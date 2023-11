Le Napoli fonce sur un Marseillais, Benatia à la Commanderie et les Olympiens cancres de Ligue 1… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Le Napoli fonce sur un Marseillais, Benatia à la Commanderie et les Olympiens cancres de Ligue 1…

Mercato : Le Napoli fonce sur un attaquant de l’OM !

Performant puis transparent, Amine Harit réalise un début de saison à l’image de l’Olympique de Marseille : inconstant. Cela n’a pas empêché le Napoli de s’intéresser à lui pour le mercato d’hiver !

De retour d’une grave blessure, Amine Harit a surpris par son niveau en début de saison. Face au Havre notamment ou quelques entrées avec des actions bien senties, l’international marocain a marqué les esprits. Cependant, quand il a fallu hausser le niveau de jeu et prendre ses responsabilités offensivement, il a disparu ces dernières semaines.

Malgré ces récentes performances en baisse, cela n’a pas empêché le milieu offensif d’être sous le regard d’autres clubs. En Italie, le média Il Mattino annonce qu’il fait partie des pistes du Napoli pour le mercato d’hiver. Pablo Longoria ne devrait pas se laisser faire puisque les Marseillais ont besoin d’Harit offensivement pour le reste de la saison. A voir combien les Napolitains sont prêts à mettre sur la table.

Il y a peut-être à revoir la composition d’équipe

Dans l’émission Débat Foot Marseille, le journaliste Nordine Ali Said évoque notamment le niveau de l’attaquant de l’OM, Amine Harit qui est passé une nouvelle fois à côté de son match contre Lens dimanche soir. « Harit, le problème, c’est qu’il revient d’une grosse blessure au genou et que peut être il est sur-responsabilisé. Dans une équipe normale quand tu reviens d’une blessure des ligaments croisés, tu es peut être moins utilisé que les autres dans une rotation, or à l’OM tu n’as pas le choix c’est le seul joueur dans la création qui peut te faire une différence. Et du coup, il y a peut-être à revoir la composition d’équipe au niveau du schéma de jeu. L’année dernière l’entraîneur a peut être vu qu’il n’avait pas suffisamment de joueurs capables de faire des différences offensivement et du coup il a composé différemment avec deux pistons apportent de la folie offensivement dans un 3-4-3 » a ainsi expliqué le journaliste de LCI sur notre plateau.

Mercato OM : Arrivée imminente de Benatia à la Commanderie

Annoncé depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Mehdi Benatia serait imminente d’après les informations de Foot Mercato ! Le média spécialisé affirme qu’il sera à la Commanderie ce mercredi.

Javier Ribalta et David Friio ont quitté l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Pablo Longoria est dorénavant seul avec Stéphane Tessier à diriger l’OM et son aspect sportif. Depuis plusieurs semaines, le nom de Mehdi Benatia est cité comme une piste prioritaire. D’abord évoqué par La Provence, c’est Football Club de Marseille qui annonçait que le deal était proche d’être bouclé.

Foot Mercato nous informe ce mercredi que son arrivée est imminente. Il devrait être présent à la Commanderie ce mercredi après-midi afin de rencontrer la direction du club mais toujours pas d’officialisation. La Provence nous informait en ce début de semaine que son arrivée ne serait pas dans le cadre d’un contrat salarié mais plutôt un consultant externe, à l’instar d’un Luis Campos au PSG.

Le rôle du directeur sportif n’est pas uniquement de recruter. C’est de mettre en place une politique sportive

« Qui a fait le recrutement cette saison ? Longoria, Ribalta, Friio ? Et que va-ton demander à Benatia ? Un vrai rôle de directeur sportif, s’est-il interrogé. Le directeur sportif n’est pas uniquement là pour recruter des joueurs. Il doit également mettre en place une politique sportive. Pour moi, c’est dire l’équipe va jouer de cette façon. On a un tel effectif auquel l’entraîneur doit s’adapter. C’est comme ça dans tous les autres clubs. Par exemple, Barcelone a une identité forte. L’Ajax Amsterdam de même. À la limite, on se fou presque du nom de l’entraîneur. Xavi est quelqu’un de connu mais à l’Ajax ce sont souvent des inconnus qui viennent, mais il y a une telle identité dans le club sur laquelle ils s’adaptent. C’est au directeur sportif de la mettre en place », a affirmé Gilles Castagno.

Formation : L’OM, le cancre de la Ligue 1

L’Olympique de Marseille n’excelle pas dans la sortie de jeunes talents de son centre de formation… Et les chiffres ne trompent pas !

Ce mercredi, le journal L’Equipe a présenté le classement du CIES des équipes faisant jouer les joueurs issus de leur centre de formation. Sans surprise, l’Olympique de Marseille est bon dernier du championnat de Ligue 1 avec 0 joueurs alignés ou entrés en jeu qui vient du centre de formation… C’est Lyon qui est premier du classement avec neuf joueurs représentants 45% du temps de jeu de l’effectif total.

La formation ? Il y a eu des erreurs de discipline

#Longoria : « Le centre de formation est important pour les clubs. C’est un pilier d’indentification. Sans ça, il y a moyen de sens pour les supporters et je n’aime pas ça » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

#Longoria : « On doit toujours compléter nos effectifs avec le centre de formation. Il faut changer le centre de formation, je suis content du travail qui a été fait. On a pris des décisions fortes et on va continuer dans l’avenir » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

Il y a quelques mois maintenant, Pablo Longoria avait clairement pointé du doigts les problèmes au centre de formation, il parle notamment de discipline. « La formation est quelque chose de très important. C’est un pilier d’identification du club. C’est un pilier au niveau économique et sportif. Ici à l’OM, c’est un problème, il faut l’analyser. Oui, il faut changer, on a pris des décisions fortes et on va continuer car je crois que c’est nécessaire. Il y a eu des erreurs de discipline, c’était inacceptable et même honteux. Dans la vie, sans discipline, c’est impossible de faire des choses. Puis il y a les infrastructures. On a un projet pour changer les choses. On doit renforcer les valeurs, le niveau. L’exigence sera plus grande. »