Le plan B si Weah ne vient pas, une porte de sortie pour Cornélius et Paixao c’est terminé ? Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce mercredi 23 juillet 2025.

Alors que le mercato bat son plein, l’Olympique de Marseille continue de s’activer pour renforcer son couloir droit. Le club phocéen poursuit les discussions avec la Juventus en vue d’un transfert de Timothy Weah, tandis qu’une solution de repli existe en la personne de Sacha Boey, actuellement au Bayern Munich.

Selon RMC, les négociations avec la Vieille Dame se poursuivent autour du profil de Timothy Weah (25 ans), capable d’évoluer à la fois au poste d’ailier et de piston droit. L’international américain a donné son accord au club provençal pour un contrat de cinq saisons. Reste désormais à s’entendre avec le club italien, qui n’a pas encore validé l’opération. L’OM espère aboutir rapidement dans ce dossier prioritaire pour Roberto De Zerbi, désireux de renforcer l’intensité athlétique et la polyvalence de son flanc droit. Sky Sport Italia affirme que l’OM n’a pas fait encore d’offre et que la Juve veut plus 20 à 22M€ que les 15M€ évoqués…

Dans le même temps, selon RMC les dirigeants marseillais gardent le contact avec Sacha Boey (24 ans), en manque de temps de jeu au Bayern Munich. L’ancien latéral du Stade Rennais représente une alternative crédible si les négociations avec la Juventus venaient à échouer. Un dossier jugé également complexe sur le plan financier, mais dont les lignes pourraient bouger dans les prochaines semaines.

La direction marseillaise multiplie ainsi les pistes, consciente des exigences de son nouvel entraîneur et de la nécessité d’étoffer l’effectif à l’approche des premiers matchs officiels.

Recruté pour 4 millions d’euros à l’été 2024 en provenance du Malmö FF, Derek Cornelius pourrait déjà faire ses valises. Le défenseur central canadien de l’Olympique de Marseille, âgé de 26 ans, est dans le viseur de plusieurs clubs, dont Bologne, selon les informations révélées par la journaliste Éléonore Trotta sur Calciomercato.it.

Arrivé avec l’étiquette de pari à potentiel, le gaucher n’a pas réussi à s’imposer sur la Canebière. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, il n’a été titularisé qu’à 17 reprises en Ligue 1 la saison dernière, pour un total de 1522 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Utilisé essentiellement comme remplaçant ou en dépannage, Cornelius n’a jamais réellement convaincu dans la rotation défensive, barré par Kondogbia reconverti à ce poste.

Sa situation contractuelle – sous contrat jusqu’en 2027 – n’empêche pas l’OM de réfléchir à une cession. Selon les mêmes sources, la direction marseillaise est disposée à écouter des offres jugées intéressantes. Bologne, qui cherche à renforcer sa défense après sa 9e place en Serie la saison dernière, suit son profil de près, tout comme plusieurs formations européennes.

Un départ de Cornelius permettrait à l’OM de réinvestir dans un profil plus adapté au système de De Zerbi. Le technicien italien ne devrait pas s’opposer à son départ.

Derek Cornelius, qui compte 35 sélections avec le Canada, pourrait donc ne rester qu’un an dans la cité phocéenne. Une parenthèse marseillaise discrète, mais qui pourrait rebondir ailleurs en Europe.

Le dossier Igor Paixão semble être refermé pour l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste James Marshment pour Team Talk, le Feyenoord Rotterdam a rejeté la dernière offre marseillaise, mettant un coup d’arrêt au feuilleton. Le club néerlandais reste ferme sur ses exigences financières et ne souhaite pas brader son attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2027.

L’OM, en quête d’un ailier offensif pour compléter son secteur offensif cet été, avait fait de Paixão une priorité. Le joueur de 25 ans, auteur d’une saison solide en Eredivisie, intéressait également Leeds United, qui reste à l’affût. Mais selon Marshment, le club anglais privilégierait désormais une autre piste : Manor Solomon, international israélien passé par Fulham et prêté par Tottenham la saison dernière.

