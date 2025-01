Les pistes pour remplacer Wahi, les indices de Pogba sur son avenir et une offre pour Reda Belahyane? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Les pistes pour remplacer Wahi, les indices de Pogba sur son avenir et une offre pour Reda Belahyane?

Mercato : L’OM fait la meilleure offre pour ce milieu de terrain ?

Si l’OM travaille activement sur le recrutement d’un attaquant pour remplacer Elye Wahi, le club n’a pas que ce dossier sous le coude. En plus des couloirs, le club olympien veut s’offrir un milieu de terrain.

L’Olympique de Marseille continue de travailler sur son mercato hivernal, notamment en raison du départ imminent d’Elye Wahi. Ce départ laisse un vide en attaque, et la direction olympienne, dirigée par Mehdi Benatia, a déjà pris les devants pour recruter un nouveau buteur. En ce sens, plusieurs pistes sont explorées, dont Mathys Tel du Bayern Munich et Marcus Rashford de Manchester United, mais aussi celle menant à Santiago Gimenez de Feyenoord.

Mais les efforts de l’OM ne se limitent pas à l’attaque. Le club se penche également sur le renforcement de son milieu de terrain, avec un intérêt marqué pour Reda Belahyane. Ce jeune joueur, actuellement sous contrat avec le Hellas Vérone, a vu son nom circuler parmi les cibles potentielles de l’OM. Mehdi Benatia, en tant que directeur du football, semble avoir pris une part active dans ce dossier et aurait déjà transmis une première offre à son compatriote.

L’OM a fait la meilleur offre pour Belahyane ?

Les informations de la presse italienne, notamment du Corriere dello Sport et du Corriere di Verona, indiquent que l’OM pourrait être en pole position pour recruter Reda Belahyane, en effet le club olympien aurait soumis la proposition la plus intéressante. Toutefois, le dossier n’est pas encore conclu, car le Milan AC et la Lazio Rome suivent également de près ce joueur et disposent des ressources nécessaires pour faire monter les enchères.

L’OM semble donc bien positionné, mais la concurrence reste forte. Il reste à savoir si le club marseillais parviendra à convaincre Belahyane de rejoindre la Canebière, ou si d’autres clubs mettront davantage de pression pour finaliser l’opération.

Mercato OM : Pogba donne des indices sur son avenir !

Alors que sa suspension pour dopage prend fin en mars, Paul Pogba semble prêt à retrouver les terrains. Alors que l’OM semble être un candidat à son recrutement dans l’optique de la saison prochaine, le joueur s’est exprimé sur son avenir…

Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, le milieu de terrain français a fait part de ses intentions concernant son avenir, au cours d’un live Twitch avec le streameur AmineMaTue. Le joueur de 30 ans Paul Pogba, en quête d’un nouveau projet, a évoqué plusieurs propositions reçues : « Il y a des propositions, après il y a des trucs intéressants, et des trucs pas très intéressants… La Russie, tout ça, il y a eu des propositions, mais ce n’est pas l’objectif. On a d’autres objectifs. Un club qui joue la Ligue des champions? Pourquoi pas. Si ça vient, bien sûr, pourquoi pas. On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Après ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses. »

Un club qui joue la Ligue des champions? Pourquoi pas…

Les déclarations de Pogba laissent entrevoir qu’il donne la priorité à un club de haut niveau, idéalement en Ligue des champions. L’OM, qui se bat actuellement pour une place en Europe, semble être un prétendant possible à sa signature. Le club marseillais, à la recherche de renforts pour la prochaine saison, pourrait bien tenter sa chance pour attirer le champion du monde français. La question reste de savoir si les Marseillais seront en mesure de convaincre Pogba de revenir en France, dans un projet sportif ambitieux.

Dans l’attente de la fin de sa suspension, Pogba pourrait rapidement se retrouver au centre des rumeurs de transferts, et l’OM semble être une destination qui l’intéresse, à condition que le club puisse répondre à ses attentes sportives et financières.

Mercato OM : Les deux pistes XXL pour remplacer Wahi, bientôt parti !

Le départ d’Elye Wahi est annoncé en Allemagne à Francfort. L’Equipe dévoile que l’OM a sondé deux joueurs pour remplacer l’attaquant français.

L’OM devrait bientôt annoncer le départ d’Elye Wahi à Francfort. Le club allemand va récupérer des liquidités avec la vente de Marmoush et voudrait donc se renforcer à ce poste. Les Marseillais pourraient récupérer un autre joueur pour le remplacer. Le journal L’Equipe évoque un intérêt pour Rashford et Tel. L’un des deux joueurs pourrait débarquer sous la forme d’un prêt.

« Bientôt » un remplaçant à Elye Wahi?

Elye Wahi est tout proche de quitter l’Olympique de Marseille d’après les informations de Foot Mercato. Toujours selon le site spécialisé via le journaliste Santi Aouna, l’OM devrait se positionner sur un autre joueur pour le remplacer !

En effet, selon le journaliste de FootMercato Santi Aouna, « accord quasiment trouvé entre l’OM, Francfort, et Élye Wahi. Quelques détails à régler avant la finalisation. L’attaquant français devrait signer dans les prochaines jours avec Francfort! »

Direction Francfort pour Wahi !

Arrivé pour 25M€ hors bonus l’été dernier en provenance du RC Lens, Elye Wahi n’a pas réussi à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Avec seulement 14 apparitions au compteur cette saison et une place de titulaire perdue au profit de Neal Maupay, le joueur semble déjà sur le départ. L’OM, désireux de récupérer une partie de l’investissement réalisé, envisage de le vendre dès cet hiver. Pourtant, la situation du jeune attaquant a pris un tournant inattendu.