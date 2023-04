Le coup de gueule de Payet, Longoria suit toujours Almada? Tudor prend la défense de Vitinha… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Le coup de gueule de Payet, Longoria suit toujours Almada? Tudor prend la défense de Vitinha…

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception du MHSC au Vélodrome. Igor Tudor trouve des excuses à la prestation médiocre de Vitinha.

L’OM n’a pris qu’un point du match face à Montpellier au Vélodrome ce vendredi. Igor Tudor a titularisé Sanchez derrière Vitinha. Cette association a été extrêmement réclamé par les supporters ainsi que les consultants dans les médias. Le coach croate a trouvé des excuses à la prestation plutôt décevante de l’attaquant portugais. En conférence de presse, il a expliqué qu’il n’a pas été assez servi en ballon alors que c’est ce que son profil réclame.

« Les retours de sélection, les voyages, c’était difficile. L’association Vitinha/Sanchez, on la reverra. Vitinha n’a pas été suffisamment servi, c’est un finisseur, il a besoin de munitions » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/03/23)

« Ce n’est pas un nouveau problème pour nous de ne pas gagner à domicile. On n’a pas été assez bons ce soir. C’était trop pour nous cette trêve internationale. Il y a des joueurs qui ont voyagé et qui ont joué beaucoup. Et c’est pour ces raisons que nous n’avons pas été bons ce soir. » Igor Tudor – Source : Prime Video (31/03/2023)

Les Marseillais n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à Montpellier ce vendredi soir. Dimitri Payet était en zone mixte et a tapé du poing sur la table contre la programmation de la rencontre.

Ce vendredi, les Marseillais n’ont pris qu’un point face à Montpellier sur le score de 1-1. Mattéo Guendouzi a transformé son penalty contre Lecomte après l’ouverture du score de Nordin. Dimitri Payet était en zone mixte après la rencontre et n’a pas caché son mécontentement suite à la programmation de ce match, un vendredi soir après la trêve.

« On s’était dit à la mi-temps qu’il nous manquait un peu de rythme et de jus. Sans trouver d’excuses, on n’a pas eu d’autre choix que de préparer ce match dans l’urgence, avec des joueurs arrivés avant-hier soir, certains ont joué d’autres non. Ce n’était pas la préparation optimale. Au delà de ça, on a manqué de rythme, de tout ce qui nous fait gagner habituellement. On a peu tenté, on a eu peu d’occasions. Je ne prends pas ça comme une excuse mais il faut le souligner » Dimitri Payet – Source : Zone mixte (31/03/23)

L’Olympique de Marseille a longtemps suivi Thiago Almada lorsqu’il évoluait à Velez. Maintenant qu’il fait le bonheur d’Atlanta en MLS, Pablo Longoria serait prêt à relancer le dossier !

Le nom de Thiago Almada revient dans les médias américains ! L’Olympique de Marseille ferait partie des clubs toujours intéressés par le profil du milieu offensif. L’Argentin évolue maintenant en MLS à Atlanta et brille dans le championnat nord américain.

D’après MLS Transfers, plusieurs clubs sont intéressés par la venue du numéro 10 dont l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Un club espagnol suivrait également sa situation mais son identité n’a pas encore fuité.

Source: Thiago Almada still has major interest from Nice and Marseille but an unknown club in Spain has inquired this week.

Qatari club had bid rejected over the winter but Almada’s camp expects multiple bids in summer. pic.twitter.com/gyPq7fE5HA

