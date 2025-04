Le point sur le groupe avant Monaco, quel montant pour Henrique ? Et la mise au point de Bennacer… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Gouiri et Hojbjerg ne pourront pas jouer le match en entier

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco pour la 29e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a évoqué ce vendredi en conférence de presse l’état de son groupe. Plusieurs incertitudes pèsent sur l’effectif marseillais, entre retours précipités et blessures persistantes.

Parmi les éléments offensifs, Amine Gouiri est de retour et pourra participer à la rencontre. L’attaquant, blessé récemment, a repris l’entraînement mais sa capacité à tenir toute la rencontre reste en question. « Gouiri peut jouer dès le début du match ou une partie, il faudra décider. On l’a récupéré hier, il ne devait même pas être présent. L’équipe médicale a réussi à me le rendre mais ça sera difficile qu’il fasse tout le match », a indiqué De Zerbi.

Même situation pour Pierre-Emile Højbjerg, également de retour mais pas encore à 100 %. « C’est la même chose pour Hojbjerg », a précisé l’entraîneur italien, sans donner davantage de détails sur l’état de forme du milieu de terrain danois.

Autre incertitude : Ismaël Bennacer. Le milieu algérien est actuellement malade. « Bennacer a des problèmes d’estomac. Il se repose à la maison et ce soir, il viendra à l’hôtel », a expliqué De Zerbi, qui décidera vraisemblablement au dernier moment de son intégration dans le groupe.

En défense, Luiz Felipe reste à l’infirmerie. Arrivé en janvier, le défenseur central brésilien peine à retrouver le rythme après une longue période d’inactivité. « Luis Felipe est à l’infirmerie. On savait qu’il n’avait pas joué depuis un an et demi avant de nous rejoindre. Cette série de blessures le pénalise. J’espère vraiment qu’il va réussir à réagir, il pourrait être important pour notre équipe », a-t-il conclu.

Pas de Luiz Felipe disponible, encore une défense bricolée

Ce match face à Monaco, concurrent direct pour l’Europe, s’annonce donc délicat pour un OM diminué physiquement. Le choix des titulaires sera déterminant pour espérer ramener un résultat de la Principauté.

Une première offre à venir pour Henrique ?

Le transfert de Luis Henrique anime les coulisses du football européen. Alors que l’Olympique de Marseille a fixé un prix de 30 à 35 millions d’euros pour son ailier brésilien, l’Inter Milan semble désormais avoir un avantage décisif dans ce dossier. Selon La Gazzetta dello Sport, le Bayern Munich aurait pris du recul, laissant le champ libre au club italien.

Toujours selon le quotidien transalpin, les dirigeants de l’Inter souhaiteraient faire baisser l’indemnité de transfert à 25 millions d’euros. Le duo Ausilio-Baccin, en charge du mercato interiste, voit en Luis Henrique une option crédible pour renforcer le couloir droit et potentiellement remplacer Denzel Dumfries.

L’Inter grand favori dans le dossier Henrique !

Tuttosport indique de son côté que le joueur aurait déjà donné son accord à l’Inter. « Le Brésilien a déjà donné son feu vert aux dirigeants de l’Inter Milan », rapporte le média italien. Cet accord personnel représente un tournant favorable pour les Nerazzurri, même si le Bayern Munich maintient un intérêt. Le club allemand envisagerait son recrutement dans la perspective de la Coupe du monde des clubs, un objectif stratégique pour les prochaines saisons. Selon FootMercato, “la perspective de faire une offre à hauteur de 24 M€ + 4 M€ de bonus fait son chemin du côté de l’Inter Milan.”

L’inter veut faire baisser le montant du transfert à 24M€ + bonus ?

Sur le terrain, les deux formations se sont affrontées récemment en quart de finale de Ligue des champions. L’Inter Milan s’est imposé 2-1 à l’Allianz Arena, confirmant sa dynamique positive. Ce succès européen pourrait renforcer l’attractivité du club italien auprès de joueurs comme Luis Henrique.

À Marseille, cette agitation pourrait poser question à six journées de la fin du championnat. Le Brésilien, moins en vue ces dernières semaines avec une seule passe décisive en huit matchs, reste sous contrat avec l’OM. À ce stade, l’issue du dossier dépendra sans doute de la capacité de l’Inter à convaincre les dirigeants marseillais de revoir leurs exigences à la baisse.

Dans l’immédiat, l’OM compte sur son effectif pour sécuriser ses objectifs de fin de saison, alors que le joueur est encore censé rester concentré sur le terrain.

La mise au point de Bennacer

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Après la défaite contre Reims (3-1), une vive discussion a eu lieu dans le vestiaire de l’OM. Selon Ismaël Bennacer, ces échanges pourraient renforcer le groupe dans la course à la Ligue des champions.

Une séquence tendue après Reims – OM

La victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse (3-2) le week-end dernier a offert un bol d’air au club phocéen. Mais l’ambiance reste marquée par les remous internes qui ont suivi la lourde défaite face à Reims lors de la 29e journée de Ligue 1.

Selon plusieurs sources relayées par la presse, l’après-match aurait été tendu. L’entraîneur Roberto De Zerbi aurait exprimé son mécontentement de manière très directe à certains joueurs et aurait même refusé de diriger une séance d’entraînement dans les jours suivants.

Un contexte délicat pour l’OM, battu à quatre reprises sur ses cinq derniers matchs de championnat. Malgré cela, l’équipe reste en course pour une qualification en Ligue des champions.

Bennacer évoque une discussion « nécessaire » avec le coach

Arrivé récemment à l’OM, Ismaël Bennacer a commenté cette séquence dans une interview accordée à La Provence. Pour lui, la discussion avec De Zerbi n’avait rien d’inhabituel et pourrait même s’avérer bénéfique pour le groupe.

« Comment j’ai vécu les 48 heures après le match contre Reims ? Ça ne fait pas très longtemps que je suis arrivé au club, mais ça m’a permis de créer encore plus de liens avec les autres joueurs. On est resté ensemble au centre d’entraînement. Le coach nous demande une seule chose : de tout arracher sur le terrain et de porter haut et fier ce logo, ce club, cette ville. Il ne demande rien d’autre. Quand on n’a pas assez envie sur certains matches, c’est le premier touché », assure l’Algérien. « Il rigole souvent avec nous, mais il sait aussi s’énerver. Il a eu raison de le faire car le fait d’être ensemble, de se parler entre nous, de refaire le match, de se dire des choses qu’on n’ose pas habituellement, ça crée quelque chose en plus. On a essayé de crever l’abcès s’il y en avait un à crever. On est tous sur le même bateau et on va dans la même direction. Tout était clair, mais c’est bien de se dire les choses. »

L’Aïd passé au club ne pose pas problème pour Bennacer

Le milieu de terrain a également tenu à clarifier une autre rumeur : celle d’un possible mal-être lié au fait d’avoir passé l’Aïd avec le groupe et non en famille.

« Non, pas du tout. Aucun joueur n’a été contrarié. J’ai passé l’Aïd avec l’équipe, c’était bien aussi, mais on était tous dégoûtés par la défaite. C’est comme ça, ça fait partie du travail. Si je ne suis pas disponible pour mon métier… Le travail, c’est l’une des choses les plus importantes de ma vie, c’est mon gagne-pain, je ne peux rien dire. »

« Cette exigence, je l’ai connue à Milan »

Pour Bennacer, l’exigence de Roberto De Zerbi n’a rien d’exceptionnel dans le monde du haut niveau. Le joueur formé à Arsenal retrouve une dynamique qu’il connaît bien, notamment sous les ordres de Stefano Pioli à l’AC Milan.

« Ce type de management, je l’ai déjà connu avec Stefano Pioli à l’AC Milan. Et c’est justement cette exigence-là qui fait la force des grands clubs. »

L’OM aura besoin de cette exigence collective pour espérer valider un billet européen en fin de saison. En Ligue 1, la lutte reste intense pour accrocher le podium et retrouver la Ligue des champions.

