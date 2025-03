Les infos sur la blessure de Murillo, De Zerbi s’enflamme pour Balerdi et les confessions de Gueye… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi :

Blessure musculaire aux ischios-jambiers pour Murillo ?

L’Olympique de Marseille a signé une victoire importante contre le FC Nantes (2-0), mais cette rencontre a aussi été marquée par une mauvaise nouvelle : la blessure d’Amir Murillo.

Le latéral droit panaméen, titulaire indiscutable cette saison, a dû quitter ses coéquipiers dès la 24e minute en raison d’une blessure musculaire. Un coup dur pour le club phocéen, qui pourrait être privé de son défenseur pendant plusieurs semaines. Selon L’Équipe, l’ancien joueur d’Anderlecht souffrirait d’une blessure musculaire aux ischios-jambiers.

En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi n’a pas caché son inquiétude, tout en affichant une détermination sans faille. « Murillo peut être absent quelques semaines, on verra, on s’adaptera. Mais on est l’OM, on a besoin d’un effectif complet. C’est à moi de me démerder et de faire les bons choix. » Une déclaration forte qui témoigne de l’état d’esprit du technicien italien.

Murillo peut être absent quelques semaines — De Zerbi

L’absence d’Amir Murillo représente un véritable casse-tête pour De Zerbi, qui devra trouver une solution rapidement. Plusieurs options s’offrent à lui : faire confiance à un remplaçant naturel comme Luiz Felipe Ramos, qui a disputé ses premières minutes face à Nantes, ou alors repositionner un autre joueur ou adapter son schéma tactique. Quoi qu’il en soit, la profondeur d’effectif de l’OM sera mise à rude épreuve dans les semaines à venir.

Alors que les Marseillais enchaînent les rencontres cruciales en championnat, cette blessure tombe au plus mauvais moment. Le staff médical du club devra établir un diagnostic précis afin de déterminer la durée exacte de l’indisponibilité du joueur. En attendant, Roberto De Zerbi et son groupe devront faire face à cette épreuve avec résilience.

L’OM, qui vise une place en Ligue des Champions, ne peut se permettre de perdre du terrain en championnat. Les prochains matchs seront donc déterminants pour voir comment l’équipe s’adapte à cette nouvelle contrainte et si les choix du coach italien portent leurs fruits.

Balerdi est un joueur extraordinaire — De Zerbi

Lors de la conférence de presse après la victoire de l’OM 2-0 face à Nantes, Roberto De Zerbi n’a pas tari d’éloges sur Leonardo Balerdi. L’entraîneur italien a tenu à souligner l’importance du défenseur argentin et son apport exceptionnel sur le terrain.

L’entraineur italien est ravi de pouvoir disposer d’un défenseur de son niveau qui était suspendu face à Auxerre. « J’espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe. Quand je vais dormir tous les soirs, je pense toujours à cette chose en espérant que personne ne se rende compte de la valeur de Balerdi parce que c’est un joueur extraordinaire. »

Des mots forts qui traduisent toute l’admiration que porte De Zerbi à Balerdi, un joueur en pleine progression. Malgré quelques critiques dans le passé, le défenseur central de l’Olympique de Marseille s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif. Son engagement, sa solidité défensive et sa relance propre en font un joueur convoité, mais jusqu’ici sous-estimé par certaines grandes écuries européennes.

Arrivé à Marseille en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a connu des débuts contrastés avant de s’imposer progressivement. Sous les ordres de plusieurs entraîneurs, il a su évoluer et gagner en maturité. Cette saison, il est devenu un pilier de la défense marseillaise, se distinguant par sa régularité et sa capacité à gérer les duels face aux meilleurs attaquants du championnat.

Les performances du défenseur argentin n’ont pas échappé aux observateurs, et les propos de De Zerbi confirment que Balerdi est aujourd’hui un joueur d’une grande valeur. Son profil pourrait intéresser des clubs de haut niveau, mais son entraîneur espère secrètement qu’il restera encore longtemps loin des radars des cadors européens.

Balerdi, un avenir incertain ?

Si Leonardo Balerdi continue sur cette lancée, il sera difficile pour l’OM de le conserver. Son contrat court jusqu’en 2028, et les dirigeants marseillais pourraient être contraints de résister aux assauts de clubs plus fortunés dès le prochain mercato. En attendant, Balerdi continue de briller sous les couleurs olympiennes, avec l’ambition d’amener son club le plus haut possible cette saison.

J’avais besoin de trouver un projet où j’allais avoir du temps de jeu — Gueye

Parti libre de l’Olympique de Marseille à l’été 2024, Pape Gueye s’est récemment exprimé sur les raisons de son choix. Le milieu sénégalais, qui évolue désormais à Villarreal, est revenu sur cette décision dans un entretien accordé à L’Équipe.

Arrivé à Marseille en 2020 après la fin de son contrat avec Le Havre, Pape Gueye a suivi le même schéma en quittant le club quatre ans plus tard, sans prolonger son engagement. Pourtant, l’OM souhaitait le conserver et lui offrir un nouveau contrat. Mais à 26 ans, le joueur estimait que son avenir devait s’écrire ailleurs, notamment pour obtenir davantage de temps de jeu. « J’avais plusieurs possibilités, dont l’OM, mais je sortais d’une saison où je n’avais pas beaucoup joué (15 matchs de Ligue 1, ndlr), j’avais besoin de trouver un projet où j’allais avoir du temps de jeu, surtout à mon âge », a expliqué Pape Gueye.

Le rôle clé de Marcelino et Eric Bailly

Un autre élément a pesé dans la balance : Marcelino, ancien entraîneur de l’OM et actuel coach de Villarreal, avait gardé une très bonne impression du joueur après son court passage sur le banc marseillais en 2023. « En partant, le coach m’avait dit qu’il avait beaucoup apprécié le joueur, l’homme et l’état d’esprit que j’avais montré pendant ma suspension », a confié Pape Gueye, qui avait été écarté des terrains pendant quatre mois en raison de son transfert avorté à Watford en 2020. « Je me donnais à fond pendant les séances même si je savais que je ne pouvais pas jouer. » Il avait déjà annoncé la couleur en 2024…

En plus de l’intérêt de Marcelino, Éric Bailly, son ancien coéquipier à Marseille, a également joué un rôle déterminant. L’international ivoirien a multiplié les échanges avec lui pour le convaincre de rejoindre le sous-marin jaune. Si son adaptation en Liga n’a pas été immédiate, la concurrence avec Dani Parejo et Santiago Comesaña ne l’a pas empêché de s’imposer progressivement. Aujourd’hui, Pape Gueye est devenu un élément clé du milieu de terrain de Villarreal, avec 23 matchs de championnat et 2 buts inscrits. Son objectif ? Qualifier son club pour la prochaine Ligue des champions, alors que l’équipe occupe actuellement la 5e place du classement.