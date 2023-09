Le désaveu de Clauss, l’immense tristesse de Sarr et Djellit prévient Longoria d’un danger ! Les 3 infos OM de ce dimanche

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Le désaveu de Clauss, l’immense tristesse de Sarr et Djellit prévient Longoria d’un danger !

OM : « C’est terrible », le gros désaveu d’un Clauss abasourdi

Après la rencontre face au FC Nantes ce vendredi soir, Jonathan Clauss a semblé comme sonné par le résultat du match face aux Canaris. Pour le latéral droit, c’est un nul terrible.

L’OM n’a pris qu’un point de son déplacement à Nantes ce vendredi soir. Pour Jonathan Clauss, ce résultat de 1-1 n’est pas compréhensible. Pire, il cible les manquements de son équipe qui n’a pas su produire du jeu et prendre le dessus sur son adversaire.

« C’est inexplicable, répond d’abord Clauss, blasé au micro des journalistes en zone mixte. A chaud c’est dur parce qu’à 1-0, à 10, on a l’impression de maîtriser le match, de mettre de gros pressing en place et après on s’est arrêté de jouer. C’est terrible, je ne comprends pas comment on peut autant s’arrêter de jouer, peste le latéral droit français en zone mixte. Alors on voulait mettre notre jeu en place, un peu faire tourner etc mais à un moment donné il faut être beaucoup plus tranchant. Il nous a manqué ce côté créativité encore qui aurait pu nous permettre de mieux attaquer encore. A un moment donné ça devenait un peu trop stérile, on jouait sur un faux rythme comme ça. On s’est rendu compte à l’égalisation que l’on répète les mêmes choses et qu’à un moment donné il va falloir vite grandir, assimiler les choses et vite progresser. On a beaucoup de qualité mais il faut vite le mettre en place. Ce n’est pas une question d’inquiétude mais on veut progresser. Si on laisse semer le doute dans le collectif, c’est sûr que l’on n’avancera pas. Maintenant, on est frustrés. Il faut se vider la tête pour vite repartir au travail et enchaîner les matchs. »

Marcelino : « Je suis énervé ! »

Malgré l’ouverture du score en début de match d’Ismaïla Sarr (4e), les olympiens n’ont pas été capable d’inquiéter des Nantais valeureux. Marcelino s’est exprimé au micro de Prime Video après la contre-performance de son équipe.

🗣️ Marcelino : « Je suis énervé contre le résultat. » La réaction du coach de l’@OM_Officiel après le match nul à Nantes. #FCNOM pic.twitter.com/3qSzxUMOev — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 1, 2023

« On a pas fait ce que l’on devait faire. On avait bien commencé le match, on a eu des occasions pour marquer et l’adversaire est passé à 10, ils ont été meilleurs dans cette configuration. Je suis énervé contre le résultat. On avait des occasions et avec une équipe comme ça on voulait continuer à pousser et je pensais qu’on pouvait gagner comme ça. On a finalement pas réussi à le faire », a déclaré l’entraîneur olympien après la rencontre.

OM : L’immense tristesse et déception d’Ismaila Sarr

Après la rencontre jouée face au FC Nantes ce vendredi soir, Ismaila Sarr a semblé très peiné par le match nul concédé. L’international sénégalais a répété à plusieurs reprises qu’il fallait continuer à travailler.

En zone mixte après la rencontre face au FC Nantes ce vendredi soir, Ismaila Sarr a semblé très triste de ce match nul à saveur de défaite. La déception s’est lu sur le visage du Sénégalais qui avait pourtant marqué en tout début de rencontre et a provoqué le carton rouge nantais.

« A dire vrai, ce soir, je suis vraiment déçu et toute l’équipe l’est aussi. Parce que ça fait deux fois qu’on mène, l’autre équipe prend un rouge et on n’arrive pas à gagner. Ca fait mal mais on va continuer à travailler tout ça. Pourquoi on arrête de jouer? Je ne sais pas, on voulait jouer mais juste après on arrête de jouer, a expliqué le joueur en zone mixte. Ce n’est pas normal. On va continuer à travailler ça. On sait que ce n’est pas facile ce soir. Triste et énervé? Oui c’est normal, on doit gagner facilement et là on fait match nul. Tout le monde est déçu, moi je suis déçu. On doit continuer à travailler, faire plus d’effort sur 90 min et ne rien lâcher. J’espère qu’on va avancer. Mon but? On travaille ça à l’entraînement, devant le but. Je crois que ça a payé aujourd’hui. On va travailler en équipe pour gagner les matchs suivants. »

8 points après 4 journées, pour un début de saison avec un tout nouvel état d’esprit, c’est pas mal !

Jean Pierre Papin est resté positif au micro de Prime Video après la contre-performance de son équipe.

« C’est dur pour nous. On avait fait l’entame qu’il fallait. Il faut quand tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de Nantes qui n’a pas reculé et qui a continué de jouer haut avec ses armes. C’est sur qu’on a beaucoup porté le ballon sans frapper au but, ce que je regrette. On vient de changer énormément de joueurs, de coach et également d’organisation. Ce n’est pas simple à mettre en place, faut se réhabituer à autre chose. On est en progrès de matchs en matchs. On a bien commencé avec un très beau premier quart d’heure et on est retombé dans nos travers. On est repartit en deuxième mi-temps avec plus d’envie et de volonté. On va se satisfaire de ce point. 8 points après 4 journées, 2 victoires à la maison et 2 nuls à l’extérieur. Pour un début de saison avec un tout nouvel état d’esprit c’est pas mal« , a souligné Jean Pierre Papin après la rencontre.

Mercato OM : Djellit prévient Longoria de ce gros danger avec Ounahi !

Malgré un groupe extrêmement relevé en Europa League, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Stéphane Mbia voit grand pour les joueurs de Marcelino !

Ce vendredi 1er septembre a été marqué pour plusieurs sujets, notamment le tirage des équipes pour les phases de groupe d’Europa League ! Pour Stéphane Mbia, malgré la difficulté et l’adversité qu’il va y avoir avec les différentes équipes qui composent le groupe de l’OM, les joueurs de Marcelino se doivent de remporter la compétition !

« C’est un groupe costaud à mort ! Ça va être un truc de ouf ! Le Vélodrome sera plein, ça va permettre à l’OM de battre toutes ces équipes à domicile. D’après moi, Brighton est malgré tout affaibli par rapport à la saison dernière, alors que, sur le papier, l’Ajax et l’AEK sont quand même moins bons que l’OM… Franchement, Marseille peut gagner cette Europa League ! », a déclaré l’ancien joueur en marge du tirage à Monaco.

On va vivre de beaux matchs européens, un groupe très compétitif

Après le tirage, Pablo Longoria a été invité à réagir au micro de Canal +. Le président de l’Olympique de Marseille ne cache pas qu’il s’agit d’un groupe de la mort, « très compétitif », qui se jouera dans « des petits détails ».

🗣️ « Un groupe très compétitif. Ça va se jouer sur des petits détails » La réaction de Pablo Longoria, président de l’@OM_Officiel après le tirage 🔵⚪️ pic.twitter.com/4tNoTeqjex — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 1, 2023

« C’est un tirage très relevé pour l’OM. Un groupe très compétitif. Je crois que ça va être un groupe qui va se définir dans les petits détails, affirme le président de l’OM au micro de Canal +. Beaucoup de grands clubs européens avec un niveau spécialement compétitif dans lequel les petits détails seront très importants. C’est important de bien comprendre le groupe parce qu’on connaît la tradition du football qu’il y a à l’Ajax Amsterdam. Ils ont aussi cette tradition dans les compétitions européennes. Brighton qui est une révélation en Premier League et l’AEK Athènes qui est champion de Grèce, une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité. On va vivre de beaux matchs européens, un groupe très compétitif, on va chercher à passer ce groupe et chercher à passer, comme je le dis, dans les petits détails. C’est important d’être compétitif de match en match. Ce sera un groupe serré, toutes les équipes pourront prendre des points à tout le monde. C’est important de rester bien concentrer. »