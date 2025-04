L’Equipe confirme pour Henrique, c’est non pour l’Arabie Saoudite et 3 clubs de PL pour Murillo… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, voici les 3 infos ! L’Equipe confirme pour Henrique, c’est non pour l’Arabie Saoudite et 3 clubs de PL pour Murillo…

L’Olympique de Marseille peut souffler un peu sur le dossier Mason Greenwood. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, mais aussi dans celui de formations de Saudi Pro League, l’attaquant anglais de 23 ans aurait fermé la porte à un départ vers l’Arabie saoudite.

Selon les informations de TBR Football, Greenwood n’a « aucun intérêt » envers la Saudi Pro League pour cet été. Malgré un intérêt croissant venu du Golfe, l’attaquant marseillais privilégierait un projet sportif plus compétitif. Passé par une année blanche après une affaire extra-sportive qui avait mis sa carrière entre parenthèses, l’ancien joueur de Manchester United ne souhaite pas évoluer dans un championnat qui, bien que riche et médiatisé, reste perçu comme de seconde zone sportivement.

Understand Mason Greenwood has no interest in a move to the Saudi Pro League at this point in his career.

The Marseille forward has interest from Spain and Italy and could move this summer after a brilliant maiden campaign in the South of France.https://t.co/ILevLPbBIq

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) April 21, 2025