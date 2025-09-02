Le recrutement express de Pavard, le récap’ de tous les transferts et ces indésirables qui sont restés… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mardi 02 septembre 2025 dans l’actualité de l’OM.

Les coulisses du recrutement de Pavard

Qui aurait imaginé voir Benjamin Pavard signer à l’OM en seulement douze heures ? Le champion du monde 2018, qui évoluait à l’Inter Milan, a rejoint Olivier Giroud, Paul Pogba et Florian Thauvin dans une Ligue 1 marquée par le retour des Bleus sacrés en Russie. L’information, révélée par L’Équipe, retrace les dessous d’un transfert express, finalisé lundi soir à Clairefontaine.

Depuis début juillet, l’Inter Milan avait ouvert la porte à un départ de son défenseur. L’Olympique de Marseille surveillait la situation, mais sans passer à l’action. Tout s’est accéléré lundi, après l’échec des pistes menant à Joel Ordónez (Club Bruges) et Lutsharel Geertruida (Leipzig). Dans la matinée, Medhi Benatia a pris son téléphone pour convaincre Pavard. Selon L’Équipe, il lui a présenté le projet marseillais et le système hybride de Roberto De Zerbi, parfaitement adapté à sa polyvalence. Avant de conclure avec cette question directe : « Es-tu prêt à nous rejoindre ? »

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Matt O’Riley ? L’avis d’un spécialiste de Brighton !

Une offensive décisive de l’OM

La réponse du défenseur a été rapide. Pavard a rappelé que l’OM était un « club prestigieux » et que la ferveur du Vélodrome représentait un atout. Quelques heures plus tôt, marqué par son absence de la feuille de match lors de la défaite de l’Inter contre l’Udinese (1-2), il avait appris sa convocation en équipe de France pour remplacer William Saliba, blessé.

Accord en fin de journée et enjeux sportifs

🔵⚪️ Le message de Benjamin Pavard aux supporters de l’OM !#OM #MercatOM

pic.twitter.com/LMmclHDC64 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2025

Dès 17 heures, un accord a été trouvé entre les deux clubs : prêt payant avec option d’achat fixée à 15 M€. Les Marseillais ont consenti un effort financier important, tandis que l’Inter a accepté de prendre en charge une partie du salaire. Pavard, installé à Clairefontaine, a attendu les derniers documents pour signer numériquement son contrat.

Ce choix est aussi dicté par la perspective de la Coupe du monde 2026. À 29 ans, Pavard veut retrouver de la visibilité en Ligue 1 et se relancer dans un environnement compétitif, avec la Ligue des champions à la clé. Après neuf années passées à l’étranger (Stuttgart, Bayern Munich, Inter Milan), le Nordiste revient en France avec une ambition claire : s’imposer à Marseille et prouver qu’il reste une valeur sûre du football français.

Les tableaux mercato OM définitifs

C’est terminé, le mercato estival 2025 est fermé en France ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des transferts officiels de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival 2025.

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Matt O’Riley ? L’avis d’un spécialiste de Brighton !

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Angel Gomes LOSC Libre CJ Egan-Riley Burnley Libre Facundo Medina Lens Prêt (2M€) + OAO 18M€ + 2M€ de bonus Igor Paixão Feyenoord 30 + 5M€ PE Aubameyang AS Libre Tim Weah Juventus Prêt 1M€ + OA 14M€ Hamed Traoré Bournemouth Prêt avec OA de 7.5M€ + 50% Arthur Vermeeren RB Leipzig Prêt avec OA 20M€ Emerson Palmieri West Ham 1M€ Nayef Aguerd West Ham 21M€ Matt O’Riley Brighton Prêt payant sans OA Benjamin Pavard Inter Milan Prêt payant avec OA (non obligatoire) de 15M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Luis Henrique Inter 25M€ Chancel Mbemba LOSC Libre Samuel Gigot Lazio 3.6M€ Amar Dedic Salsbourg (puis Benfica) Fin de prêt Luiz Felipe Ramos Rayo Libre Alexis Koum Valenciennes Prêt Amar Dedic Benfica Fin de prêt Salzbourg Pau Lopez Betis 4.5M€ OA Toluca Quentin Merlin Rennes 13M€ + 2 Valentin Rongier Rennes 5.5M€ + 2 Ismaël Koné Sassuolo Prêt 2.5M€ + 10M€ OA Jonathan Rowe Bologne 17M€ Gael Lafont Genoa % à la revente Faris Moumbagna Cremonese Prêt / 7M€ Ismaël Bennacer Milan Fin de prêt Azzedine Ounahi Girona 6M€ Bamo Meité Lorient Prêt Adrien Rabiot AC Milan 10M€ Derek Cornelius Rangers Prêt avec OA

Des joueurs poussés vers la sortie mais toujours présents

Le mercato de l’OM a été particulièrement agité avec pas moins de 12 arrivées et 19 départs. Pourtant, malgré ce grand ménage, certains dossiers n’ont pas été totalement réglés et laissent planer quelques incertitudes au sein de l’effectif.

Trois joueurs étaient annoncés en instance de départ, mais aucun n’a trouvé de porte de sortie malgré plusieurs touches. Pol Lirola, prêté à plusieurs reprises ces dernières saisons, reste à Marseille alors qu’il ne figure pas dans les plans du coach italien. Même constat pour le gardien Ruben Blanco, ancienne doublure de Pau Lopez, devenu le 4e gardien dans la hiérarchie. Enfin, l’attaquant Neal Maupay, prêté la saison passée et moyennement convaincant, n’a pas quitté le club malgré un intérêt de quelques équipes italiennes et anglaises.

Ces situations interrogent car elles mobilisent des places dans l’effectif et pourraient compliquer la gestion du vestiaire sur la durée.

Garcia, Harit : des statuts à clarifier

Parmi les joueurs restés, certains pourraient voir leur rôle évoluer en fonction des choix tactiques. Ulisses Garcia risque d’entrer en concurrence avec Medina et Emerson Palmieri pour une place dans le couloir gauche. La hiérarchie n’est pas encore clairement établie et dépendra du système que privilégiera De Zerbi.

Mercato OM : Les dessous du recrutement express de Benjamin Pavard ! – https://t.co/9obyejimj0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2025

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Matt O’Riley ? L’avis d’un spécialiste de Brighton !

Autre interrogation : Amine Harit. Le Marocain, apprécié pour sa créativité, pourrait se retrouver en duel direct avec Matt O’Riley, recrue tardive du milieu de terrain. Le technicien italien devra donc trancher entre l’expérience du premier et le profil plus complet du second.

Avec un effectif élargi et compétitif, l’Olympique de Marseille dispose désormais de nombreuses options. Mais la saison confirmera si la gestion des « indésirables » et la répartition des rôles n’entraveront pas la dynamique créée par ce mercato XXL.