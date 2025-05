Les grosses ambitions de Benatia, du monde sur Greenwood et ce qui motive Laporte… Les 3 infos OM de ce mardi !

Voici les 3 infos OM de ce mardi 13 mai 2025 :

Mercato OM : Benatia tente un gros coup et affiche son ambition !

L’Olympique de Marseille prépare déjà son mercato estival et affiche des ambitions élevées. Selon Loïc Tanzi, journaliste bien informé de L’Équipe, le club phocéen s’intéresse à des joueurs libres et cherche des opportunités de qualité.

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Tanzi a révélé une information surprenante :“Pour vous montrer l’ambition de l’OM sur le marché : bon, il ne viendra pas, mais ils cherchent des joueurs libres et de bonnes opportunités. Ils se sont renseignés sur Leroy Sané, qui est en fin de contrat au Bayern Munich. Cela prouve quand même que les ambitions de l’OM sont quand même très élevées parce que son salaire au Bayern Munich est énorme”.

Un signal fort pour le mercato estival

Si l’arrivée de Leroy Sané à l’OM ne se fera pas, le simple fait que le club ait songé à un joueur de ce calibre témoigne d’une volonté claire d’élever le niveau de l’effectif. Avec un salaire conséquent au Bayern Munich, l’ailier allemand est hors de portée financièrement, mais son profil incarne parfaitement l’ambition affichée par les dirigeants marseillais.

L’OM pourrait ainsi cibler d’autres joueurs en fin de contrat ou en quête de nouveaux défis, tout en espérant réaliser des coups similaires à celui de Mason Greenwood, arrivé l’été dernier. Reste à savoir si les dirigeants réussiront à concrétiser ces ambitions ou s’ils devront revoir leurs objectifs à la baisse.

Cette stratégie ambitieuse montre que le club souhaite s’installer durablement parmi les cadors du football européen, tout en s’adaptant à des contraintes budgétaires strictes.

Mercato OM : Plusieurs gros championnats sur Greenwood !

Après une première saison sous les couleurs de l’OM, Mason Greenwood aura signé une année globalement réussi. Auteur d’une vingtaine de buts en Ligue 1, ses performances ne sont pas passées inaperçues au point d’attirer l’attention de gros championnats européens !

L’an un de l’OM de De Zerbi va toucher à sa fin après la dernière journée de championnat et plusieurs joueurs auront déjà donné satisfaction. Arrivé comme l’un des maillons essentiels de ce nouveau projet, l’anglais Mason Greenwood aura répondu présent. Lui qui a débarqué pour environ 40 millions d’euros aura su se montrer décisif en inscrivant 19 buts et quatre passes décisives en Ligue 1. Des statistiques plus que satisfaisantes, malgré une implication souvent décriée.

Et si l’ailier anglais en a encore sûrement sous le pied, ses performances n’auront quand même pas laissé la planète football indifférent. Selon des informations révélées par le média espagnol Marca, plusieurs championnats surveilleraient de près le joueur. Parmi eux, la Bundesliga, la Liga, la Premier League et également le championnat d’Arabie Saoudite.

Greenwood, un départ à prévoir pour cet été ?

L’an passé, le FC Barcelone aurait même voulu approcher le joueur, mais la situation économique du club n’a pas permis aux Catalans de tenter une approche. Idem pour le Real Madrid qui surveillait le joueur mais a finalement rebroussé chemin. En ce qui concerne le championnat anglais, il semble encore compliqué de voir l’ailier y retourner, bien que le désir de rentrer chez lui se ferait de plus en plus ressentir.

Encore entaché par son passé, le joueur serait toujours blacklisté dans le pays. Une affaire judiciaire qui n’avait certes abouti à rien, mais qui reste gravée dans la mémoire des amateurs de foot britanniques. Reste à voir si le temps pourra gommer l’image dont il dispose encore aujourd’hui et assister un jour à un retour dans son pays natal. En ce qui concerne l’OM, le club ne serait pas désireux de le vendre à tout prix, lui qui était venu grâce aux réclamations de Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Ce qui motive cet international espagnol à rejoindre Marseille !

Le nom d’Aymeric Laporte circule avec insistance du côté de l’OM. Alors que le club phocéen prépare son mercato estival, le défenseur central international espagnol pourrait constituer un renfort de poids pour l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi.

Dans l’émission Virage Marseille, le journaliste Florent Germain a fait le point sur ce dossier. Selon lui, les signaux sont encourageants quant à une possible arrivée du joueur de 30 ans : “On disait qu’il fallait que l’OM soit en Ligue des champions, qu’il y ait une résiliation à l’amiable avec le club pour qu’il soit libre et que l’on puisse lui proposer un salaire intéressant. Les retours qu’on a, c’est qu’Aymeric Laporte est intéressé par ce challenge”, a-t-il indiqué.

Laporte, un pari pour la Coupe du monde 2026…

L’intérêt de Laporte pour le club marseillais pourrait également s’expliquer par des considérations sportives. En quête de temps de jeu pour rester dans les plans de l’équipe nationale espagnole en vue de la Coupe du monde 2026, le défenseur pourrait voir en l’OM une opportunité idéale pour se relancer : “Il sait que c’est une année de Coupe du monde, que l’Espagne est une nation évidemment majeure pour le titre. Et il a plus l’opportunité d’être appelé s’il joue la Ligue des champions, s’il joue dans un club français, où il sera – a priori – titulaire en puissance”, a ajouté Germain.

Avec l’incertitude entourant l’avenir de certains cadres de la défense marseillaise, Laporte représenterait une option de premier plan pour renforcer le secteur défensif. L’OM, engagé dans une campagne de recrutement ambitieuse, pourrait ainsi frapper un grand coup en attirant un joueur de calibre international. Toutefois, le dossier reste à concrétiser, et plusieurs conditions doivent encore être réunies pour finaliser l’opération.