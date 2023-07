Le coup de théâtre de Ndiaye à Sheffield, Lirola proche d’être transféré? Sanchez, retournement de situation? Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Le coup de théâtre de Ndiaye à Sheffield, Lirola proche d’être transféré? Sanchez, retournement de situation?

Mercato OM : Un point de chute pour Lirola ?

Prêté la saison dernière à Elche (12 appariations en championnat), Pol Lirola n’entre pas dans les plans de Marcelino et de l’Olympique de Marseille. Le latéral droit espagnol pourrait rebondir dans son pays d’origine.

Pol Lirola fait partie des nombreux membres du loft installé par l’Olympique de Marseille depuis la reprise de l’entraînement ! Javier Ribalta avait annoncé en conférence de presse que ces joueurs-là ne seraient pas conservés et qu’une solution devra être trouvée rapidement. Si Jordan Amavi semble en discussion avec un club de Ligue 1, Pol Lirola est aussi sur le point de trouver un point de chute !

Selon le média El Correo, Alaves s’intéresse à Pol Lirola. Le club basque, tout juste promu en Liga, envisagerait de recruter l’ancien joueur de la Fiorentina, encore sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026. La transaction pourrait s’effectuer dans le cadre d’un transfert sec. La valeur marchande du latéral de 25 ans est estimée à 2 millions d’euros selon le site Transfermarkt.

Est-ce que je regretterais son départ ? Absolument pas — Namek

Écarté du groupe depuis la reprise de la saison, Lirola vit probablement ses dernières heures sous la tunique olympienne après 73 rencontres disputées, dont 53 en Ligue 1. Recruté 13 millions d’euros à l’été 2021 après un prêt concluant où il avait convaincu à la fois André Villas-Boas et Jorge Sampaoli, l’espagnol n’a jamais su retrouver le niveau affiché lors de ses six premiers mois à l’OM.

La rappeuse marseillaise, Lansky Namek, supportrice de l’Olympique de Marseille, était l’invitée de l’apéro mercato de ce jeudi. Interrogée sur la question de l’avenir de Pol Lirola, sa réponse est formelle : « Est-ce que je regretterais son départ ? Absolument pas. On a déjà des joueurs qui sont plus motivés, qui sont là pour le foot. Pas pour les Aixoises et les boissons qui sont à côtés. Même en doublure, il serait inefficace. Il faut lui dire merci et ciao. Si on arrive à s’en séparer pour 6-8 millions, ce sera très bien.»

Mercato OM : L’incroyable coup de théâtre subi par Sheffield pour Ndiaye !

Alors que tout semblait parti pour qu’il reste à Sheffield, Iliman Ndiaye s’était prêté au jeu d’une vidéo pour officialiser sa prolongation… Il signe finalement à l’OM !

L’Olympique de Marseille va très prochainement officialiser l’arrivée d’Iliman Ndiaye ! Le club a bataillé pendant des semaines avant de trouver un accord avec Sheffield pour le laisser filer. L’international sénégalais avait cependant une autre idée en tête ces derniers jours !

Ndiaye a joué dans une vidéo où il recevait le numéro 10 !

En effet, comme l’explique le média The Star en Angleterre, Sheffield avait convaincu Ndiaye de signer une prolongation. Pire, lors du stage à Faro au Portugal, le club anglais avait démarré le tournage d’une vidéo pour annoncer la prolongation du Sénégalais.

Ndiaye avait lui-même joué dans cette vidéo où il recevait un maillot avec le symbolique numéro 10 alors qu’il porte le 29 depuis la saison 2021/2022. Malheureusement pour le club anglais et ses supporters, cette vidéo ne verra jamais le jour ! L’OM prépare actuellement la vidéo d’annonce du Sénégalais après que sa visite médicale soit terminée.

Iliman Ndiaye, un jeu plus basé sur l’esquive techniquement

Il y a quelques jours le journaliste d’Europe 1 et de RFI, Patrick Juillard nous a présenté le profil d’Iliman Ndiaye : « C’est un joueur atypique pour un international sénégalais. Il s’est révélé au grand public durant la CDM, puisqu’en l’absence de Sadio Mané, blessé, c’est un peu lui qui est devenu le meneur de jeu, le joueur capable de changer le rythme offensif de l’équipe, de faire des différences. Dans le genre « joueur de rupture » le Sénégal dispose évidemment de Sadio Mané et d’Ismaïla Sarr, eux ce sont des joueurs physiquement plus puissants » explique ainsi le spécialiste du football africain avant de poursuivre :

« Iliman Ndiaye est un joueur on va dire un peu plus fin, dont le jeu est plus basé sur l’esquive techniquement. Sur le Championship il a fait un « double-double » cette saison. Ce sont un peu des stats à la Ryad Mahrez à Leicester, même si c’est moins un ailier qui repique. Il peu aussi jouer derrière un attaquant, ça va bien avec un schéma que prévoit Marcelino, c’est-à-dire avec deux axiaux en attaque, lui ça serait plus un deuxième attaquant un peu plus déroché ou un meneur offensif, un trequartista comme disent les Italiens. On a tendance à penser quand on pense au Sénégal à des dribbleurs physiques, lui il a un profil plus fin. Il a plus d’influence dans sa manière de jouer. Il s’est imposé comme un joueur dominant du Championship, ses performances ne sont pas un feu de paille qui a duré trois mois et sur lequel on s’est emballés, c’est vraiment sur la durée. Il est intelligent dans le collectif, ile ne dribble pas pour la galerie, il sait faire des différences mais pour l’équipe. »

Mercato OM : Nouveau retournement de situation pour Sanchez ?

Alexis Sanchez reportera-t-il le maillot de l’Olympique de Marseille? L’attaquant marseillais se laisse désirer et ne manque pas de proposition. Un nouveau prétendant et non des moindres se serait positionné.

L’ Olympique de Marseille devrait officialiser l’arrivée de l’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye ce Lundi après sa visite médicale. Après les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Ismaïla Sarr le secteur offensif a particulièrement été renforcé.

Quid d’Alexis Sanchez ? Alors qu’un retour semblait proche ses derniers jours, l’international chilien se laisse toujours désirer. Ce dernier ne manque pas de sollicitation et la dernière en date pourrait bien le faire réfléchir.

En effet selon le média italien Corriere della Serra l’Inter serait intéressé par un retour de son ancien attaquant.

Le club lombard serait à la recherche d’un nouvel attaquant pour remplacer Romelu Lukaku, parti cet été et le profil d’Alexis Sanchez aurait été validé par l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi.

Mohamed Bouhafsi croît au retour de Sánchez

Il y a quelques jours, le journaliste Mohamed Bouhasi faisait le point sur le dossier Sanchez : « Alexis Sanchez avait des envies d’ailleurs. Je pense qu’il n’a pas trouvé d’accord avec des clubs en Arabie Saoudite etc. Je pense qu’Alexis Sanchez avait des exigences beaucoup trop haut placé pour l’Arabie Saoudite et là-bas, ils ne sont pas prêts à lui faire ces offres-là par rapport à son âge et ce qu’il représente, a expliqué le journaliste dans le Space de @IlanRbsnOM. Ces dernières heures, ce qui résonnait dans l’environnement de l’Olympique de Marseille, c’est de dire qu’on n’est pas prêt à tout financièrement et humainement pour lui. S’il veut rester, tant mieux, s’il veut partir tant pis. Et de dire, il y a plus de chance qu’il revienne nous voir plutôt qu’il parte. »