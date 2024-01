Le gros casse-tête de Gennaro Gattuso. Ça se précise pour la 4e recrue ! Marcelino veut récupérer cette recrue estivale ? Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi: le gros casse-tête de Gennaro Gattuso. Ça se précise pour la 4e recrue ! Marcelino veut récupérer cette recrue estivale ?

OM: le gros casse-tête de Gennaro Gattuso

Ce samedi l’Olympique de Marseille reçoit l’AS Monaco. Pour cette rencontre, le coach italien devra faire sans deux joueurs en plus des nombreux absents de la CAN.

La CAN a privé l’Olympique de Marseille de nombreux de ses éléments mais cela ne s’arrête pas là. Le coach Gennaro Gattuso devra faire sans deux joueurs de son effectif pour la rencontre face à l’AS Monaco : Samuel Gigot, suspendu après avoir reçu un jaune évitable face à Strasbourg et Bilal Nadir, blessé grièvement au genou lors de la rencontre face à Rennes.

Pour l’entraîneur italien, le casse-tête va commencer. En défense centrale, il ne devrait pas avoir d’autres choix que de remettre en place un système à 4 avec l’absence de Gigot. Seuls Balerdi et Meïté sont formés à ce poste bien qu’Onana soit capable d’y jouer. Avec la récente blessure de Kondogbia, il est possible que le Camerounais doivent assurer au milieu avec Veretout.

C’est maintenant en attaque que le problème continue. Sans Bilal Nadir, Gattuso doit trouver une solution et n’en a pas beaucoup sur le banc. Vitinha et Aubameyang devraient être titulaires avec Luis Henrique et probablement Joaquin Correa qui n’a pas joué une seule minute depuis son retour dans le groupe après sa blessure.

Pau Lopez

Clauss Meïté Balerdi Murillo (ou Garcia)

Onana Veretout

Luis Henrique Correa

Aubameyang Vitinha

Le message de Bilal Nadir sur Instgram

« Je reviens vers vous afin de communiquer au sujet de ma blessure qui a eu lieu lors du match de coupe de France contre Rennes. Comme vous le savez, lors de la rencontre, c’est à contre cœur que j’ai dû céder ma place pour cause de blessure. Après examens, les images ont révélé une rupture du ligament croisé, et c’est avec une grande tristesse que je vous annonce que la saison est terminée pour moi . La route va être longue, mais c’est dans les moments les plus durs de la vie qu’il faut savoir relativiser. Avec l’aide de Dieu, je ferais tout pour revenir rapidement sur les terrains et exercer ma profession et le sport que j’aime. Je souhaite une très bonne fin de saison à mes coéquipiers et une fin de saison pleine de réussite pour le club. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu jusqu’à présent et qui continueront de le faire tout au long de ma carrière. AL HAMDOULLILLAH. »

Mercato OM: ça se précise pour la 4e recrue !

L’OM cherche toujours son latéral gauche dans l’optique de remplacer Renan Lodi parti en Arabie Saoudite. Plusieurs pistes sont étudiées mais cela devrait être finalement Quentin Merlin à condition que Nantes valide au préalable l’arrivée d’Haidara en provenance de Lens.

Selon FootMercato, « Le chassé croisé de l’hiver est enclenché. Dénouement proche pour les dossiers Merlin à l’ OM et Haidara à Nantes ! Il ne manque plus que les OK de Nantes et de Lens (et c’est le plus important. Sans ça, pas de deal). » Un jeu de chaises musicales qui pourrait finalement bien arranger l’OM. Si ce deal capote, c’est Nuno Tavares qui pourrait revenir à Marseille.

Merlin, il ne manque plus que la validation de Lens et Nantes !

🚨 Le chassé croisé de l’hiver est enclenché

Dénouement proche pour les dossiers Merlin à l’ OM et Haidara à Nantes ! Il ne manque plus que les OK de Nantes et de Lens (et c’est le plus important. Sans ça, pas de deal). @Santi_J_FM https://t.co/kCgWx2wIlw — Sébastien Denis (@sebnonda) January 25, 2024

L’OM s’active sur plusieurs dossiers, celui menant à Truffert est compromis, l’option Bradley Locko a été explorée avant d’opter pour Quentin Merlin. Ces dossiers sont gérés par Banatia et Tessier, l’Equipe explique que Pablo Longoria aimerait lui faire revenir Nuno Tavares, prêté par Arsenal à Nottingham Forrest. Le quotidien sportif précise que « qu’à certains agents, Longoria glisse : « Je n’ai plus la main, c’est Tessier le décideur final ! » Il y a du vrai (il aimerait que le DG lui succède), et du faux (il est encore le patron). Le jeu de pistes continue, et une source olympienne nous confiait mercredi soir : « Entre Merlin et Tavares, c’est du 50-50 ! ». Suspense !

Longoria fait savoir qu’il n’a plus la main !

La une du journal L’Équipe du jeudi 25 janvier Lire l’édition > https://t.co/tdPOOR7G5t pic.twitter.com/MagJK5PLpG — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 25, 2024

Voici un extrait de notre dernière émission, Débat Foot Marseille, avec notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité Cyril Chabanier, président de la CFTC. On revient sur les rumeurs de départ de Pablo Longoria avec les précisions de Benjamin Courmes !

Avec le départ de Pedro Iriondo, on parle de plus en plus de celui de Pablo Longoria ! Le président de l’Olympique de Marseille semble s’affaiblir en interne avec de nombreuses départs de personnes qui l’entouraient. Pour notre journaliste Benjamin Courmes, cela pourrait aller plus vite que prévu !

« Des rumeurs circulent effectivement sur son avenir. Bon, nous ce qu’on sait, c’est effectivement la tendance à un départ de Longoria même peut être d’ici la fin du du mercato. Ce qui serait étonnant. », explique le journaliste dans notre émission Débat Foot Marseille.

« On ne sait pas mais c’est une tendance forte, répond Cyril Chabanier. C’est clair que c’est une tendance forte à son départ et tout ton entourage qui part au bout d’un moment, tu peux pas rester. Après, je suis pas certain qu’il faille qu’il parte avant la fin du mercato ou en cours de saison. Je ne pense pas qu’on soit maintenant à quatre mois près et ce n’est pas le travail du président qui va se faire en février, mars, avril qui va être important. Après, il ne faudrait pas non plus qu’il parte en juin juillet, Un président, Ça participe au recrutement. Il faut préparer la saison suivante. Mais en tout cas, il n’y a pas. Il n’y a pas d’urgence. »

Mercato OM: Marcelino veut récupérer cette recrue estivale ?

D’après les informations des médias espagnols, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelino, désormais en poste à Villarreal, serait prêt à récupérer une recrue estivale olympienne.

Arrivé à Villarreal en novembre après son départ de l‘OM, à la suite de la réunion houleuse entre les supporters et les dirigeants phocéens, Marcelino n’a pour l’heure pas réussi à redresser la barre avec une quatorzième place en Liga, la même position qu’à son retour en Espagne, après avoir entraîné le Sous-Marin jaune de 2013 à 2016. Le technicien de 58 ans pourrait jouer un mauvais coup au club olympien en enrôlant une recrue estivale marseillaise.

Marcelino pourrait recruter Sarr à Villarreal

🚨 Villarreal souhaite avoir Ismaïla Sarr 🇸🇳 en prêt ! Pablo Longoria a donné son feu vert pour sa sortie, mais que sous la forme d’un transfert. Les discussions se poursuivent. (@relevo) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/n37eAuCyTD — Infos OM (@InfosOM_) January 25, 2024

Comme l’indique le media espagnol Relevo, Marcelino souhaiterait attirer Ismaïla Sarr. L’Espagnol apprécierait beaucoup le profil du joueur. C’est lui même qui avait déjà insisté l’été dernier pour que le board olympien recrute l’international sénégalais. Pablo Longoria songerait à laisser filer l’ailier de 25 ans, à condition de récupérer les 13 millions d’euros déboursés sur lui lors du mercato estival.

« Il n’y a pour l’heure aucune offre officielle pour Sarr, mais les discussions sont ouvertes »

#Longoria sur un potentiel départ d’Ismaïla Sarr: « Il n’y a pour l’heure aucune offre officielle. Il y a beaucoup de rumeurs, des discussions informelles sans rien de concret pour le moment. Sarr est pénalisé par le passage en 3-5-2 car c’est un ailier. Les discussions sont… pic.twitter.com/0godNSBPvr — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 25, 2024

Interrogé en conférence de presse ce jeudi sur un potentiel départ d’Ismaïla Sarr à Villarreal, le président de l’OM a confirmé que les discussions étaient ouvertes: « Il n’y a pour l’heure aucune offre officielle. Il y a beaucoup de rumeurs, des discussions informelles sans rien de concret pour le moment. Sarr est pénalisé par le passage en 3-5-2 car c’est un ailier. Les discussions sont ouvertes, mais nous sommes très satisfaits de ses performances.»

