécié par Roberto De Zerbi.

Selon le journaliste, Marseille avance concrètement dans le dossier, confirmant une volonté de renforcer la créativité entre le milieu de terrain et l’attaque, un secteur identifié comme prioritaire par le staff.

Selon le journaliste, Marseille avance concrètement dans le dossier, confirmant une volonté de renforcer la créativité entre le milieu de terrain et l'attaque, un secteur identifié comme prioritaire par le staff.

L’OM a déjà discuté avec l’entourage du joueur

Cesar Augusto Londoño ne se contente pas d’évoquer un intérêt : il affirme que le club phocéen a entamé une démarche proactive. Sa déclaration est sans ambiguïté : « L’Olympique de Marseille souhaite recruter Jorge Carrascal à la demande de son entraîneur, Roberto De Zerbi. Des discussions directes ont déjà eu lieu. Flamengo, qui l’a acquis du Dynamo Moscou pour 12,5 millions €, le veut pour la Copa Libertadores et attendrait la fin de la Coupe du monde. Officieusement, le club olympien ne le laisserait pas partir pour moins de 20 millions €. »

Cette sortie médiatique confirme plusieurs éléments importants. D’abord, l’intérêt vient bien de De Zerbi lui-même, qui souhaite intégrer un joueur capable de dynamiser les transitions, d’apporter du contrôle entre les lignes et de renforcer la qualité technique de l’équipe. Ensuite, l’existence de discussions prouve que l’OM avance avec sérieux sur ce dossier.

Flamengo, de son côté, n’a aucune intention de brader son joueur. Recruté pour 12,5 millions d’euros, Carrascal s’est rapidement imposé dans le collectif brésilien. Le club souhaite le conserver au moins jusqu’à la Copa Libertadores, ce qui pourrait repousser une éventuelle négociation finale. De manière officieuse, le club ne s’ouvrirait qu’à une offre dépassant les 20 millions d’euros, un montant significatif mais cohérent pour un joueur créatif de 27 ans en pleine maturité.

Jeune talent observé par l’OM : qui est Branimir Mlacic ?

Alors que le mercato hivernal 2026 approche, l’actualité de l’Olympique de Marseille s’enrichit déjà de nouvelles rumeurs. D’après le média croate Slobodna Dalmacija, des émissaires de l’OM auraient assisté à la rencontre opposant le Dynamo Zagreb à l’Hajduk Split, afin d’observer le défenseur central croate Branimir Mlacic. Cette information relance le feuilleton des intérêts potentiels du club phocéen pour renforcer sa défense lors du prochain marché des transferts.

Branimir Mlacic est un défenseur central de 18 ans évoluant à Hajduk Split, club de première division croate. Formé au club depuis 2018, il s’est imposé dans l’effectif professionnel depuis le début de la saison 2025/26. Selon les données de la saison en cours, Mlacic a joué 13 matchs officiels toutes compétitions confondues, totalisant plus de 1 000 minutes de jeu sans inscrire de but mais avec une passe décisive à son actif.

Sur le plan européen, il a également disputé des rencontres en UEFA Conference League, où il affiche une moyenne de 68 minutes par match en trois apparitions.

Sous contrat avec Hajduk Split jusqu’en juin 2029, Mlacic possède une forte marge de progression et attire déjà l’attention des recruteurs européens.

Selon les mêmes sources croates, l'Inter Milan serait en avance dans ce dossier, avec des discussions autour d'une offre de 6 M€ pour s'attacher les services du jeune défenseur.

Inter Milan déjà en avance : un risque pour l’OM ?

Selon les mêmes sources croates, l’Inter Milan serait en avance dans ce dossier, avec des discussions autour d’une offre de 6 M€ pour s’attacher les services du jeune défenseur. Cela fait de Mlacic une cible de mercato internationale, avec potentiellement plusieurs clubs européens intéressés. Si un accord devait être trouvé entre Hajduk Split et l’Inter, l’OM pourrait se retrouver en retrait dans ce dossier.

L’Olympique de Marseille, actuellement engagé dans une lutte pour les premières places en Ligue 1, pourrait voir dans ce profil un investissement à long terme. Un défenseur central jeune et expérimenté dans un championnat compétitif comme la Croatie présente une option stratégique pour renforcer l’effectif sans dépenser des sommes exorbitantes. Medhi Benatia avait expliqué sur RMC : « Je veux renforcer tout ce qui concerne la formation et la post-formation. Pour moi, c’est une priorité. »

Si cette rumeur venait à se confirmer, elle illustrerait la stratégie du club phocéen de pister des talents à fort potentiel dès leurs premiers pas professionnels, une approche qui a déjà porté ses fruits par le passé avec d’autres joueurs. Dans tous les cas, l’intérêt pour Mlacic est une information à suivre de près dans les prochaines semaines avant l’ouverture du mercato hivernal.