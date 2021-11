Les explications de l’arbitre, Aulas vs Riolo et les premières décisions de la LFP pour OL – OM… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Les explications de l’arbitre, Aulas vs Riolo et les premières décisions de la LFP pour OL – OM.

Lyon – OM : L’arbitre s’explique (enfin) sur sa décision (et contredit Aulas)!

Le match entre l’Olympique de Marseille et Lyon a été stoppé suite un grave incident sur Dimitri Payet dès la deuxième minute de jeu. Le meneur de jeu de l’OM a en effet reçu une bouteille en pleine tête au moment de tirer un corner. L’arbitre du match Ruddy Buquet est revenu sur la décision d’arrêter définitivement la rencontre avec deux heures de tergiversations en coulisses.

La rencontre entre l’OM et Lyon n’aura donc duré que deux minutes. Sur le premier corner du match, Dimitri Payet s’est écroulé après avoir reçu une bouteille en pleine tête. Après deux heures de tergiversation en coulisses, l’arbitre a pris la décision d’arrêter définitivement le match. Il s’est ensuite expliqué au micro de Prime Vidéo.

A lire aussi : Lyon – OM : La presse étrangère est choquée par les incidents sur Dimitri Payet !

Il y a le terrain et l’extra-sportif, mais le décision finale, c’est moi qui l’ait prise.

« On aurait aimé que ça se passe autrement. La décision sportive a toujours été de ne pas reprendre le match mais il a été évoqué des possibles troubles. Je maintiens que ma décision était d’arrêter la rencontre, pour des raisons sportives évidentes. Il y a le terrain et l’extra-sportif, mais le décision finale, c’est moi qui l’ait prise. Il y a une première étape avec une annonce micro, la seconde fut le retour au vestiaire. On se doit de protéger les acteurs du monde du football. (…) Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, le stade plein, l’évacuation des joueurs… Une commission va se réunir et des décisions seront prises. Il faut prendre ses responsabilités, et je les prend ce soir. Le monde du foot et du sport attend d’autres actes que ce qu’on a pu voir ce soir. C’était une décision importante à prendre. » Ruddy Buquet – Source Prime Video

A lire aussi : Lyon – OM : Les déclarations scandaleuses de Jean-Michel Aulas après l’incident sur Payet !

Ruddy Buquet confirme qu’il n’a jamais voulu reprendre le match !@JM_Aulas il faudra vous expliquer de votre version mensongère 😉

En tout cas bravo monsieur l’arbitre 👏#OLOM #TeamOM #olympico pic.twitter.com/xW6NWwB2fE — Éric STELLA (@EricStella13) November 21, 2021

Le débrief de la soirée en vidéo

OM : Le sketch à LYON, Dimitri PAYET touché par une bouteille d’eau, la LFP vs la Préfet du Rhône…

Lyon – OM : énorme clash entre Aulas et Riolo en direct !

Après l’arrêt définitif du match de Ligue 1 entre Lyon et l’Olympique de Marseille ce dimanche à la suite d’une bouteille lancée sur Dimitri Payet, le ton est monté entre Jean-Michel Aulas et le journaliste Daniel Riolo sur les ondes de RMC. Le boss lyonnais, furieux, a appelé la radio pour régler ses comptes avec ce dernier qui l’accusait d’avoir menti !

Le ton est monté entre Daniel Riolo et le président lyonnais Jean Michel Aulas hier tard dans la soirée sur les ondes de RMC. JMA a interpelé le journaliste qui l’accusait de mentir sur son récit des faits lors du match Lyon – OM. Extraits :

« Donc Aulas a menti », a-t-il déclaré à l’antenne de RMC. Le président de l’OL avait affirmé à la presse en cours de soirée que l’arbitre souhaitait que la partie reprenne. « On avait imaginé avec le préfet que le match pouvait reprendre ; l’arbitre en avait décidé ainsi devant le procureur, le DDSP (directeur départemental de la sécurité publique). Et quand il est revenu annoncer cette décision aux joueurs, il y a eu une réaction violente de la part de Marseille qui a exigé que M. Buquet aille demander des nouvelles de Dimitri (Payet). » Daniel Riolo – Source RMC Sport

A lire aussi : Lyon-OM : Cardoze révèle les tractations en coulisses avec l’arbitre, Longoria et Aulas

» Je suis en train d’écouter les propos de Daniel, c’est vraiment désagréable, effectivement il y a eu un changement d’avis et je vais vous le démontrer de manière très précise M. Daniel parce que vous êtes en train de mentir. Ce n’est pas moi le menteur, c’est vous ! (…) Je vous démontre que vous avez tort et vous persistez ! Demain vous me présenterez des excuses Monsieur Riolo, vous êtes un chenapan ! Vous m’avez traité de menteur et tant que vous n’aurez pas présenté des excuses, vous allez avoir une plainte pour diffamation ! Je n’attends pas (un éclaircissement de la situation, ndlr), si j’ai pris la peine de vous appeler c’est pour vous mettre le nez dans vos incohérences. Les entraîneurs et les arbitres ont été conviés par Monsieur Buquet pour reprendre le match, vous pouvez le vérifier ! Je vous interdis de dire de telles choses ! Arrêtez de telles polémiques (…) Et je vais vous dire pourquoi la décision a été changée. Les deux capitaines et les deux entraineurs ont été convoqués dans le bureau de M. Buquet. Ils leur ont intimé l’ordre de reprendre, vous comprenez ça ?« . « M. Buquet n’a jamais voulu reprendre(…) Il a pris une décision devant le préfet et le préfet va vous l’écrire. Moi je vais vous dire ce qui s’est passé, il a pris la décision de reprendre devant le délégué, devant le préfet (de région) Rhône-Alpes, interrogez le préfet, devant la procureur (…) Puis, il y a eu des réactions extrêmement violentes (du côté de l’OM) et il a changé d’avis« . Jean Michel Aulas – Source RMC Sport

Aulas vs Riolo : absolument légendaire pic.twitter.com/bSCsHDJlvk — Scipion (@Scipionista) November 21, 2021

Lyon – OM : La LFP a rendu ses premières décisions concernant les incidents !

La LFP a rendu ce lundi après-midi ses premières décisions concernant les incidents qui ont eu lieu au Groupama Stadium contre Dimitri Payet. Les mesures définitives devraient être rendus le 8 décembre prochain.

Ce dimanche soir, Dimitri Payet a été victime d’un jet de bouteille d’eau pleine dans la tête lors d’un tir de corner. Le numéro 10 a été soigné puis sorti de la pelouse avec ses coéquipiers ainsi que les Lyonnais. Le match a été annulé après près de 2 heures d’attente.

Le stade lyonnais à huis clos total à titre conservatoire

La Commission de Discipline s’est réunie ce lundi à 13h pour rendre ses premières décisions. Via un communiqué, la LFP a infligé sa première sanction à Lyon : le Groupama Stadium sera à huis clos total jusqu’au 8 décembre minimum à titre conservatoire.

A LIRE AUSSI : Lyon – OM : Le speaker lyonnais n’avait pas l’autorisation de l’arbitre pour que le match reprenne !

Le 8 décembre prochain sera rendu le verdict définitif. La LFP déterminera alors la responsabilité du club lyonnais dans cette affaire ainsi que le sort du match. Une victoire de l’OM sur tapis vert ou la rencontre à rejouer comme cela a été le cas pour les incidents survenus en août dernier à Nice.

Le communiqué de la Commission de Discipline de la LFP ce lundi :

LIGUE 1 UBER EATS

14ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille du 21 novembre 2021

Au regard du grave incident intervenu pendant la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille (14ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce, à titre conservatoire, un huis clos total du Groupama Stadium jusqu’au prononcé de la mesure définitive.

La rencontre Olympique Lyonnais – Stade de Reims programmée le mercredi 1er décembre 2021 à 21h est concernée par cette mesure conservatoire.

A l’issue de l’instruction qui sera rendue lors de la séance du mercredi 8 décembre 2021, la Commission de Discipline déterminera les décisions définitives à prendre concernant :

La responsabilité de l’Olympique Lyonnais

Le sort du match